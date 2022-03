La TD annonce des mesures de recrutement qui permettront d'offrir des possibilités d'emploi aux personnes déplacées

TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la TD a annoncé qu'elle faisait passer sa contribution financière à un total d'un million de dollars afin de soutenir les efforts d'aide humanitaire en Ukraine et d'aider les réfugiés dans le monde entier. Ces nouvelles sommes, soit un don supplémentaire de 100 000 $ au HCR au Canada, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et un autre de 100 000 $ pour soutenir l'Appel humanitaire pour l'Ukraine de la Fondation Canada-Ukraine, s'ajoutent à l'aide financière annoncée en février. Enfin, la TD fournira 500 000 $ pour soutenir les efforts de secours et de réinstallation des personnes touchées par ces événements internationaux, au fur et à mesure que la situation évolue.

De plus, la TD intensifiera ses efforts pour embaucher des réfugiés et des personnes déplacées, dont ceux et celles qui arrivent au Canada aux termes de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, et contribuer à leur offrir un emploi intéressant et la stabilité dont ils ont besoin à leur arrivée ici. La TD recrutera activement pour ces postes par l'entremise de son équipe responsable de l'acquisition de talents et en tirant parti de ses relations avec Jumpstart et ACCES Employment, deux organismes qui aident les nouveaux arrivants au Canada à se trouver un emploi. Les candidats peuvent aussi postuler directement sur Possibilités d'emploi à la TD.

« La situation dévastatrice en Ukraine a suscité un appel urgent à l'aide aux réfugiés et nous a fait prendre conscience des besoins pressants des personnes déplacées en matière de sécurité, souligne Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale. La TD se fait un devoir de soutenir les nouveaux arrivants et les réfugiés en aidant à résoudre les problèmes auxquels ils font face et à accélérer leur capacité à s'installer ici et à réussir. Utiliser nos ressources pour fournir un soutien financier et nos capacités en tant qu'employeur est une autre façon pour nous d'avoir un impact social significatif dans nos collectivités et comme citoyen du monde. »

La TD s'emploie à fournir aux réfugiés et aux nouveaux arrivants au Canada un meilleur accès aux services financiers, au marché du travail et à l'éducation financière. En 2019, la Banque a créé le groupe de travail pour les réfugiés de la TD pour faire avancer les choses et comprendre les besoins et les situations uniques des réfugiés. Voici quelques-uns des efforts déployés récemment :

Recrutement de réfugiés dans le cadre d'événements et de collaborations avec Jumpstart et d'autres organismes communautaires.

Collaboration avec le Together Project pour offrir le programme Welcome Group dans la région du Grand Toronto et ailleurs.

Collaboration avec Tent Partnership for Refugees pour comprendre comment la TD peut soutenir l'intégration et la réussite des réfugiés par l'entremise de ses activités, de ses pratiques d'embauche et de ses chaînes d'approvisionnement.

En novembre 2021, la TD s'est engagée à soutenir plus de 20 programmes communautaires locaux offrant des programmes pour les nouveaux arrivants, les réfugiés et les personnes qui s'installent en Ontario .

. Habilitation et soutien des nouveaux arrivants au Canada grâce à des services bancaires pratiques et à des offres spéciales sur certains produits conçus pour eux.

La TD accepte également les dons faits par ses clients en soutien à l'Ukraine dans toutes ses succursales.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Caroline Phémius, Groupe Banque TD, [email protected]