La TD se joint à la coalition La planète n'a pas de prix; à titre de partenaire canadien, elle s'engage à financer la plantation de jusqu'à 30 000 arbres en Colombie-Britannique lorsque les titulaires de carte passent à l'option sans papier.

TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La TD se joint à l'initiative mondiale de la coalition « La planète n'a pas de prix » de Mastercard en vue de soutenir un projet canadien qui contribue à la plantation d'arbres en Colombie-Britannique. Pour chaque titulaire d'une carte de crédit MBNA (une division de la TD) admissible qui passe des relevés papier aux relevés électroniques entre le 24 octobre 2024 et le 15 janvier 2025, la TD fera un don pour soutenir la coalition en contribuant à la restauration des arbres dans le bassin versant de la rivière Thompson en Colombie-Britannique - une région fortement touchée par les récents feux de forêt - en y plantant jusqu'à 30 000 arbres*.

« Nous sommes très fiers de nous associer à Mastercard dans le cadre de cette initiative, affirme Jennifer Bishop, vice-présidente et dirigeante responsable de produit, Parcours, Groupe Banque TD. Cette collaboration s'impose tout naturellement, car la TD a la durabilité à cœur. En tant qu'entreprise, nous avons pour objectif d'enrichir et de soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous sommes convaincus que la coalition La planète n'a pas de prix de Mastercard peut amener les clients de partout au pays à participer à cet important programme. »

« Nous sommes reconnaissants de recevoir le soutien de la TD, de MBNA et de leurs clients, qui appuient notre travail dans le cadre de l'initiative de la coalition La planète n'a pas de prix au Canada, déclare Diane Miquelon, première vice-présidente, Institutions financières, Mastercard Canada. Notre objectif est de créer des solutions qui permettent aux gens d'être inspirés par les répercussions positives qu'elles peuvent avoir, et nous pouvons maintenant concrétiser cet engagement au Canada. »

Dirigée par Mastercard, la coalition La planète n'a pas de prix mobilise plus de 150 partenaires d'affaires qui soutiennent plus de 19 projets de plantation d'arbres sur six continents. Ces projets sont réalisés en collaboration avec des experts en science climatique et en restauration des forêts, l'organisme Conservation International et le World Resources Institute.

L'initiative ne se limite pas à la plantation d'arbres : elle vise le déploiement d'un modèle de restauration axé sur le reboisement là où les besoins sont les plus criants. Au total, la coalition a pour but de planter 100 millions d'arbres à l'échelle mondiale.

Pour planifier et mener à bien ce projet, Conservation International et le World Resources Institute travailleront avec Arbres Canada, le partenaire en matière de plantation d'arbres de la coalition au Canada.

La coalition La planète n'a pas de prix s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Mastercard à tirer parti de l'étendue de ses activités, de sa technologie et de ses partenariats pour contribuer à lutter contre les changements climatiques. Il s'agit d'unir les efforts des particuliers, des entreprises et des partenaires d'affaires, en offrant aux consommateurs et aux marques un moyen de soutenir une croissance durable, inclusive et partagée à long terme.

* Modalités : La campagne a commencé le 24 octobre 2024 et se termine le 15 janvier 2025 ou lorsque le total maximal de dons de 120 000 $ CA est atteint, selon la première éventualité (« période de l'offre »). Pour chaque client MBNA qui opte pour les relevés électroniques pendant la période de l'offre en sélectionnant le lien dans le courriel et en suivant les étapes de la page d'accueil, 4 $ CA seront versés à Arbres Canada, un organisme de bienfaisance canadien et un partenaire en plantation d'arbres, pour soutenir la coalition La planète n'a pas de prix de Mastercard. Mastercard a lancé la coalition La planète n'a pas de prix afin d'unir et d'appuyer les efforts des particuliers, des entreprises et des partenaires d'affaires pour financer la plantation de 100 millions d'arbres à l'échelle mondiale. La plantation d'un arbre sur le site du projet d'Arbres Canada coûte environ 4 $ CA. Pour en savoir plus sur la coalition La planète n'a pas de prix, consultez le site pricelessplanet.org, et pour en savoir plus sur Arbres Canada, rendez-vous sur le site arbrescanada.ca.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine TD et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard alimente les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons un large éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur plus grand potentiel.

SOURCE TD Canada Trust

Pour en savoir plus, écrivez à Caroline Phémius, [email protected]