TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Les soins virtuels révolutionnent les soins de santé au Canada. Les gens se tournent vers leurs téléphones et leurs tablettes pour consulter virtuellement un professionnel de la santé pour des problèmes de santé physique ou mentale, ou pour obtenir une ordonnance. Aujourd'hui, la Sun Life a annoncé un partenariat commercial stratégique et un placement en actions de 32,7 millions de dollars dans Dialogue, le chef de file en télémédecine au Canada. La Sun Life détiendra une participation minoritaire dans l'entreprise avec l'option d'acheter des actions supplémentaires.

Cette ronde de financement comprend également des investissements complémentaires par les bailleurs de fonds existants : la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), Portag3 Ventures, White Star Capital, HV Holtzbrinck Ventures, First Ascent Ventures et Walter Ventures. La Financière Banque Nationale inc. a agi à titre de conseiller financier de Dialogue dans le cadre de ce financement.

« Le besoin des Canadiens d'avoir d'autres solutions d'accès aux soins de santé continue de croître, a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec. Les soins virtuels s'inscrivent de façon importante dans l'avenir des soins de santé au pays. La combinaison d'une technologie novatrice et la nécessité de la distanciation sociale pendant la pandémie ont rapidement modifié le paysage des soins de santé virtuels. Notre investissement dans Dialogue s'inscrit dans l'engagement de la Sun Life à aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain en leur donnant accès aux soins de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Cet investissement est notre prochaine étape, alors que nous continuons d'innover pour nos Clients, et leur offrons les moyens de gérer leur santé et leur mieux-être. »

« Les soins virtuels resteront une ressource essentielle aujourd'hui et à l'avenir, a déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. Alors que nous naviguons dans le paysage changeant des soins de santé, Dialogue est fière de fournir des services de soins de santé virtuels qui sont faciles et pratiques. Ces services contribuent à assurer la sécurité des Canadiens en leur évitant de se déplacer et de s'exposer au virus. Le fait de bénéficier du soutien de partenaires tel que la Sun Life nous permet de demeurer concentrés sur la prestation de soins de qualité et d'étendre nos services pour aider des millions de Canadiens à rester en bonne santé. »

À la Sun Life, aider les gens à atteindre un mode de vie sain est un aspect important des activités de l'entreprise. C'est aussi une des priorités de son plan de développement durable. La COVID-19 a souligné l'importance d'aller au-delà du modèle traditionnel de soins de santé. Les soins virtuels, qui permettent d'avoir accès à des médecins et professionnels de la santé depuis le confort de son domicile, aident les gens à respecter la distanciation sociale et à alléger la pression sur le système de soins de santé canadien. Depuis le début de la pandémie, Dialogue a constaté une forte augmentation de l'utilisation des services de soins virtuels. La collaboration entre la Sun Life et Dialogue offre aux Canadiens un accès virtuel aux soins médicaux et les met en communication directement avec un professionnel de la santé de partout au pays, à tout moment. Cet investissement fait suite au lancement par la Sun Life des Soins virtuels Lumino Santé, développés par Dialogue en mars 2020 .

Soins virtuels Lumino Santé

Les Soins virtuels Lumino Santé sont offerts aux Clients des Garanties collectives de la Sun Life ayant la garantie Frais médicaux. Les services de soins virtuels sont développés par Dialogue et mettent les gens en contact avec des professionnels de la santé locaux.

Les Clients peuvent facilement se connecter au service Soins virtuels Lumino Santé par une application mobile ou en ligne. Une fois le Client connecté, le service fera un triage avant de lui fournir un accès direct à une infirmière ou à un médecin. Le service fournit aux Clients des soins de santé physique et mentale de courte durée, semblables aux services médicaux fournis dans une clinique de soins primaires. Une équipe multidisciplinaire examinera les symptômes, fournira une évaluation, créera un plan de soins personnalisé, rédigera des ordonnances et orientera le Client vers des spécialistes ou des soins en personne si nécessaire.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 023 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Dialogue Technologies inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels s'adressant exclusivement aux organisations d'envergure mondiale. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. Pour en savoir plus, visitez www.dialogue.co .

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

