WELLESLEY, Mass. et TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle viendrait en aide aux gens touchés par les incendies en Californie en faisant don de 225 000 $ à différents organismes communautaires offrant des services dans les secteurs concernés du comté de Los Angeles. Ces incendies, qui figurent parmi les plus importants des dernières années dans la région, ont ravagé plus de 12 000 hectares (30 000 acres) et détruit des milliers de foyers.

Voici les organismes locaux qui profiteront de ce don :

Community Impact Fund : Le fonds communautaire du YMCA de la région métropolitaine de Los Angeles (articles de première nécessité, accès à des douches et au Wi-Fi, nourriture et services de garde gratuits, y compris pour les premiers répondants);

Emergency Relief Fund : Le fonds d'urgence de la Los Angeles Unified School District Education Foundation (créé pour répondre aux besoins à court et long termes des membres du milieu scolaire touchés par les incendies, ce fonds fournit de l'aide financière aux élèves et à leur famille et leur propose des ressources, entre autres de santé mentale).

En plus de groupes communautaires locaux, deux sociétés affiliées de la Sun Life, à savoir Gestion SLC et BGO (qui fait partie de Gestion SLC), ont fait des dons à la Croix-Rouge américaine. La Sun Life États-Unis, (en anglais) y compris DentaQuest (en anglais), et la MFS ont aussi versé des fonds à la Croix-Rouge américaine, ainsi qu'à la World Central Kitchen.

Dans le cadre de l'engagement de la Sun Life à l'égard des gens, des Clients et des collectivités, ces organisations aident les Clients qui en ont besoin à trouver des dentistes ou des prestataires de soins dans d'autres secteurs. Elles leur accordent également plus de temps pour payer les primes et prendre les dispositions nécessaires pour recevoir leurs prestations - particulièrement s'ils ont dû évacuer - et leur donnent accès aux programmes d'aide aux employés pour les aider à composer avec ces traumatismes.

Les Clients sont invités à consulter le site Web de la Sun Life (en anglais) pour en savoir plus sur la façon d'obtenir de l'aide. Les gens souhaitant offrir leur aide sont invités à faire un don à la Croix-Rouge américaine (en anglais).

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars américains.

