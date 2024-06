Cette nouvelle relation permet aux deux entreprises d'allier leurs forces pour aider des étudiants étrangers à l'avenir prometteur à accéder à des produits bancaires et financiers de calibre international.

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - La TD et MPOWER Financing ont annoncé une collaboration visant à simplifier l'expérience bancaire d'étudiants étrangers qui souhaitent faire des études postsecondaires au Canada. MPOWER Financing (« MPOWER »), une entreprise de technologie financière axée sur sa mission et un chef de file du financement destiné aux étudiants étrangers, a annoncé qu'elle collabore avec la TD, la deuxième banque en importance au Canada et la sixième en Amérique du Nord en fonction de son actif, pour offrir une gamme de produits financiers afin de créer une expérience bancaire fluide pour les personnes qui souhaitent continuer leurs études au Canada.

Cette collaboration fait de la TD la banque recommandée par MPOWER aux milliers d'étudiants étrangers qui souhaitent décrocher un diplôme dans l'une des grandes universités du Canada et qui participent à son programme de prêts sans cosignataire. Le Forfait bancaire TD pour étudiants étrangers donne accès à un éventail de produits et services qui visent à soutenir les étrangers qui commencent des études postsecondaires au Canada.

« C'est pour nous un véritable plaisir de travailler avec une grande entreprise réputée dans le secteur financier comme la TD pour améliorer le soutien financier offert aux étrangers qui viennent faire leurs études au Canada, explique Manu Smadja, chef de la direction et cofondateur de MPOWER Financing. Nos étudiants - qui cherchent à obtenir une maîtrise dans l'une des grandes universités canadiennes - auront accès à la gamme de produits financiers offerts par la TD alors qu'ils commencent leur parcours au Canada, notamment des comptes-chèques, des comptes d'épargne et des cartes de crédit. Cette collaboration est un nouvel exemple des moyens mis en œuvre par MPOWER pour offrir aux étudiants un soutien qui va au-delà du financement de prêts étudiants, et leur permettre d'accéder à des produits financiers adéquats, à des conseils professionnels et à des ressources en lien avec le visa d'étudiant. »

« À la TD, nous voulons rendre les choses moins compliquées pour les étrangers qui souhaitent faire des études au Canada, ajoute Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Services bancaires courants, Épargne et Placements à la TD. C'est pourquoi l'idée de collaborer avec MPOWER pour simplifier les démarches des étudiants étrangers qui arrivent au pays et dans le système bancaire canadien nous emballe beaucoup. Faire sa vie à l'étranger vient avec son lot de défis, et notre but est d'offrir du soutien comme des outils, des programmes et des conseils fiables pour aider les étudiants à s'y retrouver un peu mieux dans le processus. »

Pour en savoir plus sur la collaboration entre la TD et MPOWER pour soutenir les étudiants étrangers, visitez les sites https://www.mpowerfinancing.com/international-student-canada-banking



À propos de MPOWER Financing

MPOWER Financing , dont le siège social est situé à Washington, D.C., est une entreprise de technologie financière axée sur sa mission qui compte des employés partout dans le monde, et le principal fournisseur de prêts pour étudiants étrangers à l'échelle mondiale. Son algorithme exclusif analyse des données nationales et internationales sur le crédit et le potentiel de revenus futurs des étudiants à l'avenir prometteur qui participent à son programme. MPOWER collabore avec plus de 400 grandes universités américaines et canadiennes pour offrir du financement à des étudiants venant de plus de 200 pays. L'équipe de MPOWER est majoritairement constituée de personnes qui ont elles-mêmes fait des études à l'étranger, et offre aux nouveaux étudiants des conseils financiers et professionnels pour les préparer en vue de leur entrée sur le marché du travail.

MPOWER a reçu les certifications B Corp et Great Place To Work® , en plus d'avoir été nommée parmi les meilleures entreprises de technologie financière où travailler et la meilleure au chapitre de la diversité . L'entreprise offre différents postes dans plusieurs pays.





À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements supplémentaires: Sasha Ramani, MPOWER Financing, [email protected]; Samantha Grant, Groupe Banque TD, [email protected]