D'après un nouveau sondage de la TD, près d'un tiers des membres de la génération Z ne comprennent toujours pas le fonctionnement du CELI et risquent de passer à côté de gains à long terme.

TORONTO, le 23 avril 2025 /CNW/ - À l'heure où les remboursements d'impôt arrivent dans les comptes bancaires des Canadiens, un nouveau sondage de la TD révèle que les membres de la génération Z mènent la charge lorsqu'il s'agit d'investir leurs fonds, mais bon nombre d'entre eux pourraient laisser de l'argent sur la table.

Selon ce sondage, les trois quarts (76 %) des Canadiens membres de la génération Z qui s'attendent à recevoir un remboursement d'impôt cette année disent avoir l'intention de placer ces fonds, une proportion plus élevée que chez les milléniaux (60 %) et les membres de la génération X (48 %). Pourtant, malgré cet enthousiasme, seulement la moitié (51 %) disent avoir un CELI (compte d'épargne libre d'impôt), et parmi ceux qui n'en ont pas, près du tiers (30 %) affirment que c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le CELI - un manque de connaissances qui pourrait bien leur coûter des occasions de croissance précieuses.

« Un CELI n'est pas seulement un compte d'épargne, c'est aussi une porte d'entrée vers une croissance à long terme et à l'abri de l'impôt, affirme Pat Giles, vice-président, Parcours Épargne et placements à la TD. Quand on est jeune, plus on commence tôt, plus c'est rentable. Même une cotisation modeste effectuée régulièrement peut, avec le temps, accroître considérablement la confiance financière et faire en sorte que l'argent travaille fort lui aussi. »

Les pressions économiques poussent les Canadiens à revoir leurs stratégies de finances et de placement.

Toujours selon le sondage de la TD, 90 % des Canadiens sont en train d'ajuster leur stratégie financière en fonction des pressions externes, telles que l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Les deux tiers d'entre eux (67 %) disent que ces pressions auront une incidence directe sur ce qu'ils feront avec leur remboursement d'impôt cette année.

Parmi les Canadiens qui s'attendent à recevoir un remboursement d'impôt :

53 % comptent l'investir dans une optique d'avenir;

comptent l'investir dans une optique d'avenir; 44 % cotiseront à un CELI;

cotiseront à un CELI; 31 % cotiseront à un REER.

Toutefois, pour ceux qui n'ont pas de CELI, les obstacles sont clairs :

51 % disent ne pas avoir assez d'argent pour y cotiser;

disent ne pas avoir assez d'argent pour y cotiser; 20 % affirment ne pas comprendre comment fonctionne le CELI;

affirment ne pas comprendre comment fonctionne le CELI; 14 % privilégient d'autres instruments d'épargne.

Pat Giles souhaite insister sur une chose : un CELI ne nécessite pas d'investissement initial important. « Pas besoin de milliers de dollars pour se lancer. Même les petites cotisations s'accumulent et fructifient à l'abri de l'impôt. Parler à un banquier personnel TD pourrait vous aider à bien gérer un CELI et à le faire cadrer avec vos objectifs financiers. »

Le CELI : bien plus qu'une tirelire

Les titulaires actuels de CELI utilisent leur compte de différentes façons :

29 % l'utilisent tant pour épargner à court terme que pour faire des placements à long terme;

l'utilisent tant pour épargner à court terme que pour faire des placements à long terme; 28 % mettent l'accent sur la croissance à long terme (p. ex. pour épargner en prévision de leur retraite);

mettent l'accent sur la croissance à long terme (p. ex. pour épargner en prévision de leur retraite); 21 % accordent la priorité aux placements avantageux sur le plan fiscal;

accordent la priorité aux placements avantageux sur le plan fiscal; 18 % l'utilisent comme instrument d'épargne à court terme.

Comprendre les options de placement

Quelle que soit la façon dont on veut investir pour l'avenir, il est essentiel de disposer des bons renseignements pour prendre des décisions financières en toute confiance. La TD offre une gamme d'outils et de ressources pour aider les Canadiens à en apprendre davantage sur le CELI et d'autres options de placement. Voici ce que vous offre la TD :

Vous pouvez prendre rendez-vous avec un banquier personnel TD pour obtenir des conseils personnalisés sur les stratégies d'épargne et de placement.

À l'aide du Créateur d'objectifs TD, un banquier personnel TD peut vous offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous met à votre disposition des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

Alors que la période des impôts bat son plein, le message est clair : les membres de la génération Z sont prêts à prendre en main leur avenir financier, mais il est essentiel de comprendre les outils disponibles pour tirer le maximum de chaque dollar.

À propos du Groupe Banque TD

À propos du sondage de la TD

