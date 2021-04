Ce don permet l'expansion du centre virtuel de ressources sur le diabète de l'Institut de réadaptation du Réseau universitaire de santé de Toronto

TORONTO, le 5 avril 2021 /CNW/ - Plus de 463 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète, parmi les problèmes de santé qui s'amplifient le plus rapidement. Pour aider les personnes atteintes, la Sun Life a fait un don de 600 000 $ à l'Institut de réadaptation du Réseau universitaire de santé de Toronto (Toronto Rehab). Les fonds serviront à la création de matériel éducatif pour un nouveau programme virtuel sur le diabète (en anglais). Ces renseignements, outils et conseils viseront la prévention du diabète de type 2 et l'adoption de saines habitudes de vie.

En 2016, la Sun Life a fait un don de 1 million de dollars pour le lancement du Sun Life Diabetes College. Ce centre interactif de ressources en ligne aide les personnes diabétiques à prendre soin de leur santé. Il les encourage à bouger, à s'informer et à adopter un mode de vie sain. Depuis le début de la pandémie, plus de gens se tournent vers le Web, augmentant le besoin pour des programmes virtuels offrant des informations relatives à la santé. La Sun Life s'engage à investir dans des programmes de sensibilisation au diabète et de promotion de saines habitudes.

« Nous croyons qu'offrir aux individus les moyens de prendre leur santé en main peut avoir un impact réel. Avec le nombre de personnes diabétiques qui augmente chaque année, investir dans des programmes centrés sur l'éducation et l'adoption de saines habitudes de vie peut créer un changement positif et durable, estime Linda Dougherty, vice-présidente générale, stratégie générale et marketing à l'échelle mondiale, Sun Life. En tant que grande entreprise internationale, nous sommes fiers de promouvoir la sensibilisation, la prévention et les soins liés au diabète à travers le monde. C'est avec plaisir que nous renouvelons notre appui au Toronto Rehab. Son important travail aide les personnes diabétiques à atteindre un mode de vie sain. »

Depuis 2016, près de 16 000 internautes ont profité des outils, conseils et renseignements du centre de ressources. Ils ont appris comment prévenir, contrôler et traiter le diabète, ainsi que l'importance de bouger et de bien s'alimenter. Chez les personnes diabétiques, le Sun Life Diabetes College a contribué à augmenter :

les connaissances sur le diabète (22 %);

le niveau d'activité physique (21 %) et la motivation à bouger (14 %);

la détermination à manger santé (25 %).

Le nouveau programme virtuel de 16 semaines axé sur l'exercice et l'éducation aidera les participants de partout en Ontario à gérer leur diabète et à adopter de saines habitudes de vie. Il Ils sont épaulés par une équipe d'experts de la santé (kinésiologues, diététistes, travailleurs sociaux, psychologues et médecins). Ils apprendront comment soigner la maladie, devenir actifs, manger santé et prendre leur mieux-être en main.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir poursuivre notre collaboration avec la Sun Life, souligne Paul Oh, directeur médical du programme de réadaptation et de prévention des maladies cardiovasculaires du Réseau universitaire de santé de Toronto. Ensemble, nous améliorons et enrichissons le Sun Life Diabetes College pour répondre à un besoin croissant. Partout dans le monde, il faut plus de soins et de ressources éducatives virtuelles sur le diabète. »

Depuis 2012, la Sun Life a affecté plus de 37 millions de dollars à cette cause à l'échelle mondiale. Voici des exemples de son soutien aux initiatives de sensibilisation, de prévention et de soins au Canada :

Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada : 2 millions de dollars pour le lancement d'un programme de prévention du diabète de type 2 qui s'adresse aux jeunes. Cette initiative incite les enfants et les adolescents à faire des choix sains.

Right To Play : 1,5 million de dollars pour soutenir les jeunes autochtones dans le cadre d'un programme de promotion d'acquisition de compétences essentielles chez les jeunes Autochtones (PLAY).

Institut de Cardiologie de Montréal : 450 000 $ versés à la Clinique de prévention du diabète. Ce financement sert au dépistage précoce du diabète et à la promotion de choix de vie sains.

Vous voulez en savoir plus sur la contribution apportée par la Sun Life dans le monde entier? Lisez le Rapport sur la durabilité 2020.

Célébration des 100 ans de l'insuline

La Sun Life favorise la santé et le bien-être au Canada depuis longtemps. Dès 1925, elle remettait 25 000 $ à la Banting Research Foundation pour la recherche médicale. Elle s'inscrivait ainsi parmi les premiers donateurs de la fondation qui tient son nom de Frederick G. Banting, l'un des deux Canadiens ayant découvert l'insuline. Aujourd'hui, nous sommes fiers de commanditer la célébration du centenaire de la découverte de l'insuline. Cet événement virtuel gratuit (en anglais) aura lieu le 14 avril 2021. Il est organisé par le Banting & Best Diabetes Centre, Action diabète Canada et le département de médecine de l'Université de Toronto. Ce sera l'occasion de faire le point sur la recherche et d'entendre des témoignages de personnes diabétiques. On y découvrira aussi les dernières avancées liées à l'insuline. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité. Nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans le domaine de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins) et la santé mentale, en soutenant des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat. Ils contribuent à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

