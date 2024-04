Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible recevront une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé sur les achats faits auprès de commerçants admissibles, en plus de profiter d'un accès exclusif au stade grâce à la file d'accès prioritaire à la porte 6A.

TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - Entendez-vous l'appel du terrain? Rendez-vous au stade pour applaudir le retour en force des Toronto Blue Jays, et profitez des avantages exclusifs offerts aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible, un coup sûr frappé par le Groupe Banque TD (la « TD »), fier commanditaire de l'équipe.

Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible qui assistent aux matchs à domicile des Toronto Blue Jays durant la saison régulière 2024 recevront une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé† sur les achats faits auprès de commerçants admissibles du Rogers CentreMC. L'offre inclut les achats de nourriture et de boissons faits sur place.

Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible pourront aussi profiter de la file d'accès prioritaire à la porte 6A du Rogers Centre* pour assister aux matchs à domicile des Toronto Blue Jays durant la saison régulière 2024. L'offre permet aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible, à une personne invitée et à tout mineur les accompagnant de profiter d'un accès exclusif au stade sur présentation d'une carte de crédit TD admissible et d'un billet valide pour le match de la journée.

« Un match de baseball est un événement de choix pour créer des souvenirs inoubliables, ne serait-ce qu'en arrivant plus tôt au stade pour voir les joueurs s'échauffer, ou encore en profitant de l'occasion pour manger un morceau entre amis, explique Meg McKee, première vice-présidente, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel, TD. La TD souhaite rendre ces moments encore plus mémorables pour ses clients, leur famille et leurs amis en leur offrant des avantages exclusifs aux matchs à domicile des Toronto Blue Jays durant la saison régulière 2024. C'est de cette même motivation qu'est né TD Park Social, un nouvel espace aménagé dans l'Outfield District pour offrir aux partisans de tout âge un endroit unique où se rassembler pour jouer à des jeux, savourer des mets délicieux et profiter d'une vue géniale du match. »

Les partisans pourront ainsi tirer parti des avantages offerts pour faire le plein de souvenirs au stade, dont l'incroyable calendrier annonçant des fins de semaine de trois jours, des matchs attendus avec impatience et une foule d'événements spéciaux. En particulier, les soirées thématiques des Toronto Blue Jays, présentées par la TD, auront de quoi plaire à tout le monde grâce à des thèmes comme « soirée de cricket dans le parc » (10 mai), « soirée de la Fierté » (14 juin), et « fin de semaine d'appréciation des fans » (du 27 au 29 septembre).

« Nous cherchons continuellement des moyens d'innover et de rehausser l'expérience des partisans des Toronto Blue Jays, en particulier pour les personnes qui se déplacent pour encourager l'équipe au Rogers Centre, précise Mark Ditmars, vice-président responsable des partenariats pour les Toronto Blue Jays. Notre calendrier est rempli d'événements spéciaux qui ponctueront la saison et nourriront l'effervescence ambiante, et c'est pour nous un grand plaisir d'offrir aux partisans qui font partie de la clientèle de la TD un accès prioritaire au stade, en plus de leur proposer des espaces et des avantages uniques qui feront passer leur expérience - et celle de leur famille et de leurs amis - au niveau supérieur. »

Pour en savoir plus sur les avantages exclusifs offerts aux titulaires d'une carte de crédit TD, y compris toutes les modalités de l'offre, visitez le site OffreFansTorontoBlueJaysTD.td.com.

Allez Toronto Blue Jays!

† Comptes de carte de crédit admissibles : Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime VoyagesMC, Visa* TD Platine Voyages, Visa* Primes TD, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires, Visa* TD à faible taux, Visa* TD Affaires à taux sélectMC, Visa* TD Dollars US, Visa* TD Émeraude à taux variable, et Visa* TD VerteMD. Les comptes admissibles doivent être ouverts et en règle au moment où le crédit sur le relevé est appliqué à un compte admissible. L'offre exclut les achats faits dans les loges, pour des billets, dans les boutiques Jays ShopMC, pour le stationnement et pour des dons à la Jays Care FoundationMC (incluant les achats de billets de moitié-moitié).

* Comptes de carte de crédit admissibles : Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime VoyagesMC, Visa* TD Platine Voyages, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires, et Visa* TD Affaires à taux sélectMC. Les comptes admissibles doivent être ouverts et en règle au moment où le crédit sur le relevé est appliqué à un compte admissible.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Renseignements: communiquez avec Caroline Phémius à [email protected]