TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des participations restantes dans BentallGreenOak (« BGO »), son conseiller en gestion de placements immobiliers et fournisseur de services immobiliers à l'échelle mondiale, et dans Crescent Capital Group (« Crescent »), son gestionnaire d'instruments de crédit alternatifs d'envergure mondiale.

Dans le cadre de ces transactions, la Sun Life a versé 1,59 milliard de dollars canadiens (1,16 milliard de dollars américains) pour la participation restante de 44 % dans BGO et 829 millions de dollars canadiens (608 millions de dollars américains) pour la participation restante de 49 % dans Crescent. Ces paiements ont permis de régler le passif au titre de l'option de vente comptabilisée dans les états financiers de la Sun Life et ont été financés par l'émission de titres de créance en 2025 en prévision des transactions.

« BGO et Crescent sont des entreprises de premier plan dans leur secteur et jouent un rôle crucial dans notre stratégie pour les activités de gestion d'actifs de la Sun Life. Ces deux sociétés créent une valeur durable pour nos Clients et nos parties prenantes. Ensemble, elles mettent à profit des décennies d'expertise dans les secteurs de l'immobilier et du crédit et offrent aux Clients du monde entier des solutions de premier ordre », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « La finalisation de nos acquisitions de BGO et de Crescent témoigne de notre confiance dans leur direction, leurs performances et leur croissance à long terme. »

La Sun Life a constitué BGO en juillet 2019 par la fusion de Bentall Kennedy et de GreenOak, une société internationale de placement immobilier, en y apportant sa participation dans Bentall Kennedy (évaluée à 482 millions de dollars canadiens au moment de la transaction) et en investissant 195 millions de dollars canadiens (146 millions de dollars américains) en espèces pour acquérir une participation majoritaire de 56 %. En janvier 2021, la Sun Life a acquis une participation de 51 % dans Crescent pour un montant de 450 millions de dollars canadiens (338 millions de dollars américains).

Entre 2021 et 2025, BGO et Crescent ont enregistré une solide performance pour la Sun Life et Gestion SLC, générant des revenus d'honoraires combinés de 4,2 milliards de dollars canadiens, et enregistrant une croissance de 90 % du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») et une croissance de l'actif total géré, qui est passé de 115 milliards de dollars canadiens à 165 milliards de dollars canadiens.1

Dans le cadre de l'acquisition définitive et de la mise en place du modèle d'exploitation définitif, Gestion SLC a instauré un régime d'actionnariat des dirigeants (« RAD ») permettant aux employés admissibles de détenir collectivement des participations allant jusqu'à 25 % dans l'entreprise. Dans le cadre de la transaction, les fondateurs de BGO et les dirigeants de BGO et Crescent ont investi dans le RAD en convertissant une partie des actions qu'ils détenaient dans leurs sociétés affiliées en participations dans le RAD de Gestion SLC, conjointement aux apports effectués par des employés admissibles au sein de la plateforme SLC. Le RAD a suscité une forte adhésion et il a été conçu dans le but d'harmoniser les intérêts, de fidéliser les meilleurs talents et de soutenir la croissance à long terme.

Steve Peacher, président général de Gestion SLC, a déclaré : « La finalisation de l'acquisition de BGO et de Crescent marquera le début d'une nouvelle ère pour Gestion SLC et constitue une étape importante de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Ces acquisitions permettront à Gestion SLC de tirer parti de la puissance de sa plateforme pour créer de la valeur pour nos Clients. Nous sommes ravis que Sonny Kalsi, cofondateur de BGO, prenne officiellement les rênes de Gestion SLC alors que nous continuons à renforcer notre position sur le marché. »

Ces transactions entraîneront une charge d'environ 236 millions de dollars canadiens sur le bénéfice net déclaré de la Sun Life pour le premier trimestre 2026, ainsi qu'une réduction nette des capitaux propres de 85 millions de dollars canadiens au 31 mars 2026, reflétant respectivement les ajustements finaux du prix d'achat et le règlement des participations détenues par des tiers dans BGO.

Dans le cadre de ces transactions, des actions supplémentaires de la Sun Life devraient être rachetées conformément aux règles de la Bourse de Toronto applicables aux régimes non indépendants, afin de régler les participations détenues dans un régime d'actionnariat existant de BGO. Cela n'aura aucune incidence sur le bénéfice par action (« BPA ») de la Sun Life.

Gestion SLC gère aujourd'hui 260 milliards de dollars canadiens d'actifs pour le compte de tiers, au service de plus de 1 400 Clients institutionnels à l'échelle mondiale, ainsi que 165 milliards de dollars canadiens d'actifs du fonds général de la Sun Life.2 Sa plateforme offre des capacités de pointe dans les domaines de l'immobilier, du crédit privé, des titres à revenu fixe privés et des infrastructures.

