Une toute nouvelle interface, un accès complet aux FNB et 100 opérations sans commission par année, à partir de seulement 1 $

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Placements directs TD a dévoilé aujourd'hui la nouvelle appli NégociTitres TD, une expérience avant tout mobile qui facilite la compréhension, l'adoption et l'évolution de l'investissement autonome, particulièrement pour les Canadiens débutant dans le domaine.

En alliant une interface intuitive et avant tout mobile à l'offre de fractions d'action supérieure de Placements directs TD, l'appli NégociTitres TD élimine les obstacles qui dissuadent souvent les Canadiens d'investir. Pour les investisseurs, faire le premier pas est maintenant plus facile et plus abordable : il suffit de télécharger l'appli, d'ouvrir un compte et de commencer à négocier en quelques minutes, le tout avec aussi peu que 1 $, sans solde minimum ni frais de compte, avec 100 opérations sans commission par année. L'appli NégociTitres TD combine une expérience épurée et conviviale à des outils d'apprentissage pratiques et l'accès à un soutien humain lorsque nécessaire, 24 heures sur 24, du lundi au vendredi.

« Au fond, cette initiative vise à rendre l'investissement plus humain, précise Paul Clark, chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance. La nouvelle application NégociTitres TD reflète notre volonté de continuer à faire évoluer l'expérience de placement pour la clientèle de Gestion de patrimoine TD : vous pouvez commencer à investir plus facilement et obtenir un meilleur soutien à mesure que vous gagnez en confiance, et l'appli évolue avec vous au fil du temps. »

Nouveautés

Cent opérations sans commission par année sur les titres et les fonds négociés en bourse (FNB) canadiens et américains, y compris les placements de fractions d'action à partir de seulement 1 $.

Aucuns frais de compte et aucun solde minimum.

Accès complet aux FNB, ce qui offre aux investisseurs plus de choix et de souplesse dès le premier jour.

Outils d'apprentissage et d'établissement d'objectifs, listes de surveillance et nouvelles sur les marchés permettant aux clients d'apprendre facilement à leur rythme.

Interface moderne pour investir aisément à partir d'un téléphone.

« Les gens veulent qu'il soit plus simple d'investir, sans avoir l'impression d'être livrés à eux-mêmes, indique Scott Ignall, vice-président à la direction, Placements directs TD. La nouvelle version de l'appli NégociTitres TD est conçue pour éliminer la complexité grâce à des outils intuitifs, une plateforme d'apprentissage hors pair et l'accès à une vraie personne, si nécessaire. »

Le lancement a lieu alors que de récentes données de sondage de la TD montrent que les jeunes Canadiens sont de plus en plus curieux à propos des plateformes de placements directs, mais qu'ils veulent surtout les comprendre.

Le sondage révèle que la génération Z devance tous les groupes d'âge dans l'utilisation des plateformes de placements directs avec 71 % d'utilisateurs, comparativement à 52 % pour la population générale. Les gens manquent toutefois encore de confiance.

33 % (un tiers) des personnes sondées déclarent ne pas avoir confiance en leurs connaissances en placement (le plus haut taux parmi les groupes d'âge sondés).

81 % d'entre elles aimeraient que les institutions financières s'adressent plus directement aux gens comme eux.

78 % des répondants se sentiraient plus en confiance d'investir si le langage utilisé était plus simple et plus accessible.

31 % (près d'un tiers) des membres de la génération Z affirment que l'accès à une personne réelle reste important.

« Nos recherches ont révélé que même si les membres de la génération Z souhaitent investir, plusieurs ne se sentent pas encore à l'aise de le faire, explique Esli Gjini, vice-présidente associée et propriétaire de groupe de produits, NégociTitres TD. Nous avons conçu la nouvelle version de l'appli NégociTitres TD en fonction de cette réalité : en éliminant la complexité inutile, en utilisant un langage plus clair et en intégrant des fonctions d'apprentissage pour soutenir tout le monde, y compris les personnes qui investissent pour la première fois. »

L'appli NégociTitres TD est maintenant disponible dans l'App Store et Google Play. En ouvrant un compte, les Canadiens peuvent commencer à investir avec aussi peu qu'un dollar par l'intermédiaire d'un CELI, d'un CELIAPP, d'un REER ou d'un compte au comptant.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de NégociTitres TD et lancez-vous dès aujourd'hui!

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD a été réalisé par The Harris Poll en français et en anglais du 29 août au 2 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 2 164 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur estimée de 2,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

NégociTitresMC TD est un service de Placements directs TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE TD Bank Group

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Caroline Phemius à l'adresse [email protected].