La Tablée des Chefs : une équipe de Winnipeg remporte la 13e édition de la finale nationale des Brigades Culinaires

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La grande finale nationale des Brigades Culinaires, une initiative de La Tablée des Chefs, s'est tenue le 7 juin dernier à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), à Montréal. À l'issue d'une compétition relevée réunissant cinq équipes finalistes, l'école secondaire Gordon Bell provenant de Winnipeg a remporté les grands honneurs pour une deuxième année consécutive.

Cette compétition met à l'épreuve les connaissances et les compétences acquises par les élèves de 12 à 17 ans dans le cadre du programme des Brigades Culinaires au cours des derniers mois.

Lors de la finale, les cinq brigades finalistes, quatre du Québec et une du Manitoba, ont dû préparer un plat principal mettant en vedette trois ingrédients dévoilés sur place : du sébaste, des asperges et des tomates cerises. Évaluées par un jury d'experts, les équipes devaient également réaliser un smoothie à base de lait de vache. La brigade gagnante s'est distinguée par la qualité de son travail, sa créativité et son esprit d'équipe.

Durant cet événement, animé par Ricardo, les équipes ont également profité de l'expertise et des conseils des membres du jury composé de Zoé Baker (gagnante de MasterChef Junior Québec), Magie Marier (Les Chefs!), Alexandrine Grégoire-Guindon (professeure de pâtisserie à l'ITHQ), Chris Nhut Truong (candidat à MasterChef Québec) et Tommy Dion (Le Cuisinomane).

Les écoles finalistes de l'édition 2026

Gordon Bell High School (Winnipeg, Manitoba) Polyvalente La Samare (Plessisville, Centre-du-Québec) École secondaire Les Etchemins (Lévis, Chaudière-Appalaches) École internationale Lucille-Teasdale (Brossard, Montérégie) École secondaire Félix-Leclerc (Pointe-Claire, Montréal)

La finale internationale des Brigades Culinaires se déroulera à Paris, du 17 au 21 juin prochain. La brigade de l'école secondaire Gordon Bell y affrontera, dans un face-à-face culinaire amical, l'équipe gagnante de La Tablée des Chefs France, composée d'élèves du Collège Louis Nucera de Nice.

Citations

Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs

« Voir ces jeunes relever un défi d'une telle envergure avec autant de passion, de créativité et de confiance est une immense source de fierté pour La Tablée des Chefs. À travers les Brigades Culinaires, ils apprennent bien plus que des techniques culinaires : ils développent leur confiance en eux, leur autonomie et leur capacité à collaborer. Ce sont des compétences précieuses qui les suivront toute leur vie. J'espère que leur parcours inspirera d'autres élèves et d'autres écoles à vivre cette aventure unique en s'inscrivant au programme. Quelle que soit leur position au classement, toutes les équipes en ressortent grandies et gagnantes. »

Cette année, ce sont 345 groupes-écoles à travers le Canada qui ont pris part au programme parascolaire des Brigades Culinaires. Parmi ceux-ci, près de 200 groupes-écoles ont participé aux compétitions, et seulement cinq se sont rendues à la grande finale nationale. Tout au long de l'année, les jeunes ont bénéficié de près de 40 heures de formation pratique en cuisine, réparties sur 24 ateliers jumelant l'apprentissage des techniques culinaires aux saines habitudes alimentaires.

À propos de La Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création en 2002, l'organisme a distribué plus de 26,4 millions de portions cuisinées et récupérées à des organismes communautaires et a initié plus de 95 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires. www.tableedeschefs.org

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SOURCE Tablée des Chefs

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