TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la TD a annoncé que, dans la foulée des conflits qui ont cours au Proche-Orient, elle ferait un don de 250 000 $ pour soutenir les secours humanitaires d'urgence et l'aide locale.

Bon nombre de collègues et de clients de la TD ont de la famille et des amis dans la région, et la Banque offre du soutien aux personnes directement touchées par cette tragédie. En plus de sa contribution directe, à partir de la semaine prochaine, la TD acceptera dans ses succursales les dons destinés au fonds créé par la Croix-Rouge canadienne (Crise humanitaire au Moyen-Orient) pour apporter une aide humanitaire aux personnes touchées dans la région.

Le don de la TD soutiendra les organismes suivants :

Save the Children - Cet organisme, qui s'emploie à défendre les droits des enfants dans le monde entier depuis 1953, sollicite activement les dons dans l'intérêt des enfants de Gaza et d'Israël par l'intermédiaire de son fonds d'urgence.

United Jewish Appeal (UJA) - Cet organisme a créé un fonds d'urgence au profit des familles et personnes tuées, blessées ou kidnappées. Le don de la TD sera versé à la UJA Federation du Grand Toronto et à la UJA Federation de New York .

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Vandana Fatima Kattar, [email protected]