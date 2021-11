Premier service personnalisé de l'industrie qui met l'accent sur la prévention et utilise l'analytique pour maintenir les Canadiens en bonne santé

TORONTO, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Le besoin d'un soutien en santé mentale pour les Canadiens n'a jamais été aussi grand. Pour que plus de gens aient accès à des soins, la Sun Life étend son partenariat avec CloudMD, les créateurs de services de coachs en santé mentale. Après un programme pilote réussi de sept mois, la Sun Life commencera à intégrer le coach en santé mentale à son offre de régimes de garanties collectives.

Beaucoup de Canadiens ont des problèmes de santé mentale. Mais d'après une étude de la Sun Life, plus de la moitié d'entre eux ne demandent pas de soutien médical. Le coût, l'accès et un sentiment de gêne sont les principaux obstacles. La Sun Life et CloudMD viennent répondre à ce besoin en offrant le coach en santé mentale. Ce service utilise l'analytique pour repérer les Clients à risque de développer un problème de santé mentale. Il les guide ensuite de façon proactive vers les ressources qui conviennent à leur situation.

« La Sun Life est le plus important fournisseur de garanties collectives au pays. Pour lutter contre la crise de la santé mentale, nous savons qu'il faut faire preuve de dévouement et adopter une approche personnalisée. Chaque personne vit la santé mentale à sa manière - il n'y a pas deux parcours qui soient les mêmes, » explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. « Nous nous engageons à offrir aux Canadiens des outils novateurs et personnalisés pour les soutenir, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Le coach en santé mentale, c'est une façon d'aider nos Clients à atteindre un mode de vie sain. »

Une approche préventive et personnalisée en santé mentale

Un membre de l'équipe de coachs en santé mentale rencontre le participant virtuellement ou par téléphone. Il guide le participant dans une évaluation de sa santé mentale et lui crée un plan personnalisé en fonction des ressources à sa disposition. Le coach en santé mentale fait un suivi régulier des progrès du participant. Il lui fournit des commentaires et de l'encouragement. Il peut aussi refaire une évaluation de la situation à tout moment du parcours.

Durant le programme pilote, la Sun Life a collaboré étroitement avec CloudMD pour tester et perfectionner le service de coach en santé mentale. Voici les résultats du programme :

89 % des participants souffrant de dépression et 91 % de ceux souffrant d'anxiété ont constaté de « grandes améliorations ».

73 % ont dit mieux comprendre leurs garanties.

82 % ont déclaré qu'ils recommanderaient le service, selon l'expérience qu'ils en ont eue.

Augmentation de 46 % des participants utilisant leur couverture des soins en santé mentale pour la première fois.

« Nous savons que la prévention est essentielle pour gérer les demandes de règlement invalidité et faire en sorte que les participants obtiennent les soins dont ils ont besoin », a indiqué Karen Adams, présidente, CloudMD. « Le coach en santé mentale procure un accès pratique et efficace à des soins. Il peut aider à résoudre de nombreux problèmes de santé mentale avant qu'ils ne deviennent graves. Des problèmes qui peuvent souvent entraîner des départs en invalidité. »

Certains Clients des Garanties collectives de la Sun Life auront accès au service de coach en santé mentale dans le cadre de leur offre intégrée de garanties. Le service sera déployé et offert dans le cadre des régimes en 2022.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de CloudMD Software & Services

CloudMD (TSX-V : DOC) transforme la prestation des soins de santé grâce à la technologie et à une approche centrée sur le patient, en misant sur la continuité des soins. En tirant parti de la technologie des soins de santé, l'entreprise met en place une plateforme connectée qui couvre toutes les étapes du parcours de santé d'un patient. Elle offre un meilleur accès aux soins et procure de meilleurs résultats. Grâce à sa technologie exclusive, CloudMD fournit des soins de santé de qualité avec une offre globale comprenant des cliniques hybrides de soins primaires, des soins spécialisés, la télémédecine, un soutien en santé mentale, l'orientation dans les soins de santé, des ressources de formation et l'intelligence artificielle (IA). La division des solutions santé pour entreprises de CloudMD comprend le principal programme d'aide aux étudiants et l'un des quatre principaux programmes d'aide aux employés au Canada. De plus, elle offre une plateforme numérique complète pour les établissements d'enseignement, les entreprises, les assureurs et les conseillers pour mieux gérer la santé et le bien-être des étudiants, employés et clients.

CloudMD sert actuellement un écosystème combiné : plus de 7 000 psychiatres, environ 4 500 thérapeutes et conseillers, environ 4 000 psychologues, plus de 22 000 médecins de famille, plus de 34 000 médecins spécialistes, au-delà de 1 500 autres professionnels de la santé, plus de 500 cliniques et au-delà de cinq millions de personnes en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site https://investors.cloudmd.ca.

