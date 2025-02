Ce nouveau partenariat marque la première commandite d'une ligue sportive professionnelle féminine par WestJet

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La Super Ligue du Nord annonce fièrement que WestJet est le transporteur aérien officiel de la première ligue professionnelle canadienne de soccer féminin et de ses six clubs. Ce partenariat historique, la première commandite par WestJet d'une ligue sportive professionnelle féminine, représente sa première expérience visant à renforcer le pouvoir des femmes dans le sport et à inspirer de futures dirigeantes.

« Depuis près de deux décennies, WestJet fait la promotion des femmes dans le sport grâce à ses programmes Les WestJetters tiennent à leur communauté et Don de vols, a déclaré Jeff Hagen, vice-président, Développement commercial et partenariats stratégiques de WestJet. Devenir le transporteur aérien officiel de la Super Ligue du Nord propulse cet engagement vers de nouveaux sommets. Ce partenariat ne se limite pas aux voyages : il s'agit d'un investissement dans l'avenir du sport féminin au Canada. Nous sommes fiers de rapprocher les amateurs et les joueuses du jeu tout en contribuant au succès de la ligue. »

Dans le cadre de cette entente pluriannuelle, WestJet fournira des services de transport essentiels aux six clubs, jouant un rôle primordial pour relier les joueuses, les amateurs et les collectivités à l'échelle nationale. Le partenariat reflète l'accent que met WestJet sur la croissance durable de la ligue, tout en offrant une expérience supérieure aux athlètes grâce à des politiques de réservation d'équipe qui les soutiennent et leur offrent la souplesse de voyager avec leur famille.

Les amateurs qui sont sur place ou qui regardent les matchs diffusés à l'échelle nationale sur TSN, RDS et CBC Sports verront l'image de marque de WestJet bien en vue dans les stades partout au pays. Des activations numériques et des concours sur les médias sociaux s'adresseront aussi aux amateurs pour qu'ils prennent l'avion et assistent aux matchs en direct.

« La Super Ligue du Nord est ravie de s'associer à WestJet, une entreprise qui partage notre vision de bâtir des collectivités fortes, de faire croître le magnifique sport et de faire progresser le sport professionnel féminin, a déclaré Christina Litz, présidente de la Super Ligue du Nord. L'investissement de WestJet dans notre ligue témoigne de sa conviction que le sport peut inspirer et unir. Son soutien nous permet d'offrir du soccer féminin de calibre mondial aux amateurs partout au Canada, tout en créant un avenir durable pour la ligue. »

La Super Ligue du Nord entamera ses activités le 16 avril 2025 avec six clubs dynamiques qui représentent les principaux marchés canadiens : Halifax Tides FC, Roses FC de Montréal, CF Rapide Ottawa, AFC Toronto, Calgary Wild FC et Vancouver Rise FC. Des forfaits de billets sont maintenant offerts sur le site NSL.ca.

À propos de la Super Ligue du Nord

La Super Ligue du Nord est la première ligue de soccer féminin professionnel au Canada, lancée en avril 2025 avec six clubs fondateurs : Halifax Tides FC, Roses FC de Montréal, CF Rapide Ottawa, AFC Toronto, Calgary Wild FC et Vancouver Rise FC. Créée par des joueurs et des partisans, la ligue est ancrée dans les pratiques exemplaires mondiales et s'efforce de promouvoir l'excellence canadienne en matière de sport, d'équité et d'inclusion. Pour en savoir plus et obtenir des mises à jour, consultez le www.NSL.ca.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages abordables aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

