Il s'agit d'un engagement à verser 1 million de dollars sur quatre ans pour soutenir 700 jeunes dans cinq villes canadiennes, en particulier des enfants noirs et autochtones.

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La Sun Life annonce la création d'un partenariat avec la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada (la Fondation), qui s'accompagne d'un engagement financier de 1 million de dollars sur quatre ans. Ce financement contribuera au lancement du Programme mieux-être et jeunesse radieuse Sun Life. Il s'agit d'une initiative pancanadienne de prévention en santé mentale qui s'adresse aux jeunes pris en charge par l'État. Le programme devrait soutenir directement 700 jeunes de 6 à 18 ans, en particulier des enfants noirs et autochtones.

« Le travail qu'accomplit la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada en vue d'élargir l'accès aux soins en santé mentale dans tout le pays est essentiel », explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « Ce nouveau programme permettra d'améliorer la santé mentale des plus vulnérables de nos collectivités. »

Le financement de la Sun Life viendra appuyer l'ajout de modules sur la pleine conscience aux programmes actuels d'organismes partenaires de la Fondation à Waterloo, à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Fredericton.

« Les services de soutien en santé mentale ont toujours été particulièrement difficiles à obtenir dans le système de la protection de l'enfance. Pour les jeunes des communautés noires et autochtones, dont les traumatismes et le sentiment d'aliénation peuvent être exacerbés par le fait d'être placés dans des familles d'accueil à l'identité culturelle différente, les obstacles sont d'autant plus grands », indique Valerie McMurtry, présidente et directrice générale de la Fondation. « Notre partenariat avec la Sun Life montre notre détermination commune à promouvoir la santé et le bien-être en général des enfants et des jeunes, et à rendre accessible le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Ce financement porte le total des dons de la Sun Life en soutien à la santé mentale au Canada à plus de 7,1 millions de dollars depuis 2020.

Un meilleur accès aux soins en santé mentale pour aider la population à atteindre un mode de vie sain

Ce partenariat avec la Fondation cadre avec la raison d'être de la Sun Life : aider les gens à atteindre un mode de vie sain. Tenant à promouvoir la santé, la diversité et la durabilité dans les collectivités, la Sun Life considère la santé mentale comme un droit universel. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour maximiser son incidence positive en aidant à supprimer les barrières systémiques. Que ce soit par des partenariats et de la philanthropie ou par son offre de produits et services, la Sun Life travaille à répondre à la demande croissante en services et programmes de soutien en santé mentale au Canada.

Partenariats et projets philanthropiques

En 2023, la Sun Life Canada s'est engagée à investir 3,7 millions de dollars dans des programmes de soutien en santé mentale destinés aux jeunes des communautés marginalisées ou vulnérables. Ce financement soutient dix organismes canadiens.

En 2022, la Sun Life Québec a annoncé un investissement de 1,1 million de dollars dans les services de soutien en santé mentale offerts aux familles et aux groupes marginalisés du Québec. Ce financement soutient quatre organisations, soit la Fondation Jeunes en Tête, la Fondation CHU Sainte-Justine, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et Relief - le chemin de la santé mentale.

En 2021, la Sun Life Canada a conclu un partenariat de trois ans avec Jeunesse, J'écoute pour appuyer Lendemains ensoleillés. Ce programme de promotion du mieux-être mental aidera à joindre 4 500 jeunes Autochtones dans le cadre de 300 séances.

Produits et services

Les Soins virtuels Lumino Santé , offerts par Dialogue, sont proposés à la clientèle des Garanties collectives de la Sun Life dont le régime comprend la garantie Frais médicaux. Plus de 500 000 Clients, ainsi que les membres de leur famille, peuvent utiliser ce service numérique pour consulter directement un professionnel de la santé au sujet de leurs besoins en santé physique et mentale. Pour réaffirmer sa détermination à promouvoir la santé, la Sun Life a fait l'acquisition de Dialogue en octobre 2023.

, offerts par Dialogue, sont proposés à la clientèle des Garanties collectives de la Sun Life dont le régime comprend la garantie Frais médicaux. Plus de 500 000 Clients, ainsi que les membres de leur famille, peuvent utiliser ce service numérique pour consulter directement un professionnel de la santé au sujet de leurs besoins en santé physique et mentale. Pour réaffirmer sa détermination à promouvoir la santé, la Sun Life a fait l'acquisition de Dialogue en octobre 2023. Lumino Santé est le plus important réseau de professionnels de la santé au Canada , et toute la population y a accès gratuitement. Les gens peuvent y trouver des professionnels de la santé et prendre rendez-vous, obtenir les dernières nouvelles en matière de santé ou explorer des ressources récentes dans ce domaine.

est le plus important réseau de professionnels de la santé au , et toute la population y a accès gratuitement. Les gens peuvent y trouver des professionnels de la santé et prendre rendez-vous, obtenir les dernières nouvelles en matière de santé ou explorer des ressources récentes dans ce domaine. Le service de coach en santé mentale est offert à la clientèle des Garanties collectives de la Sun Life. Ce service personnalisé utilise l'analytique pour repérer les Clients à risque de développer un problème de santé mentale. Il les guide ensuite de façon proactive vers les ressources qui conviennent à leur situation, tout en les aidant à tirer pleinement parti de leur régime collectif. Dans une étude récente, on a découvert que 90 % des personnes l'ayant utilisé ont constaté une amélioration de leur santé mentale.

est offert à la clientèle des Garanties collectives de la Sun Life. Ce service personnalisé utilise l'analytique pour repérer les Clients à risque de développer un problème de santé mentale. Il les guide ensuite de façon proactive vers les ressources qui conviennent à leur situation, tout en les aidant à tirer pleinement parti de leur régime collectif. Dans une étude récente, on a découvert que 90 % des personnes l'ayant utilisé ont constaté une amélioration de leur santé mentale. La Trousse d'outils - Stratégie en santé mentale est un outil gratuit qui guide les employeurs dans la conception en cinq étapes d'une stratégie en santé mentale adaptée à leur milieu de travail pour atteindre des résultats probants et durables.

Au fur et à mesure que la demande augmente, il est essentiel d'investir dans les programmes et services de soutien en santé mentale. En répondant aux besoins des plus vulnérables, nous pouvons bâtir un avenir sain et durable pour tous. Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor de nos collectivités, allez sur : sunlife.com/durabilite.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité .

La Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada

La Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada est le principal organisme de bienfaisance au pays qui se consacre à l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes ayant affaire au système de protection de l'enfance. Notre vision est celle d'un avenir où les enfants et les jeunes que nous desservons auront la force et la résilience nécessaires pour se bâtir une vie couronnée de succès. Nous collectons des fonds, subventionnons et développons des programmes à fort impact en partenariat avec 104 organismes de services à l'enfance et aux jeunes dans tout le pays. L'année dernière, nous avons aidé plus de 15 000 enfants, jeunes et familles.

