TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou la « TD ») a annoncé aujourd'hui son intention d'exercer le 30 septembre 2020 (la « date de rachat ») son droit de racheter la totalité de ses billets à moyen terme 2,982 % échéant le 30 septembre 2025 en circulation, d'un capital de un milliard de dollars (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) qui constituent des titres secondaires de la TD (les « billets subordonnés »), au prix de rachat de 100 % du capital, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

Un avis sera remis aux porteurs des billets subordonnés selon leurs modalités. L'intérêt sur les billets subordonnés cessera de courir à compter de la date de rachat. Les billets subordonnés rachetés par la TD seront annulés et ne seront pas réémis.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Gillian Manning, Relations avec les investisseurs, 416-308-9030; Lynsey Wynberg, Relations avec les médias, Affaires internes et publiques, 416-756-8391

Liens connexes

https://www.td.com