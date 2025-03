TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé la nomination de Natalie Brady au poste de vice-présidente principale, gestion du capital et relations avec les investisseurs. Mme Brady travaille à la Sun Life depuis 25 ans et est une dirigeante respectée. Elle a acquis une vaste expérience dans les équipes des finances, de la gestion des risques et de l'actuariat à la Sun Life Canada et dans l'Organisation internationale. Avant sa nomination, elle était vice-présidente principale et cheffe des finances de l'entreprise, poste dans lequel elle a dirigé le passage à la norme IFRS 17.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Brady dirigera la stratégie d'engagement. Elle gérera aussi les relations avec les investisseurs institutionnels, les analystes de firmes de courtage, les agences de notation et les autres intervenants externes qui collaborent avec la Sun Life. De plus, elle supervisera les équipes de la gestion du capital et de la trésorerie de la Sun Life.

Mme Brady détient un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Concordia. Elle possède également le titre de CPA.

Le 9 mai 2025, elle animera la conférence téléphonique pour la communication des résultats du T1 2025 de la Sun Life.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

