Ce jalon important est marqué par un nouveau financement pour MusiCompte et des expériences inoubliables pour la prochaine génération d'artistes au Canada

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Depuis 15 ans, le Groupe Banque TD soutient fièrement les prix JUNO. La 55e édition annuelle de la plus grande soirée musicale au Canada, présentée cette année au TD Coliseum, a donc marqué un jalon digne d'être célébré.

À titre de banque officielle et de commanditaire principal des prix JUNO, la TD s'est mobilisée tant pour les fans que pour les artistes, en soutenant des talents locaux avec le retour du programme Premiers JUNO TD et en commanditant deux catégories prisées des amateurs de musique : les prix JUNO Choix du public TD et Enregistrement musical sud-asiatique de l'année.

Cette année, la TD a continué de miser sur l'avenir de la musique canadienne en investissant de nouveau dans MusiCompte. L'organisme de bienfaisance, associé à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (ACASE) et aux prix JUNO, favorise l'accès à l'éducation musicale des jeunes et leur donne l'occasion de découvrir le pouvoir de la musique.

Au rendez-vous pour les fans et la musique

Présentés par l'ACASE, les prix JUNO font rayonner les artistes, les histoires et les sons qui émeuvent les fans et rassemblent les collectivités. Cette célébration va bien au-delà de la scène : elle se prolonge dans des salles de classe et des collectivités d'un bout à l'autre du pays.

Pour appuyer l'éducation musicale à l'échelle nationale, la TD a annoncé un don de 650 000 $ à MusiCompte, qui permettra de mettre en place des programmes musicaux communautaires plus inclusifs, novateurs et durables pour les jeunes au Canada.

« L'accès à l'éducation musicale, en plus de son pouvoir transformateur pour les jeunes, aide ces derniers à gagner en confiance, à tisser des liens et à découvrir un monde de possibilités, affirme Kristy Fletcher, présidente de MusiCompte et cheffe de l'exploitation de l'ACASE et des prix JUNO. Grâce au soutien de la TD, nous pouvons donner à un plus grand nombre de jeunes accès à des programmes et à des ressources qui améliorent durablement les collectivités canadiennes. »

Célébrer les talents d'ici, sur scène et ailleurs

Dans le cadre de son engagement visant à contribuer à la création d'expériences formatrices, la TD a également invité l'organisme local Hamilton Music Collective à la diffusion des prix JUNO, lui donnant l'occasion d'assister à la plus grande soirée musicale au Canada et à vivre de près ce moment de l'industrie.

« Pour bien des jeunes, se voir représentés dans des espaces comme les prix JUNO peut être incroyablement puissant, déclare Astrid Hepner, fondatrice et cheffe de la direction de Hamilton Music Collective. L'appui de la TD offre à nos étudiants une occasion inspirante de découvrir l'énergie, la créativité et le potentiel de l'industrie musicale canadienne. »

La 55e cérémonie annuelle des prix JUNO

La musique peut libérer le potentiel des jeunes en les aidant à développer leur confiance, à acquérir des compétences et à imaginer de nouvelles possibilités pour l'avenir.

« Depuis 15 ans, nous soutenons les prix JUNO, célébrant les artistes, les voix et les collectivités qui façonnent le paysage musical du Canada, affirme Michael Armstrong, vice-président, Marque et Commandites en Amérique du Nord à la TD. Cette année, nous sommes fiers de renforcer notre engagement auprès d'organismes formidables comme MusiCompte et Hamilton Music Collective, qui appuient à la fois les jeunes dans les salles de classe et par des expériences en direct. »

Marquée par l'engagement des fans et des investissements communautaires significatifs, la 15e année de la TD aux prix JUNO reflète l'importance de répondre présent pour les fans et la musique de façon intentionnelle et unique. C'est ça, être plus humain.

Pour en savoir plus sur la façon dont la TD soutient la musique canadienne, rendez-vous sur la page https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/commandite/td-musique/retombees.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias : Lauren Toti, Groupe Banque TD ([email protected])