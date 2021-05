Les fonds permettront d'apporter un soutien immédiat et essentiel à l'Inde et aux efforts internationaux de lutte contre les effets dévastateurs de la COVID-19

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - En réaction à la crise humanitaire dévastatrice en Inde, la TD a annoncé aujourd'hui un don de 250 000 $ aux campagnes COVID-19 : Fonds de secours international et Fonds de secours : intervention face à la COVID-19 en Inde de la Croix-Rouge canadienne. Les fonds permettront de répondre aux besoins immédiats sur le terrain en Inde, ainsi que de soutenir les efforts internationaux dans d'autres régions qui font actuellement face à des défis sans précédent.

« De concert avec d'autres grandes institutions financières canadiennes, la TD prend des mesures aujourd'hui en vue de verser des fonds et de venir en aide à la population de l'Inde en cette période de besoin urgent. La nature mondiale de cette crise, ainsi que la perte et le chagrin qu'elle laisse dans son sillage nous rappellent que nous sommes tous concernés », a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. « Nos pensées accompagnent les familles et les proches des collègues et clients de la TD qui vivent des moments extrêmement difficiles et beaucoup d'incertitude alors que la pandémie continue de perturber les vies dans tout le sous-continent. »

Au Canada, la TD acceptera aussi les dons pour la campagne Fonds de secours : intervention face à la COVID-19 en Inde au nom de la Croix-Rouge canadienne dans ses succursales, de même que par l'intermédiaire de BanqueTel et de BanqueNet, du 3 au 28 mai 2021.

La Croix-Rouge canadienne offre son soutien à la Croix-Rouge de l'Inde afin de fournir une assistance et un soutien aux collectivités touchées ou risquant d'être touchées par la COVID-19.

