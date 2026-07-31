La Sun Life nomme Katherine Lee à son conseil d'administration

TORONTO, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Katherine Lee à son conseil d'administration, à effet du 31 juillet 2026.

Mme Lee est une dirigeante et administratrice chevronnée qui possède une vaste expérience des services financiers, des placements et de l'immobilier. Les postes de direction qu'elle a occupés, et ses quelque 20 ans de service comme membre de conseils d'administration publics et privés, lui ont permis de développer un talent pour s'orienter dans la complexité des organisations et de la réglementation, particulièrement pendant les périodes de transformation. Elle apportera une perspective précieuse au conseil d'administration de la Sun Life alors que l'entreprise travaille à faire progresser ses priorités stratégiques et à offrir une valeur à long terme à ses Clients et ses actionnaires.

Mme Lee a passé 20 ans à GE Capital dans des rôles de direction progressivement plus importants et a travaillé avec des équipes au Canada, aux États-Unis et en Asie. De 2010 à 2015, elle a été présidente et cheffe de la direction de GE Capital Canada. Elle a dirigé cette organisation financière diversifiée durant une transformation importante et a contribué à établir des partenariats stratégiques et des relations avec des partenaires financiers qui ont soutenu la création de valeur à long terme.

De 2002 à 2010, Mme Lee a été cheffe de la direction de GE Capital Real Estate Canada. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes, dont celui de directrice, fusions et acquisitions pour les services-conseils de fonds de pension de GE Capital à San Francisco, et celui de directrice générale de GE Capital Real Estate Korea, à Séoul et à Tokyo, où elle était responsable des placements, de la gestion d'actifs et de l'expansion régionale.

Elle a commencé sa carrière chez Ernst & Young au service d'audit, puis a été promue au groupe chargé de l'insolvabilité et des restructurations d'entreprises.

Mme Lee compte plus de deux décennies d'expérience comme membre de conseils d'administration, notamment à BCE inc., à Colliers International Group Inc., à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et à Chorus Aviation Inc. Ces rôles lui ont permis d'acquérir des connaissances précieuses en gouvernance, en gestion des risques et en surveillance stratégique dans les industries réglementées et les services financiers mondiaux.

Mme Lee détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et est comptable professionnelle agréée.

Elle habite à Toronto, où elle fait du bénévolat et offre du mentorat aux jeunes professionnels et professionnelles. Elle a reçu le prix Horatio Alger en 2025, qui honore les personnes attachées aux principes d'intégrité, de persévérance et de compassion, et dont l'expérience souligne le succès personnel et professionnel.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et des rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières