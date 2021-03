Parmi les faits saillants : Investissements de plus de 60 milliards de dollars dans des actifs et des entreprises qui soutiennent la transition vers une économie plus inclusive et à faibles émissions de carbone

TORONTO, le 25 mars 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a rendu publics aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2020 et sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2020. Le rapport souligne les progrès de la Sun Life et l'importance qu'elle attache à la durabilité. Il met l'accent sur trois aspects clés : placements durables, sécurité financière et mode de vie sain. Il rend aussi compte des activités visant la gestion d'une entreprise fiable et responsable : la diversité, l'équité et l'inclusion; la sécurité des données et la protection des renseignements personnels; et les pratiques de gouvernance et l'éthique. La Sun Life a publié les résultats de sa performance et de ses initiatives en matière de durabilité. Ils témoignent de son engagement envers la durabilité dans les domaines où elle est le plus à même d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement.

« Comme chef de file mondial, la Sun Life joue un rôle essentiel en suscitant des changements positifs. Nous nous employons non seulement à faire évoluer nos objectifs en matière de durabilité, mais aussi à promouvoir la durabilité dans nos secteurs d'activités respectifs et dans les milieux d'affaires où nous sommes présents, explique Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques à la Sun Life. Notre approche en matière de durabilité s'inscrit dans nos priorités stratégiques et notre raison d'être. Elle s'appuie sur les assises solides d'une entreprise fiable et responsable. »

En 2020, il s'est produit des événements extraordinaires qui ont eu un impact sur la santé, l'équité, l'environnement et l'économie partout dans le monde. Ils ont mis en évidence l'importance de la durabilité. Le Rapport sur la durabilité 2020 de la Sun Life montre un grand nombre d'actions et de résultats où l'entreprise a aidé ses Clients partout dans le monde à surmonter les impacts sanitaires et économiques de 2020.

« Pour la Sun Life, la durabilité c'est beaucoup plus que simplement rendre des comptes. Cela signifie prendre des mesures qui produiront des résultats sur le plan social à long terme pour nos Clients, nos employés et nos collectivités », précise Mme Kennedy.

Voici quelques faits saillants du Rapport sur la durabilité 2020 :

Faire progresser les placements durables

La Sun Life a franchi le cap des 60 milliards de dollars investis dans des placements durables pour son propre fonds général et pour des tiers (au 31 décembre 2020). Ces actifs et ces entreprises contribuent à une économie plus inclusive et à faibles émissions de carbone et ils répondent aux les critères établis en fonction des normes du marché.

Ella a élargi l'offre de placements alternatifs de Gestion SLC pour les Clients institutionnels. Elle y a ajouté des titres de participation liés à des infrastructures et des options de placement durable grâce à l'acquisition d'une participation majoritaire dans InfraRed Capital Partners.

Elle a mis en place un nouveau cadre d'évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui aide les Clients à prendre des décisions éclairées par l'intermédiaire de la division canadienne des régimes collectifs de retraite de la Sun Life.

Accroître la sécurité financière

La Sun Life a aidé les Clients du Canada à accomplir 1,2 million d'actions financières positives grâce à des mesures incitatives. Par exemple, des Clients ont placé 700 millions de dollars dans des produits d'épargne et souscrit 1 milliard de dollars de produits d'assurance grâce à Ella, la coach numérique de la Sun Life.

à accomplir 1,2 million d'actions financières positives grâce à des mesures incitatives. Par exemple, des Clients ont placé 700 millions de dollars dans des produits d'épargne et souscrit 1 milliard de dollars de produits d'assurance grâce à Ella, la coach numérique de la Sun Life. La Sun Life a élargi la disponibilité des produits et services pour aider les Clients en Asie à accroître leur sécurité financière. Elle a lancé de nouvelles solutions numériques dans la région et conclu des partenariats avec deux nouveaux réseaux de distribution bancaires au Vietnam . Ainsi, des millions de Clients ont un meilleur accès à la couverture et aux conseils dont ils ont besoin.

