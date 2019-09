La Sun Life s'associe à l'émission 100 génies de Radio-Canada

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est fière de s'associer au nouveau jeu-questionnaire de Radio-Canada animé par Pierre-Yves Lord, 100 génies. À cette émission, où s'affronteront des jeunes de 14 à 17 ans parmi les plus grands cerveaux du pays, jusqu'à 26 000 $ seront distribués aux gagnants sous forme de contributions au Régime enregistré d'épargne-études de la Sun Life.

En répondant à des questions qui portent sur des sujets variés, les participants et téléspectateurs auront entre autres l'occasion de parfaire leurs connaissances sur les différents moyens d'assurer leurs bien-être financier. Cette initiative s'ajoute aux nombreuses implications de la Sun Life visant à bâtir des collectivités saines et durables pour la vie.

« Vivacité d'esprit et appétit pour une culture générale développée seront au rendez-vous à cette nouvelle émission qui débute ce soir sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. La Sun Life est fière d'encourager les jeunes à s'épanouir intellectuellement. Nous croyons à l'importance de nous impliquer dans leur éducation afin qu'ils développent un intérêt pour l'investissement, le bien-être financier et la planification financière », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life, Québec.

L'émission hebdomadaire sera diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

À propos de la Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Sun Life dans la collectivité.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

