Le grand prix du concours, qui commencera le 7 novembre, sera 10 millions de points Aéroplan.

TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Pour poursuivre les célébrations de son anniversaire historique (10 ans) en tant que principal émetteur de cartes de crédit pour le programme Aéroplan, La Banque Toronto-Dominion (TSX : TD) annonce un concours dans lequel seront distribués plus de 285 000 prix de points Aéroplan, dont un grand prix de 10 millions de points, et 10 prix de 1 million de points chacun.

Ce concours vise à marquer l'anniversaire du partenariat de la TD et d'Aéroplan, qui a vu le jour en janvier 2014. Au total, plus de 1 million de Canadiens ont ainsi cumulé plus de 300 milliards de points et visité quelque 1 800 destinations dans le monde entier, avec Air Canada et plus de 45 partenaires. La TD et Aéroplan sont ravis du nombre et de l'envergure de certains de ces prix, qui aideront les gagnants à concrétiser leurs objectifs de voyage.

À propos du concours

Le concours du 10 e anniversaire de TD Aéroplan se déroulera du 7 novembre 2024 à 00 h 01 (HE) au 16 novembre 2024 à 23 h 59 (HE).

se déroulera du 7 novembre 2024 à 00 h 01 (HE) au 16 novembre 2024 à 23 h 59 (HE). Il est ouvert à tous les titulaires principaux d'une carte TD Aéroplan admissible, active et en règle.

Pour connaître le règlement complet et les prix du concours, et y participer, rendez-vous sur le site ConcoursTDAeroplan.td.com.

« Nous savons que les Canadiens sont de vrais globe-trotters, et les points Aéroplan peuvent les aider à concrétiser plus facilement leurs voyages de rêve, déclare Tim Elgar, vice-président, Partenariats et Fidélisation, TD. Que les titulaires d'une carte de crédit TD Aéroplan cumulent des points en vue d'un grand voyage ou qu'ils préfèrent les utiliser pour acheter des articles ou des cartes-cadeaux dans la eBoutique Aéroplan, nous sommes fiers de leur proposer ce concours. »

Où peut-on aller avec 10 millions de points Aéroplan?

Avec 10 millions de points Aéroplan, on peut faire jusqu'à 57 allers-retours Montréal-Porto ou 55 allers-retours Vancouver-Singapour (en classe économie). Même les gagnants du deuxième prix, soit 1 million de points Aéroplan, en auraient assez pour faire jusqu'à 6 allers-retours Toronto-Delhi (en classe économie)1!

« Un concours de cette envergure, c'est la meilleure façon de célébrer ces 10 ans durant lesquels les membres Aéroplan ont profité d'avantages voyage exceptionnels dans le cadre de notre partenariat avec la TD, affirme Pierre-Jean Mayol, directeur principal, Institutions financières et partenaires de voyage, Aéroplan. Grâce à cette offre commune, nos membres bénéficient du parfait compagnon de voyage, et nous avons hâte de voir quelle sera leur prochaine destination. »

Pour connaître le règlement complet et les prix du concours du 10e anniversaire de TD Aéroplan, et y participer, rendez-vous sur le site ConcoursTDAeroplan.td.com.

1 Des taxes et des frais de tiers peuvent s'appliquer. D'après le tableau des primes aériennes Aéroplan. Les points affichés dans le tableau des primes aériennes Aéroplan sont des fourchettes estimées pour les voyages aller simple et sont fournis à titre informatif seulement. Les sièges sont sous réserve de disponibilité. Dans le cas des primes aériennes comprenant un voyage avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s'appliquent. Pour tout savoir sur le programme Aéroplan, rendez-vous sur ce site : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan.html#/

Pour en savoir plus, écrivez à Caroline Phémius, [email protected].