M. Peacher a ajouté, « Nous amorçons une nouvelle phase de croissance pour SLC, qui s'accompagne de possibilités de tirer pleinement parti de notre plateforme grâce à des synergies entre diverses plateformes, à des occasions dans le domaine de la gestion de patrimoine, à des solutions innovantes et à des partenariats. Ce travail vient renforcer nos objectifs à moyen terme pour SLC, à savoir un taux de croissance de 15 % pour les actifs gérés pour le compte de tiers, une marge liée aux honoraires de 35 % et un taux de croissance 20 % pour les bénéfices tirés des honoraires et le bénéfice net sous-jacent, qui viennent soutenir l'ensemble des objectifs à moyen terme de la Sun Life. »

___________ 1 Les revenus liés aux frais, le BAIIA et l'actif sous gestion constituent des mesures financières non conforme aux normes IFRS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué. 2 En date du 31 décembre 2025. L'actif sous gestion constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué.

La Sun Life annonce l'acquisition de Bell Partners, un important gestionnaire de placements immobiliers dans le multirésidentiel américain

Dans le cadre d'une autre transaction, la Sun Life a également annoncé son intention d'acquérir l'intégralité de Bell Partners, un important gestionnaire de placements immobiliers mondiaux du secteur du multirésidentiel aux États-Unis et une entreprise de gestion immobilière verticalement intégrée. Bell Partners deviendra la plateforme d'exploitation pour le multirésidentiel de la Sun Life aux États-Unis, sous l'égide de BGO.

Au 1er mars 2026, Bell Partners gérait environ 10 milliards de dollars américains d'actifs gérés bruts. Avec neuf bureaux répartis partout aux États-Unis, Bell Partners compte près de 1 800 employés et gère environ 70 000 appartements dans 12 régions du pays.

Fondée en 1976, Bell Partners propose une plateforme nationale complète et verticalement intégrée, offrant une expertise dans les domaines de l'investissement et de la gestion immobilière, des acquisitions et de la construction. Bell Partners a investi à toutes les étapes du cycle immobilier et a réalisé, depuis 2002, environ 11,9 milliards de dollars américains de transactions immobilières dans le secteur des appartements, dont plus de 1,3 milliard de dollars américains en acquisitions en 2025.

Cette acquisition permet à BGO d'offrir davantage de valeur à ses Clients, de développer ses capacités et de parvenir à une intégration plus poussée de l'ensemble de ses produits. Bell Partners apporte des avantages stratégiques complémentaires à la plateforme BGO en renforçant son offre de produits à valeur ajoutée et ses produits de base « Plus », en élargissant sa base d'investisseurs et en favorisant, à moyen et à long terme, l'expansion des stratégies pour le multirésidentiel et des stratégies connexes.

La Sun Life fera l'acquisition de la totalité des participations dans Bell Partners pour un prix d'achat de 350 millions de dollars américains, dont au moins 75 % seront payables en actions ordinaires de la Sun Life. Tous les rachats d'actions aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités ») actuelle de la Sun Life ont été réalisés. Toute dilution résultant de l'émission d'actions ordinaires de la Sun Life dans le cadre de cette transaction devrait être compensée par des rachats d'actions effectués dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée de la Sun Life, sous réserve des approbations réglementaires et boursières. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le BPA sous-jacent en 2026, sur une base annualisée.

« Le marché multirésidentiel américain constitue une formidable occasion de croissance ciblée pour BGO », a déclaré Sonny Kalsi, président et chef de la direction de Gestion SLC. « L'acquisition de Bell Partners renforce les atouts stratégiques de BGO et nous dote de capacités de gestion immobilière verticalement intégrées, ce qui positionne notre société comme l'un des plus importants gestionnaires de placements dans le secteur du multirésidentiel aux États-Unis. »

Le secteur du logement demeure une priorité pour les autorités gouvernementales à tous les niveaux aux États-Unis, et ces efforts mettent en évidence le rôle essentiel que peuvent jouer des investisseurs et des exploitants expérimentés ayant une vision à long terme dans l'offre de complexes locatifs multirésidentiels de grande qualité.

Kalsi a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Bell Partners au sein de BGO et Gestion SLC. L'expertise approfondie de leur équipe dans le domaine de l'immobilier multirésidentiel et les cycles de marché viendra renforcer notre organisation, tandis que l'acquisition permettra d'élargir l'éventail de solutions d'investissement proposées à notre clientèle. »

À la conclusion de la transaction, Bell Partners continuera d'exercer ses activités sous la direction actuelle et conservera sa marque distincte à l'échelle des immeubles, ses bureaux, ses véhicules d'investissement et son orientation axée sur le client.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2026, sous réserve des approbations réglementaires et de la Bourse de Toronto et du respect des autres conditions de clôture habituelles.

