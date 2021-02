Don au Women's College Hospital pour la création du Prix d'excellence en recherche Sun Life

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - La Sun Life fait un don de 100 000 $ à la Emily Stowe Society de la fondation du Women's College Hospital pour soutenir les groupes sous-représentés. Le don servira à créer le Prix d'excellence en recherche Sun Life. Nous voulons privilégier les chercheurs et les experts qui s'identifient au genre féminin ou à divers genres, qui proviennent de la communauté noire et qui se spécialisent dans la recherche sur le diabète ou la santé mentale.

Ce don s'inscrit dans l'engagement de la Sun Life en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). En favorisant le financement et la recherche, nous voulons éliminer les inégalités en matière de santé que subissent depuis très longtemps les groupes sous-représentés, pour qui les risques liés au diabète et aux problèmes de santé mentale sont plus grands.

« Nous continuons d'honorer nos engagements en matière de DEI, en veillant à ce que tout le monde ait un accès égal aux opportunités et aux ressources, souligne Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Nous voulons aider tous les Canadiens à mener une vie saine. Nous travaillons activement pour supprimer les barrières systémiques qui entravent l'épanouissement des Noirs, des Autochtones et des autres groupes sous-représentés. Le diabète est la priorité philanthropique de la Sun Life à l'échelle mondiale. Quant à la crise de santé mentale, elle est une source d'inquiétude grandissante au Canada. La création de ce Prix aidera les futures générations du domaine de la recherche à découvrir de nouvelles méthodes de prévention, de nouveaux traitements et remèdes. »

La Emily Stowe Society a été créée en l'honneur de la Dre Emily Stowe, première femme médecin du Canada et fondatrice du Women's College Hospital. Sa mission est d'éliminer les barrières aux carrières en recherche des sciences de la santé. Le Prix d'excellence en recherche Sun Life devrait faire augmenter le nombre de femmes et de membres des groupes sous-représentés en santé, en recherche et à des postes de direction.

« Notre gratitude est immense, se réjouit Jennifer Bernard, présidente et directrice générale de la fondation du Women's College Hospital. Nous applaudissons l'engagement de la Sun Life envers le Women's College Hospital et la Emily Stowe Society. Au Canada, les femmes - et surtout les femmes provenant de diverses communautés - sont encore sous-représentées à tous les niveaux du domaine des sciences de la santé. Sans équité dans le milieu de la recherche, nous ne pourrons atteindre l'équité dans le domaine des soins de santé. Le Prix d'excellence en recherche Sun Life nous aidera à accomplir cette mission d'équité, tout en favorisant le recrutement, l'avancement et la rétention de chercheuses exceptionnelles et méritantes de tout niveau. »

En tant que chef de file mondial engagé en matière de durabilité, la Sun Life prend acte de sa part de responsabilité dans la création d'un changement social durable. Des mesures concrètes sont prises pour supprimer les barrières systémiques que rencontrent les Clients, conseillers, collectivités et employés.

Clients et collectivités

La Sun Life a à cœur de créer un environnement inclusif qui reflète la diversité de ses employés, de sa clientèle et de ses collectivités.

Signature de l'initiative BlackNorth du Conseil canadien des gens d'affaires contre le racisme systémique envers les Noirs. L'objectif est de supprimer les barrières systémiques qui entravent l'épanouissement des Noirs au pays.

Un don 60 000 $ a été versé à la Fondation canadienne des relations raciales pour la lutte contre la discrimination. En 2020, 40 000 $ ont aussi été attribués à divers organismes canadiens avec des initiatives de DEI.

Signature de l'entente #DearEverybody. C'est l'engagement à représenter les personnes handicapées dans ses publicités.

Employés

La Sun Life tient à avoir une culture où les employés se reconnaissent à chaque échelon de l'entreprise et où ils se sentent inclus et engagés.

Plusieurs réseaux d'inclusion ont été créés pour encourager la cohésion et l'échange d'expérience entre collègues. Ces réseaux favorisent le changement social dans toute l'entreprise et facilitent le versement de fonds à divers organismes canadiens.

L'initiative Inclusion Works, un programme d'apprentissage entre pairs, a été lancée. Les employés y suivent une formation sur les préjugés inconscients. Ils s'engagent à agir consciemment et à faire preuve d'inclusion dans la vie quotidienne.

L'entreprise a réaffirmé son objectif d'avoir 25 % de hauts dirigeants (vice-présidents et échelons supérieurs) provenant de minorités sous-représentées d'ici 2025. Des objectifs précis pour les Noirs, les Autochtones et les personnes des minorités visibles ont été établis. Un nouvel objectif d'atteindre la parité hommes-femmes aux postes de vice-président et des échelons supérieurs d'ici 2025 s'est également ajouté.

Comme le précise le Rapport sur la durabilité 2019 de la Sun Life, ces efforts s'arriment à sa raison d'être, à sa stratégie et à sa réussite comme entreprise.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous nous engageons à bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité. Nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans le domaine de la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention, les soins et la recherche liés au diabète grâce à notre plateforme Action DiabèteMC, ainsi que sur la santé mentale, en soutenant des programmes et des organisations qui aident les gens à devenir plus résilients et à développer des capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat. Ils contribuent à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Le Women's College Hospital

Le Women's College Hospital est un chef de file canadien dans l'avancement de la santé pour les femmes. C'est également un chef de file mondial dans le domaine de la recherche sur la santé des femmes. Comme premier et seul hôpital indépendant centré sur les femmes, le Women's table sur son histoire centenaire de pionnier pour cibler et combler les lacunes dans le domaine de la santé. Le Women's entreprend des actions novatrices pour les femmes, les personnes vulnérables et les groupes mal desservis.

Le Women's est également le seul centre universitaire de soins entièrement ambulatoires au pays. Au niveau provincial, il a le mandat d'être un modèle d'amélioration du système de santé pour tous. Il veille à répondre aux besoins les plus urgents du système de santé au pays et prend de front les inégalités sociales et de genres qui nuisent à la santé des gens.

La fondation du Women's College Hospital aide l'hôpital dans sa quête d'excellence en recherche et en soins de santé en ralliant des donateurs, des partenaires, des défenseurs et des bénévoles à sa mission. Nous voulons l'équité en santé dans les communautés où nous vivons et travaillons et, ensemble, créer un monde sain et équitable pour les femmes, et pour tous.

