TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») s'est associé à Starbucks Canada pour aider les clients à obtenir encore plus de valeur sur leurs achats courants grâce à des occasions d'accumulation accélérée ainsi qu'à des programmes de fidélisation et de récompenses liés. Les titulaires de cartes TD admissibles pourront lier leurs cartes TD à leur compte Récompenses StarbucksMD et convertir des points TD en Étoiles Starbucks MD au moyen de Mes récompenses TD, le tout nouveau portail de fidélisation et de récompenses de la Banque. Le portail est accessible dans BanqueNet et l'appli TD, et offre aux clients une façon pratique d'accéder à leurs récompenses et avantages de fidélité ainsi que d'échanger des points, en un seul endroit pratique.

« Nous savons que nos clients sont toujours à la recherche d'occasions d'accumuler et d'échanger des points auprès de leurs détaillants préférés, c'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Starbucks et d'offrir à nos clients davantage de récompenses sur les achats qui leur procurent du bonheur, comme cette première tasse de café du matin, déclare David Reilly, vice-président, Partenariats et Fidélisation, Cartes de crédit à la TD. Cette collaboration est l'une des nombreuses façons dont nous proposons des récompenses améliorées à nos titulaires de carte alors que nous continuons d'offrir les avantages que nos clients recherchent le plus. »

En liant une carte Accès TD avec Visa Débit ou une carte de crédit admissible à un compte Récompenses StarbucksMD, les clients pourront profiter des avantages suivants :

50 % plus d'Étoiles chez Starbucks

50 % plus de points TD ou de points Aéroplan sur les achats effectué dans l'appli Starbucks MD pour les titulaires d'une carte Primes TD ou TD Aéroplan

pour les titulaires d'une carte Primes TD ou TD Aéroplan Possibilité de convertir les points TD en Étoiles en temps réel pour les titulaires d'une carte Primes TD

Pour en savoir plus sur les offres et sur le processus de liaison, visitez td.com/offrestarbucks.

« La collaboration entre Starbucks et la TD est une occasion importante d'offrir plus de valeur aux clients en liant deux des programmes de fidélisation de la marque les plus reconnus et célébrés au Canada, déclare Peter Furnish, vice-président du marketing et de l'expérience numérique chez Starbucks Canada. Avec la TD, Starbucks est en mesure de saisir de nouvelles occasions de renforcer la fidélisation et l'engagement des membres de notre programme Récompenses et des clients de la TD. Tout le monde y gagne. »

Mes récompenses TD

Mes récompenses TD est un tout nouveau portail de fidélisation et de récompenses centralisé maintenant accessible dans BanqueNet et dans l'appli TD. Cette nouvelle expérience offre aux clients un moyen pratique d'accéder à leurs récompenses et avantages de fidélité ainsi que d'échanger des points, en un seul endroit pratique.

« Le lancement de Mes récompenses TD est une étape importante dans la création d'expériences de récompenses plus accessibles, personnalisées et sans effort pour nos clients, déclare David Reilly. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une façon plus novatrice de profiter de leurs offres de récompenses et de fidélisation à la TD. »

De nouvelles fonctions et de nouveaux partenaires continueront d'être ajoutés au portail Mes récompenses TD au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus sur la façon d'accéder à Mes récompenses TD, visitez le site td.com/offrestarbucks.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD (États-Unis), Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks s'est engagée à s'approvisionner en café arabica de la meilleure qualité au monde et à le torréfier de manière éthique. Aujourd'hui, avec des franchises dans le monde entier, l'entreprise est le premier torréfacteur et détaillant de café de spécialité au monde. Grâce à notre engagement inébranlable envers l'excellence et à nos principes directeurs, chaque tasse de notre café procure à nos clients l'unique expérience Starbucks.

