TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Pour combattre la crise croissante liée à la santé mentale et aider les jeunes à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, la Sun Life fait un don de 1 million de dollars à Jeunesse, J'écoute. Cet investissement important apportera un soutien vital aux jeunes Autochtones partout au pays. Ensemble, la Sun Life et Jeunesse, J'écoute élargiront l'initiative « Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone » d'un océan à l'autre. Au cours des trois prochaines années, le soutien de la Sun Life au programme Lendemains ensoleillés contribuera à aider 4 500 jeunes grâce à la tenue de 300 séances en santé mentale. Ces séances visent à donner aux jeunes les compétences, les outils et les ressources nécessaires pour assurer leur santé mentale et leur bien-être.

« À la Sun Life, la santé mentale s'inscrit dans la santé globale. Notre objectif est de veiller à ce que chaque personne ait accès aux ressources et au soutien dont elle a besoin pour vivre en bonne santé », explique Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. « Le financement de programmes de santé mentale conçus pour les jeunes Autochtones, par les jeunes Autochtones, est essentiel pour que toute la population du pays ait accès au soutien nécessaire. Nous avons à cœur de bâtir un Canada plus résilient. »

L'accès à du soutien en santé mentale peut suffire à faire la différence entre la vie et la mort. Pour les jeunes Autochtones, le besoin est criant, et les services sont limités et sous-financés. L'initiative « Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone » de Jeunesse, J'écoute apprend aux jeunes comment gérer leur santé mentale et leur mieux-être. Il vise à déstigmatiser les discussions concernant la santé mentale, pour encourager les jeunes à demander de l'aide.

« À l'heure où nous réfléchissons aux expériences, aux défis et aux occasions de la jeunesse autochtone de ce pays, hier, aujourd'hui et demain, l'incroyable soutien de la Sun Life participera à changer en profondeur nos façons de faire afin d'avoir un impact significatif », affirme Katherine Hay, présidente et chef de la direction de Jeunesse, J'écoute. « Nous remercions chaleureusement la Sun Life pour son don, qui vient appuyer notre engagement à rejoindre davantage de jeunes Autochtones en investissant dans l'accessibilité de notre programme Lendemains ensoleillés au Canada. »

Le programme Lendemains ensoleillés appuyé par la Sun Life

Jeunesse, J'écoute a lancé « Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone » au début de 2021. Ce programme veut outiller les jeunes avec les compétences, les outils et les ressources nécessaires pour assurer leur santé mentale et leur bien-être. La première étape est une séance d'information sur les services offerts par Jeunesse, J'écoute. Ensuite, les participants suivent une série de modules sur le mieux-être et les façons de prendre soin de leur santé, les relations familiales saines, et la gestion du stress et de l'anxiété. Grâce au soutien de la Sun Life :

Le programme deviendra national et offrira 300 séances à 4 500 jeunes âgés de 6 à 29 ans. Les séances seront présentées dans des écoles, des foyers de groupe et des centres jeunesse et communautaires.

Il permettra de recruter et de former 60 bénévoles (jeunes et adultes) issus des communautés pour le programme « Tisser des liens : un programme de mobilisation autochtone » à l'échelle du Canada . Ces leaders feront la promotion du programme Lendemains ensoleillés et appuieront le mieux-être mental, émotionnel et spirituel de leur communauté.

. Ces leaders feront la promotion du programme Lendemains ensoleillés et appuieront le mieux-être mental, émotionnel et spirituel de leur communauté. Il améliorera la visibilité de Jeunesse, J'écoute et l'accès à ses programmes de soutien en santé mentale vitaux, comme les conseils par téléphone, le soutien par texto et les ressources sur le terrain.

Investir dans les programmes de santé mentale pour les jeunes Autochtones cadre avec la raison d'être de la Sun Life, qui consiste à aider les gens au Canada à vivre un mode de vie sain. Cela respecte aussi ses engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Par ailleurs, ce partenariat témoigne de la priorité accrue que la Sun Life accorde à la santé physique et mentale avec la création de la Sun Life Santé. Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor de nos collectivités, lisez son Rapport sur la durabilité 2020.

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul organisme de soutien en santé mentale offrant aux jeunes un service gratuit et confidentiel, en français, en anglais et en arabe, accessible en tout temps au Canada. En tant qu'experts en soins virtuels au pays, nous permettons à des millions de jeunes de profiter d'un lieu sûr et fiable pour discuter (par téléphone, par texto ou de façon autogérée) dans les moments de crises ou en cas de besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous voulons un avenir où chaque personne au Canada peut avoir le soutien dont elle a besoin, quand elle en a le plus besoin, de la façon qui lui convient. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité de ses donateurs, bénévoles et partenaires (parties prenantes et entreprises) ainsi que sur les gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jeunessejecoute.ca.