PJT Partners a agi à titre de conseiller financier de la Sun Life dans le cadre de cette transaction, tandis que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique. Morgan Stanley a agi à titre de conseiller financier de Bell Partners, tandis que Hogan Lovells a agi à titre de conseiller juridique.

Le diaporama lié à la présente annonce est accessible à sunlife.com/fr/ .

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 31 décembre 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 425 milliards de dollars canadiens (309 milliards de dollars américains). L'actif géré total de la société comprend l'actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L'actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d'autres sommes. L'actif géré total de la société exclut l'actif administré. AAM représente un actif administré supplémentaire d'environ 14 milliards de dollars canadiens (10 milliards de dollars américains). Les méthodes servant à compiler l'actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l'actif géré déclaré aux autorités réglementaires. Pour plus de renseignements, visitez gestionslc.ca.

À propos de BGO

BGO est l'un des principaux conseillers internationaux en gestion des investissements immobiliers et un prestataire de services immobiliers reconnu dans le monde entier. BGO sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels, gère environ 90 milliards USD d'actifs (au 31 décembre 2025), et offre une expertise en gestion des actifs pour les bureaux, le secteur industriel, les propriétés multirésidentielles, la vente au détail et l'industrie hôtelière dans le monde entier. BGO possède des bureaux dans 25 villes situées dans 12 pays, et détient des connaissances et une expérience locales vastes, et des réseaux étendus dans toutes les régions où elle investit dans les actifs immobiliers et les gère au nom de ses clients sur les marchés primaires, secondaires et de co-investissement. BGO fait partie de SLC Management, l'entité de gestion des alternatives institutionnelles et des actifs traditionnels de Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent les investissements en biens immobiliers et hypothécaires, gérés par le groupe de sociétés BGO et de leurs sociétés affiliées, et depuis le premier trimestre de 2021, ils comprennent certains engagements en capital non appelé pour le capital discrétionnaire jusqu'à ce qu'ils soient légalement expirés et excluent certains engagements en capital non appelé lorsque l'investisseur dispose d'un pouvoir discrétionnaire total sur l'investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site bgo.com/fr/.

À propos de Crescent Capital Group

Crescent est un gestionnaire mondial de placements en titres de créance d'envergure, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 50 milliards de dollars américains au 31 décembre 2025. Depuis plus de 30 ans, la société concentre ses activités sur le crédit de moindre qualité au moyen de stratégies consistant à investir dans des titres de créance négociables et émis par des entités privées, notamment des prêts bancaires de premier rang, des obligations à rendement élevé, ainsi que des titres de créance de premiers et seconds rangs et des prêts hybrides (unitranche). Ayant son siège à Los Angeles et dotée de bureaux à New York, Boston, Chicago, Londres et Francfort, Crescent compte plus de 250 employés dans le monde. Crescent est une entité de Gestion SLC, la division de gestion d'actifs, tant alternatifs que traditionnels, destinée à la clientèle institutionnelle de la Sun Life. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le crescentcap.com.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, les termes « nous », « notre » et « nos » désignent la Sun Life, ainsi que ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans ce communiqué sont de nature prospective, notamment, mais sans s'y limiter : i) les énoncés relatifs à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques; ii) les énoncés relatifs aux répercussions attendues sur nos activités et nos résultats financiers découlant de la finalisation de l'acquisition des participations restantes dans BGO et Crescent, ainsi que du RAD, y compris la charge d'environ 236 millions de dollars sur le bénéfice net déclaré pour le premier trimestre de 2026 de la Sun Life, ainsi qu'une réduction nette des capitaux propres de 85 millions de dollars canadiens au 31 mars 2026, reflétant respectivement les ajustements finaux du prix d'achat et le règlement des participations détenues par des tiers dans BGO; iii) les énoncés relatifs aux rachats prévus d'actions supplémentaires de la Sun Life afin de régler les participations détenues dans un régime d'actionnariat existant de BGO, y compris l'attente que ces rachats n'auront aucune incidence sur le BPA de la Sun Life; iv) les énoncés relatifs à la nouvelle phase de croissance de Gestion SLC; v) les énoncés relatifs aux objectifs à moyen terme de Gestion SLC; vi) les énoncés relatifs à l'acquisition envisagée de Bell Partners, notamment les répercussions attendues sur la plateforme BGO et les avantages qui en découleront, la date de clôture prévue et les modalités du prix d'achat, l'effet relutif de la transaction sur le BPA sous‑jacent en 2026, sur une base annualisée, ainsi que l'hypothèse selon laquelle toute dilution résultant de l'émission d'actions ordinaires de la Sun Life sera compensée par des rachats d'actions effectués dans le cadre de son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités renouvelé; vii) les énoncés qui ne sont pas de nature historique ou qui sont de nature prévisionnelle, ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et viii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », «prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont présentés conformément aux règles d'exonération des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États‑Unis.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions en ce qui touche des événements futurs à la date de diffusion du présent communiqué et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes importants. Ils reposent sur des facteurs et hypothèses clés difficiles à prévoir avec précision, notamment, en ce qui concerne l'acquisition envisagée de Bell Partners, l'hypothèse que la transaction sera effectivement réalisée. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence possible d'événements non récurrents ou exceptionnels, ni d'opérations susceptibles d'être annoncées ou réalisées après la date du présent communiqué (cessions, fusions, acquisitions, restructurations ou tout autre regroupement d'entreprises). Si de tels événements venaient à se produire, l'impact financier pourrait être complexe; les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des circonstances propres à chaque situation. Nous ne sommes donc pas en mesure de décrire l'incidence attendue de manière significative ni avec le même degré de précision que pour des risques connus susceptibles d'avoir une incidence sur nos activités.

