Le prix met en lumière les entreprises les plus respectées aux yeux des Canadiens

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - La Sun Life a été nommée la compagnie d'assurance-vie la plus respectée du Canada. Décerné par le programme sur les entreprises les plus respectées du Canada, en partenariat avec DART Insight and Communications, ce nouveau prix rend hommage aux entreprises les plus respectées du pays selon ce que les Canadiens ont vu, lu, entendu ou vécu. La Sun Life s'est vu attribuer la première place dans la catégorie Assurance-vie.

« Nous sommes stimulés par notre raison d'être, qui est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Maintenant plus que jamais, ce que nous faisons est important. Notre entreprise se fait un devoir d'être axée sur le Client, avant-gardiste, financièrement responsable et durable. Les mesures que nous prenons sont bénéfiques pour nos Clients et nos collectivités sur le plan social et environnemental, a indiqué Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada et de Lumino Santé. Nous sommes honorés de recevoir cette marque de reconnaissance des Canadiens. Elle concrétise notre raison d'être. Je veux féliciter tous nos Employés au pays qui se sont dépassés pour soutenir nos Clients, nos conseillers, nos collectivités et leurs collègues tous les jours. »

Les Canadiens évaluent les entreprises selon une échelle de points dans diverses catégories. Par exemple :

Ce que fait l'entreprise

Comment elle traite les Employés et les Clients

Ce qu'elle communique et contribue à la société

Dans quelle mesure elle inspire confiance

Comment les membres de la direction agissent

Ce que les médias, la famille ou les amis disent d'elle

Le sondage a été mené au sommet de la première vague de COVID-19. Ses conclusions viennent confirmer que la Sun Life fournit d'emblée un soutien approprié aux Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les programmes d'aide, les nouveaux outils et services numériques et la communication continue ont joué un rôle essentiel tout au long de la pandémie. La Sun Life continue d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs de santé et de mieux-être.

« Nous sommes ravis de saluer la Sun Life pour cette remarquable réalisation, d'autant plus que la conjoncture est difficile. Les Canadiens estiment que la Sun Life multiplie les efforts pour gagner leur respect, a mentionné John Wright, vice-président général, Maru/Blue Public Opinion Research. Ce prix est comme nul autre. Il est basé sur le respect, qui se mérite. Le prix attribué à la Sun Life pour le secteur de l'assurance est le premier des 11 prix devant être annoncés. »

Soutien aux Clients

Nous avons lancé le centre d'information sur la COVID-19. Il contient des FAQ, des ressources en santé et en mieux-être et des liens vers de l'information sur les prestations de l'État.

La plateforme numérique Lumino Santé de la Sun Life contient des ressources gratuites et d'autres outils. Elle aide les Canadiens à atteindre un mode de vie sain.

Nous avons mis en place les Soins virtuels Lumino Santé. Les Canadiens ont ainsi un accès virtuel à des soins physiques et mentaux de courte durée. Offerts en tout temps, ces soins sont semblables aux services médicaux fournis par une clinique de soins primaires.

par une clinique de soins primaires. En partenariat avec un organisme sans but lucratif, la Credit Counselling Society, nous offrons un soutien pour la gestion du crédit et des dettes.

Soutien aux Employés

Pour contribuer au mieux-être des Employés pendant la pandémie, la Sun Life a doublé le nombre de jours de contrainte personnelle, en les faisant passer de cinq à dix. Elle a aussi offert trois jours de congé de mieux-être, permis des horaires de travail flexibles et proscrit la tenue de réunions pendant les pauses-repas et les vendredis après-midi. De plus, elle a mis à profit son équipe de psychologues maison pour offrir périodiquement aux Employés des webinaires sur la santé mentale.

La Sun Life fait appel à des cadres supérieurs pour créer des milieux de travail mentalement sains. Le 30 novembre 2020, elle tiendra un webinaire pour les présidents et chefs de la direction de grandes organisations canadiennes afin que des mesures concrètes soient prises en milieu de travail. De plus, elle s'est associée au Centre de toxicomanie et de santé mentale pour organiser le sommet annuel des dirigeants sur la santé mentale en 2021 et 2022.

2022. Nous avons déployé Inclusion Works de Hive Learning, une plateforme d'apprentissage numérique pour les Employés à l'échelle mondiale en vue de faire avancer la diversité, l'équité et l'inclusion au travail.

Soutiens aux collectivités

La Sun Life fait don de plus de 10 millions de dollars chaque année à des organismes communautaires dans le monde. En raison de la COVID-19, bon nombre de nos partenaires ont subi de rudes épreuves : réductions de personnel, suspensions ou annulations d'événements ou diminution des activités de financement. La Sun Life a respecté ses obligations financières et continue de fournir son aide pendant la pandémie.

Nous avons versé 1 million de dollars à l'échelle mondiale pour combler les besoins immédiats de collectivités au début de la pandémie. Ces sommes ont été affectées aux recherches et essais, aux services en santé mentale, à l'achat de nourriture et d'articles de première nécessité, à la prestation de soins d'urgence aux enfants et aux équipes médicales.

Depuis le début de l'année, notre campagne annuelle de dons des Employés a permis d'amasser plus de 3,05 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance en Amérique du Nord. Les Employés ont fait 11 538 heures de bénévolat de façon sécuritaire et virtuelle.

À propos du sondage

Le sondage a été mené auprès de membres du panel Maru/Blue Voice Canada Online du 16 juillet au 30 août 2020. Un échantillon de 4 184 Canadiens adultes choisis au hasard a été pondéré pour être représentatif de la population adulte du Canada. Le sondage pour chaque secteur est entrepris dans les trois mois précédant l'envoi de l'avis au lauréat. Vous trouverez la méthodologie complète utilisée et des tableaux de données à l'adresse www.canadasmostrespected.com.

