La Sun Life et Eckler ltée annoncent une entente de souscription de rentes de 176 millions de dollars avec Corby Spiritueux et vins Limitée et Hiram Walker & Sons Limited

La plus importante opération canadienne de réduction des risques durant les premiers mois de la pandémie

TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Dans un contexte de marchés volatils causé par la pandémie de COVID-19, la Sun Life, en consultation avec Eckler ltée, a conclu une entente de souscription de rentes sans rachat des engagements de 176 millions de dollars. Il s'agit là de la plus importante opération de réduction des risques de la première moitié de 2020. L'entente a été conclue avec Corby Spiritueux et vins Limitée (« Corby ») et Hiram Walker & Sons Limited (« Hiram Walker »), fabricants et vendeurs de spiritueux et de vins. Hiram Walker, actionnaire majoritaire de Corby, est une filiale canadienne en propriété exclusive de Pernod Ricard S.A., compagnie internationale de spiritueux et de vins dont le siège social est à Paris, en France.

Alors que certains promoteurs de régime ont mis en veilleuse les plans de réduction des risques en raison des conditions du marché et des obstacles liés à la gouvernance, Corby et Hiram Walker ont vu une occasion à saisir. La solide culture de gestion des risques de la Sun Life et ses grandes capacités d'innovation ont aidé à mener cette opération à bien. L'entente met en lumière une tendance continue sur le marché canadien : les promoteurs de régime recherchent de meilleures solutions de gestion des risques afin de pouvoir se concentrer sur leurs activités principales.

« La conclusion d'une entente de cette envergure pendant une pandémie mondiale démontre que notre approche est concurrentielle et que nous pouvons fournir une protection à long terme aux retraités, indique Brent Simmons, chef des solutions prestations déterminées à la Sun Life. Malgré un marché volatil, nous avons planifié de façon stratégique, en collaboration avec Eckler, et avons pu produire un excellent résultat pour Corby et Hiram Walker. »

« Nos Employés, actuels et retraités, demeurent une priorité pour nous. Cette entente procure une sécurité financière à nos retraités et bénéficiaires, a indiqué Melissa James, vice-présidente, rémunération globale et efficacité organisationnelle pour Pernod Ricard Amérique du Nord. Nous avons été impressionnés par les conseils d'Eckler et son partenariat avec la Sun Life. Pendant une période aussi incertaine, nous étions heureux que la Sun Life et Eckler puissent procurer un certain niveau de certitude et de stabilité à nos retraités. »

Cabinet de services-conseils actuariels, Eckler a travaillé étroitement avec la Sun Life pour conseiller Corby et Hiram Walker sur l'élaboration du plan de réduction des risques. « Nous sommes ravis de réunir la Sun Life, Corby et Hiram Walker pour mener à bien cette opération exceptionnelle. Corby et Hiram Walker peuvent ainsi atteindre leurs principaux objectifs tout en protégeant les prestations de leurs Employés retraités, a mentionné Daniella Vega, directrice, Eckler ltée. Cela donne tout son sens à la raison d'être d'Eckler : travailler ensemble en vue de préparer un avenir sûr pour les Canadiens. »

L'entente touche 750 retraités et bénéficiaires au Canada. Ce changement ne touchera pas les participants, qui continueront de recevoir des prestations au titre de leur régime. L'entente a été conclue le 20 mai 2020.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

L'équipe des Solutions prestations déterminées de la Sun Life est composée de spécialistes chevronnés des placements et des régimes de retraite dont le mandat consiste à aider les sociétés canadiennes à gérer les risques associés à leurs régimes de retraite à prestations déterminées. Elle travaille en étroite collaboration avec les promoteurs de régime, consultants et autres spécialistes de l'industrie afin d'offrir des solutions novatrices et personnalisées.

À propos de Corby

Corby Spiritueux et vins Limitée est l'un des chefs de file au Canada dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de spiritueux ainsi que dans l'importation de vins. Le portefeuille des marques propres à Corby inclut certaines des marques les plus renommées au Canada, comme les whiskies canadiens J.P. Wiser'sMD, Lot 40MD et Pike CreekMD, le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD, les liqueurs McGuinnessMD ainsi que le gin Ungava, les liqueurs à base d'érable Cabot TrailMD, le rhum épicé Chic ChocMD et les vins Foreign AffairMD. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskies écossais Chivas RegalMD, The GlenlivetMD et Ballantine'sMD, le whisky irlandais JamesonMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, Wyndham EstateMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD, et KenwoodMD. Établie à Toronto (Ontario), Corby est cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Hiram Walker & Sons Limited

Depuis plus de 160 ans, Hiram Walker & Sons Limited perpétue ses traditions de mélange d'ingrédients de qualité et ses façons de faire et continue d'employer des employés hautement qualifiés dans son usine de production située à Windsor, en Ontario. Hiram Walker produit des marques comme les whiskies canadiens Wiser'sMD, Lot No. 40, Pike CreekMD, Gooderham & WortsMD et Royal ReserveMD, la vodka Polar IceMD, les rhums MalibuMD et Lamb'sMD et les liqueurs McGuinnessMD, qui sont distribuées au Canada par Corby Spiritueux et vins Limitée, sa société affiliée. Hiram Walker & Sons Limited est une filiale de Pernod Ricard S.A.

À propos d'Eckler ltée

Eckler est le plus important cabinet indépendant de services-conseils actuariels au Canada. Établie au Canada et dans les Caraïbes, Eckler compte sur une équipe de spécialistes engagés et hautement qualifiés dans les secteurs des pensions, de la retraite, du mieux-être financier, des placements, des garanties collectives, de la gestion du changement, de la communication, de l'assurance et de la technologie. Détenue et exploitée par des directeurs en exercice, l'entreprise a gagné une réputation pour la qualité du service et des normes professionnelles élevées. Eckler est également un membre fondateur d'Abelica Global - une alliance internationale de cabinets indépendants en actuariat et en consultation présents dans plus de 20 pays. Visitez eckler.ca pour en savoir plus.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

T. 438-341-3884

[email protected]

Nancy Lee Martin

Gestionnaire, marketing et communications de l'entreprise

T. 416-696-4086

[email protected]

Valerie Brive-Turtle

Directrice, communications, relations publiques et responsabilité sociale

T. 416-479-2492

[email protected]

SOURCE Sun Life Financial Inc.

Liens connexes

http://www.sunlife.com