. Ainsi, des millions de Clients ont un meilleur accès à la couverture et aux conseils dont ils ont besoin. Elle a élargi les options d'assurance à faible coût pour les consommateurs aux Philippines et en Indonésie grâce à des partenariats stratégiques avec MediCard et LinkAja. Cette mesure a rendu possible l'émission de près de 120 000 contrats de microassurance jusqu'à maintenant.

Promouvoir un mode de vie sain

La Sun Life a lancé les Soins virtuels Lumino Santé au Canada . Ce nouveau service permet aux Clients de consulter virtuellement un professionnel de la santé. Ils ont ainsi accès à des soins médicaux améliorés tout en maintenant une distanciation physique.

. Ce nouveau service permet aux Clients de consulter virtuellement un professionnel de la santé. Ils ont ainsi accès à des soins médicaux améliorés tout en maintenant une distanciation physique. Elle a aidé ses Clients des États-Unis à adhérer facilement aux options de garanties dont ils ont besoin grâce à sa plateforme numérique Maxwell Health.

Elle a élargi son engagement en matière de santé mentale grâce à des programmes et à des services pour soutenir les Clients et les employés dans les moments difficiles.

Entreprise fiable et responsable

La Sun Life a intensifié ses efforts pour atteindre la parité hommes-femmes à l'échelle mondiale et pour faire en sorte que 25 % de ses postes de haute direction en Amérique du Nord soient occupés par des personnes issues de groupes sous-représentés d'ici 2025. Elle a établi des cibles précises pour les personnes noires, autochtones et membres des minorités visibles.

Elle a mis sur pied un processus d'évaluation de la durabilité intégré à tous les aspects de ses installations en Amérique du Nord. Elle inclut la durabilité à toutes les étapes du cycle de vie d'un immeuble.

La Sun Life soutient le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Elle a divulgué les risques climatiques en lien avec les recommandations du GIFCC dans son rapport de gestion 2020 et dans son rapport annuel 2020.

Plus tôt en mars, la Sun Life a annoncé ses engagements en matière de placements durables et de changements climatiques. Ceux-ci incluent un investissement de 20 milliards de dollars canadiens dans les placements durables au cours des cinq prochaines années pour son propre fonds général et pour des tiers. Elle envisage des investissements dans l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les immeubles durables, les transports durables, la gestion de l'eau et les projets d'infrastructure sociale comme des hôpitaux.

La durabilité est une priorité stratégique pour la Sun Life. Le Rapport sur la durabilité 2020 correspond à son 10e rapport, et fait état du parcours continu de la stratégie de la Sun Life en matière de durabilité. Depuis 2014, la Sun Life applique les normes de la Global Reporting Initiative (normes GRI) sur les rapports de performance pour la rédaction de son rapport sur la durabilité. Le rapport est conforme aux critères « essentiels » des normes GRI. Il traite de sujets pertinents liés à la déclaration de l'information. Ces sujets sont définis dans les normes sur l'assurance et la gestion d'actifs établies par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le Rapport sur la durabilité 2020 et la Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2020 à l'adresse www.sunlife.com/fr/sustainability.

À propos du plan de durabilité de la Sun Life

Le plan de durabilité de la Sun Life est fondé sur sa réputation d'entreprise digne de confiance. Il est axé sur les secteurs sociaux et environnementaux où la Sun Life peut avoir le plus d'influence. Il vise à accroître la sécurité financière, à promouvoir un mode de vie sain et à faire progresser les placements durables. Dans son plan de durabilité, la Sun Life met aussi l'accent sur la réduction de son empreinte écologique, sur la diversité, l'équité et l'inclusion au travail, sur la sécurité des données, et la protection des renseignements personnels, sur la gouvernance et l'éthique et sur la gestion du risque. En 2019, la Sun Life est devenue la première compagnie d'assurance-vie du monde à émettre des obligations durables. Pour en savoir plus sur le plan de durabilité de la Sun Life, visitez le www.sunlife.com/fr/sustainability/ .

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr/ .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

