« Depuis la création de Gestion SLC il y a sept ans, la nouvelle venue du secteur de la gestion d'actifs au Canada est réellement devenue une organisation d'envergure mondiale, a déclaré Steve Peacher, président de Gestion SLC. En 2016, nous avions pour objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'actifs gérés en 2020. Aujourd'hui, Gestion SLC - y compris ses gestionnaires de placements, BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners et Crescent Capital - gère 145 milliards de dollars d'actifs pour plus de 1 300 Clients institutionnels partout dans le monde. Dans un contexte marqué par des taux d'intérêt peu élevés, nous avons ce qu'il faut pour continuer d'offrir aux Clients les rendements, la rentabilité totale et la diversification dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. »

Gestion SLC a franchi un cap en début d'année avec l'achat de Crescent Capital. Cela complétait son portefeuille de solutions de placements alternatifs à l'intention des Clients. Depuis 2014, la Sun Life a acheté six sociétés qu'elle a placées sous Gestion SLC pour former un chef de file de la gestion de placements alternatifs et de placements à revenu fixe. À présent, la priorité de Gestion SLC sera de maximiser les capacités qu'elle a mises en place ou qu'elle a acquises au cours des dernières années, tout en imaginant de nouvelles stratégies pour les Clients.

Les possibilités de co-investissement avec la Sun Life pour la création de solutions sont au cœur de la stratégie de croissance de Gestion SLC et constituent un point de différenciation de l'entreprise.

« Dès le départ, le but était de créer un gestionnaire d'actifs capable d'offrir à ses Clients institutionnels le même type de stratégies de placements que celles qui sont utilisées dans le fonds général de la Sun Life, a ajouté M. Peacher. Tout le monde y trouve son compte : les Clients profitent d'un meilleur alignement sur leurs besoins, la Sun Life obtient des sources de revenu et de diversification supplémentaires et Gestion SLC bénéficie d'un coup de pouce pour faire croître ses nouvelle solutions. »

La durabilité est aussi un point essentiel de la stratégie de Gestion SLC. Avec BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners et Crescent Capital, Gestion SLC souscrit aux Principes pour l'investissement responsable. BentallGreenOak a régulièrement été reconnu comme un leader à l'échelle mondiale pour ses pratiques durables en ce qui touche le développement, l'exploitation et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux. De son côté, InfraRed Capital Partners est un investisseur de premier plan du secteur des énergies renouvelables et d'autres projets d'infrastructure écologiques. Pour une 12e année consécutive, la Sun Life a été désignée par Corporate Knights comme l'une des 100 sociétés les plus durables à l'échelle mondiale. Et, grâce à ses qualifications et ses capacités, Gestion SLC vient consolider les efforts de la Sun Life en matière de durabilité.

Pour en savoir plus sur la croissance et la stratégie de Gestion SLC, accédez à la présentation de la Journée de l'investisseur et à la webdiffusion en cliquant ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés en titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers, et des placements en infrastructure.

La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un gestionnaire de placements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale. InfraRed est un gestionnaire international de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés. Figurant parmi les plus anciens gestionnaires d'instruments de crédit de l'industrie, Crescent est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 303 milliards de dollars canadiens (238 milliards de dollars américains), incluant à la fois l'actif de tierces parties et le fonds général de la Sun Life.

Pour en savoir plus, consultez le site slcmanagement.com/fr/.

Objectifs financiers à moyen terme

Les objectifs financiers à moyen terme de Gestion SLC sont des mesures financières prospectives non définies par les IFRS. L'atteinte de ces objectifs dépend de notre capacité à réaliser avec succès les initiatives de croissance et les objectifs d'affaires décrits dans les présentations, à la Journée de l'investisseur. Ces présentations se fondent sur certaines hypothèses principales, notamment la croissance des fonds existants et des fonds à venir, la demande pour nos produits, l'atteinte des cibles de rendement et l'absence de changements majeurs dans les frais liés aux produits.

Nous considérons nos objectifs financiers à moyen terme comme raisonnables, mais nous pourrions ne pas être en mesure de les réaliser, car les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés pourraient se révéler inexactes. En conséquence, il est possible que nos résultats réels diffèrent sensiblement des objectifs financiers à moyen terme énoncés dans le présent communiqué et dans les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur, et que les objectifs ne soient pas atteints. Nos objectifs financiers à moyen terme ne constituent pas des lignes directrices.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

L'actif géré, la marge et le bénéfice net sous-jacent sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS.

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Notre rapport de gestion annuel et les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section Investisseurs - Résultats et rapports financiers, à l'adresse www.sunlife.com, présentent des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non définies par les IFRS, ainsi qu'un rapprochement avec les mesures selon les IFRS.

Tous les facteurs dont il est question dans le présent communiqué et les présentations faites à la Journée de l'investisseur et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré.

Énoncé prospectif

Dans ce communiqué, les mots « nous », « nos » et « notre » renvoient à Gestion SLC et à ses gestionnaires de placements, à BentallGreenOak (ce qui inclut BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership, leurs sociétés affiliées à l'échelle mondiale, et les groupes de placements immobiliers et de placements hypothécaires commerciaux de certaines de leurs sociétés affiliées), à InfraRed Capital Partners et à Crescent Capital Group. Certains énoncés du présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment (i) les énoncés se rapportant à nos stratégies et à nos objectifs financiers, (ii) les énoncés se rapportant à nos engagements prévus à l'égard des placements durables, (iii) les énoncés qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et (iv) qui renferment des mots comme « vise », « cible », « objectif » ou autres expressions similaires. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils supposent des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Sun Life pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Sun Life pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Sun Life et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse.

Notes de bas de page

* À l'aide d'une approche basée sur les données, Corporate Knights évalue environ 7 000 compagnies en les comparant à d'autres acteurs de l'industrie à l'échelle mondiale, selon une série d'indicateurs de performance quantitatifs clés (jusqu'à 17) touchant les ressources, la gestion des employés et des finances, les revenus verts et le rendement des fournisseurs.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

SOURCE Sun Life Financial Inc.

Renseignements: Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger, Conseillère principale, Communications d'entreprise, Tél. : 438-341-3884, [email protected] ; Renseignements pour les investisseurs : Leigh Chalmers, Vice-présidente principale, Chef des relations avec les investisseurs et de la gestion du capital, Tél. : 647-256-8201, [email protected]

Liens connexes

http://www.sunlife.com