Les partisans titulaires d'une carte de crédit TD admissible recevront une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé sur les achats faits auprès de commerçants admissibles, ainsi qu'un accès exclusif au Rogers Arena grâce à la file d'attente prioritaire à la porte d'entrée 7.

VANCOUVER, BC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Appel à tous les partisans de hockey! À l'approche de la saison 2024-2025 de la LNH, le Groupe Banque TD (la TD) rend la mise au jeu au Rogers Arena encore plus palpitante en offrant d'excellents avantages aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible.

La saison 2024-2025 sera la septième année que la TD est commanditaire des Vancouver Canucks, et cette année, l'expérience à l'intérieur de l'aréna sera encore meilleure!

Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible pourront profiter d'un accès à la file d'attente prioritaire à la porte d'entrée 7 du Rogers Arena* lors des matchs à domicile de la saison régulière et des séries éliminatoires des Canucks disputés entre le 9 octobre 2024 et le 31 juillet 2025. Grâce à cet avantage exclusif, titulaires d'une carte de crédit TD admissible, une personne invitée et tout mineur les accompagnant bénéficieront d'un accès prioritaire à l'aréna sur présentation d'une carte de crédit TD admissible et d'un billet valide pour le match de la journée.

Ce n'est pas tout. Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible recevront également une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé† sur les achats admissibles de nourriture et de boissons faits auprès des commerçants du Rogers Arena pendant les matchs à domicile de la saison régulière et des séries éliminatoires.

« Les soirées de hockey sont une occasion de profiter de l'énergie, de la passion et des moments qui rassemblent les gens a déclaré Meg McKee, vice-présidente à la direction, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel, TD. À la TD, nous sommes ravis d'offrir à nos clients des avantages exclusifs pour leur permettre d'assister aux matchs à domicile des Vancouver Canucks de façon encore plus spéciale, surtout lorsqu'ils sont en compagnie de leur famille et de leurs amis. Que vous regardiez les échauffements au bord de la patinoire ou que vous profitiez de l'action depuis votre siège, le Rogers Arena est l'endroit par excellence où les partisans peuvent encourager les Canucks dans une ambiance survoltée, tout en appréciant de la bonne nourriture. »

Cette saison, les partisans ont de nombreuses occasions de profiter de ces avantages et de maximiser leur temps au Rogers Arena avec leur famille et leurs amis. Quelques matchs des Canucks présentés par la TD leur feront vivre une expérience inoubliable, dont le match d'ouverture à domicile.

« Lorsqu'il s'agit de s'assurer que les partisans des Canucks vivent la meilleure expérience possible, nous cherchons toujours à offrir plus de valeur à ceux qui se joignent à nous au Rogers Arena, a déclaré Michael Doyle, président, Activités opérationnelles, Canucks Sports & Entertainment. Cette saison, et avec tant de moments incroyables à l'horizon, nous sommes ravis de faire équipe avec la TD en tant que partenaire de fidélisation officiel afin d'offrir aux clients admissibles un accès amélioré et des avantages uniques qui rendent chaque match encore plus spécial. »

Pour en savoir plus sur les avantages exclusifs offerts aux titulaires d'une carte de crédit TD, y compris toutes les modalités de l'offre, visitez le site cartes.td.com/offreauxfansdescanucks.

Allez les Canucks!

* S'adresse à tous les titulaires (principal et supplémentaires) de comptes de carte de crédit Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime Voyages, Visa* TD Platine Voyages, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires et Visa* TD Affaires à taux sélectMC. Chaque titulaire de carte admissible peut être accompagné d'une (1) personne invitée adulte et de mineurs (n'ayant pas atteint l'âge de la majorité) qui se trouvent en compagnie du titulaire de carte admissible lors des matchs à domicile de la saison régulière et des matchs à domicile des séries éliminatoires des Vancouver CanucksMC (le cas échéant).

† S'adresse à tous les titulaires (principal et supplémentaires) de comptes de carte de crédit Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime Voyages, Visa* TD Platine Voyages, Visa* Primes TD, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires, Visa* TD à faible taux, Visa* TD Affaires à taux sélectMC, Visa* TD en dollars US, Visa* TD Émeraude à taux variable et Visa* TD Verte. Les comptes admissibles doivent être ouverts et en règle au moment où le crédit sur le relevé est appliqué à un compte admissible. Les achats effectués dans les loges, à la boutique de l'équipe, pour des articles et des souvenirs, pour des billets, pour le stationnement, pour des services de traiteur, pour des cartes-cadeaux, pour des adhésions et pour des dons (incluant les achats de billets de moitié-moitié) ne sont pas admissibles.