Les énoncés prospectifs sont présentés afin d'aider les investisseurs et autres lecteurs à mieux comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation attendus à la date de diffusion du présent communiqué, ainsi que nos objectifs liés aux transactions, priorités stratégiques et perspectives d'affaires, et à mieux appréhender le contexte d'exploitation dans lequel nous prévoyons évoluer après les transactions. Les lecteurs sont priés de noter que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins, et qu'il convient de ne pas s'y fier indûment.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; à l'environnement, aux enjeux environnementaux ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

Voici les facteurs de risque liés à la transaction qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse concernant notre acquisition de Bell Partners : (1) la capacité des parties à mener à bien la transaction; (2) l'incapacité des parties à obtenir les consentements et autorisations nécessaires ou à remplir, dans les délais impartis, voire tout simplement, les conditions requises pour la réalisation de la transaction; (3) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; et (4) l'impact de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et Bell Partners. Ces risques pourraient tous avoir une incidence sur les relations d'affaires de la Sun Life (notamment avec ses employés actuels ou potentiels, ses Clients, ses distributeurs et ses partenaires) et pourraient avoir des effets défavorables sur nos activités actuelles et futures, notre situation financière et nos perspectives. D'autres facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont décrits dans le rapport de gestion de la Financière Sun Life inc. pour la période close le 31 décembre 2025 (« Rapport de gestion annuel 2025 »), sous les rubriques D - Rentabilité - 5 - Impôts sur le résultat, G - Solidité financière et K - Gestion des risques, ainsi que dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans d'autres documents déposés ou fournis aux organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États‑Unis, accessibles à www.sedar.com et www.sec.gov.

La Sun Life ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. La rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du Rapport de gestion annuel 2025, ainsi que le dossier de renseignements financiers supplémentaires disponible à l'adresse www.sunlife.com, sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », présentent des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant.

Objectifs et cibles à moyen terme

Les objectifs à moyen terme de la Sun Life et les cibles à moyen terme de Gestion SLC constituent des mesures financières prospectives non conformes aux normes IFRS, mais ils ne constituent pas des lignes directrices. Bien que la Sun Life estime que ces objectifs et ces cibles sont raisonnables, les résultats réels pourraient différer de façon significative en fonction de notre succès à mener à bien les initiatives de croissance et les objectifs commerciaux, ainsi que de certaines hypothèses clés qui pourraient s'avérer inexactes, notamment : i) aucune variation importante des taux d'intérêt; ii) un rendement annuel moyen total d'environ 8% pour les placements immobiliers et les placements en titres de capitaux propres; iii) des résultats enregistrés au chapitre du crédit conformes aux attentes; iv) aucune modification importante aux exigences réglementaires en matière de capital; v) aucune modification importante à notre taux d'imposition effectif; vi) aucune augmentation importante du nombre d'actions en circulation; vii) aucune modification significative de notre programme de couverture; viii) des coûts de couverture conformes à nos attentes; ix) aucune modification significative de nos hypothèses et x) aucune modification significative des normes comptables.

En outre, les objectifs à moyen terme de la Sun Life et les cibles à moyen terme de SLC ne reflètent pas l'incidence indirecte des fluctuations des marchés des actions et des taux d'intérêt, notamment les incidences potentielles sur le goodwill ou la dépréciation actuelle applicable aux actifs d'impôt différé, ainsi que d'autres éléments qui pourraient être de nature non opérationnelle.

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias (Sun Life) : Renseignements pour les investisseurs (Sun Life) : Rajani Kamath Natalie Brady Vice-présidente adjointe Vice-présidente principale Communications d'entreprise Gestion de capital et relations avec les investisseurs (416) 979-6070 (416) 902-3794 [email protected] [email protected]

Gestion SLC :

Hannah Stewart Directrice générale, relations avec les médias et communications (646) 761-6344 [email protected]



SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières