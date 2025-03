Trois organismes recevront du financement de la TD d'ici 2027

TORONTO, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD ») est fier d'annoncer que trois organismes recevront du financement par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque.

Up with Women /Exponenti'elles joue un rôle crucial dans les collectivités de l' Ontario , du Québec, de l' Alberta et de la Colombie-Britannique. Au moyen de leur programme de coaching professionnel et personnalisé, l'organisme aide les femmes à faible revenu à sortir pour de bon de la pauvreté et à libérer leur plein potentiel. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, Exponenti'elles recevra un don de 350 000 $ qui sera distribué sur une période de trois ans ayant commencé en janvier 2025.

joue un rôle crucial dans les collectivités de l' , du Québec, de l' et de la Colombie-Britannique. Au moyen de leur programme de coaching professionnel et personnalisé, l'organisme aide les femmes à faible revenu à sortir pour de bon de la pauvreté et à libérer leur plein potentiel. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, Exponenti'elles recevra un don de 350 000 $ qui sera distribué sur une période de trois ans ayant commencé en janvier 2025. Victim Services Toronto vient en aide aux survivantes et survivants du trafic humain. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, l'organisme recevra un don de 360 000 $ qui sera distribué sur une période de trois ans ayant commencé en janvier 2025 pour son programme Reclaim, lequel soutient les victimes en supprimant leurs dettes coercitives.

vient en aide aux survivantes et survivants du trafic humain. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, l'organisme recevra un don de 360 000 $ qui sera distribué sur une période de trois ans ayant commencé en janvier 2025 pour son programme Reclaim, lequel soutient les victimes en supprimant leurs dettes coercitives. Fintech Cadence est un organisme dirigé par des femmes qui aide les fondateurs de sociétés de technologie financière en démarrage à concevoir des solutions concrètes répondant aux défis financiers les plus urgents auxquels est actuellement confrontée la population canadienne. Hub Fintech, son programme phare déployé en 2021 grâce à une subvention de la TD, soutient la mise au point de produits et de services ingénieux destinés aux gens d'ici. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, Fintech Cadence recevra un don de 375 000 $ qui sera distribué sur une période de trois ans ayant commencé en février 2024.

« À la TD, nous avons la ferme volonté d'aider tout le monde, dont les femmes, à réaliser leur ambition en soutenant des projets qui leur permettent de mieux gérer les obstacles qui les séparent de la prospérité, explique Christine Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client et présidente-directrice du groupe-ressource pour les employés Les femmes à la TD. Nous sommes ravis d'appuyer ces organismes par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir et d'améliorer ainsi la vie dans les collectivités. »

La TD est fière de favoriser les changements positifs en soutenant ce type de projet.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise une contribution totale (don aux collectivités et engagement des collègues) d'un milliard de dollars canadiens d'ici 2030 dans quatre domaines appelés « vecteurs de changement interreliés » : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à collaborer avec des organismes à but non lucratif et communautaires pour avoir un effet positif sur les clients et les collectivités qu'elle sert.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Lyan Khazanchi, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD, [email protected]