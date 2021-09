La Sun Life lance ses premières bourses d'études destinées aux étudiants noirs et autochtones

TORONTO, le 9 sept. 2021 /CNW/ - La Sun Life est heureuse de lancer les Bourses d'études Dean Connor Sun Life pour l'inclusion à l'intention des étudiants noirs et autochtones. Il s'agit d'un nouveau programme de bourses conçu pour aider les jeunes des communautés noires et autochtones à acquérir de nouvelles compétences et à vivre une expérience de travail précieuse. Dean Connor a dirigé la Sun Life pendant une décennie comme président et chef de la direction, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite il y a peu de temps. Les bourses soulignent son dévouement et son action pour la diversité, l'équité et l'inclusion.

Ces bourses réitèrent notre engagement à promouvoir l'égalité et l'équité raciales dans un environnement inclusif qui mise sur la valeur de la diversité dans les affaires. Dans cette optique, la Sun Life a souscrit aux objectifs de l'initiative BlackNorth et elle est en voie d'obtenir la certification en Relations Progressites avec les Autochtones. L'entreprise vise ainsi à avoir un effectif diversifié qui représente les collectivités où ses gens vivent et exercent leurs activités.

« Les Bourses d'études Dean Connor Sun Life pour l'inclusion sont un excellent moyen d'honorer la carrière fructueuse et l'héritage de Dean. Elles s'inscrivent dans les valeurs qu'il a su insuffler à la Sun Life et qui nous guident encore aujourd'hui, explique Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. La diversité, l'équité et l'inclusion font partie de l'ADN de la Sun Life. Nous sommes fiers de lancer ce programme de bourses. Il favorise l'équité pour les étudiants des communautés noires et autochtones sur le plan des études supérieures et des possibilités d'emploi. Et il le fait en éliminant les obstacles qui nuisent à leur épanouissement et à leur développement. »

Au cours des cinq prochaines années, grâce aux Bourses d'études Dean Connor Sun Life pour l'inclusion, jusqu'à 100 bourses seront remises à des étudiants de dernière année d'un programme universitaire qui s'identifient comme membres des communautés noires ou autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis). Le programme est offert aux personnes admissibles ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent et qui sont inscrites dans une université canadienne. Les étudiants choisis feront un stage d'été à la Sun Life, seront accompagnés par un mentor de la Sun Life, pourront se voir offrir un poste à temps plein à la Sun Life une fois diplômés et recevront une bourse de 5 000 $.

La Sun Life s'est associée à Partenaires en bourses d'études Canada (PBEC), une division d'Universités Canada, pour la gestion des demandes et l'attribution des Bourses d'études Dean Connor Sun Life pour l'inclusion à l'intention des étudiants noirs et autochtones. La première date limite pour présenter une demande de bourse est le 26 octobre 2021. Pour en savoir plus ou pour présenter une demande de bourse, visitez le site https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/Sunlife_FR/.

Suivez la Sun Life

https://www.facebook.com/SLFCanada

https://www.linkedin.com/company/sun-life-financial

https://twitter.com/SunLifeCA

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billions de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

T. 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life Canada