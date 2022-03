TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 200 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine.

« La Sun Life se joint aux efforts mondiaux pour les appels à la paix en Ukraine », déclare Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « Nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien et toutes les personnes touchées. Nous sommes très préoccupés par la crise humanitaire qui continue de sévir en Ukraine et dans les régions avoisinantes. Notre don permettra d'offrir une aide immédiate et continue pour répondre directement aux besoins des personnes affectées par la crise. »

L'argent recueilli permettra au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de répondre aux besoins humanitaires en Ukraine. Cela peut inclure de l'aide, le rétablissement à long terme et d'autres mesures essentielles, selon les besoins, en Ukraine et dans les pays environnants, notamment du soutien pour les populations déplacées.

Par ailleurs, BentallGreenOak a fait un don de 50 000 $ à l'UNICEF pour soutenir les enfants et leur famille en Ukraine. Dans le cadre de son programme de philanthropie, la Sun Life donne aussi l'occasion à ses employés de faire un don au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine. Elle fera un don égal à tous les dons de ses employés au Canada et aux États-Unis, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé.

Les Canadiens qui veulent aider sont invités à faire un don au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne. Cette dernière recueille les dons au www.croixrouge.ca ou au 1-800-418-1111. De plus, le gouvernement du Canada versera un montant équivalent aux dons que les Canadiens feront au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars.

Les personnes aux États-Unis qui aimeraient faire un don sont invitées à le faire directement auprès de la Croix-Rouge américaine : www.redcross.org.

