Soulignant la Journée mondiale de la santé, le don appuie la lutte contre les inégalités en santé

pour que tous vivent dans un monde plus juste et plus sain.

TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - C'est la Journée mondiale de la santé. Alors que la pandémie continue d'exercer sa pression, le thème annuel - « Pour un monde plus juste et en meilleure santé » - prend un nouveau sens. Animée par un désir d'agir, la Sun Life annonce un don additionnel de 1 million de dollars pour soutenir les efforts en cours contre la COVID-19 dans le monde et lutter contre les inégalités en santé.

Ce don s'ajoute à l'autre don de 1 million de dollars fait par la Sun Life en mars 2020. Les fonds avaient été alloués en priorité aux soins de santé, aux soins aux aînés et aux besoins en insécurité alimentaire dans les marchés où la Sun Life est présente : en Asie, au Canada et aux États-Unis.

« La Sun Life demeure soucieuse d'aider nos collectivités, particulièrement celles les plus affectées par la pandémie, déclare Kevin Strain, président de la Sun Life. La COVID-19 a accentué les inégalités qui existaient déjà dans le monde. Ce don vise à soutenir directement les organismes qui aident ceux dont les besoins sont plus importants. Nous croyons que de répondre aux besoins et de contribuer au mieux-être des plus vulnérables est capital pour assurer un avenir durable et en santé à nos collectivités. »

Aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain - et contrer la COVID-19

Au Canada, une partie des fonds ira aux bureaux de santé publique. L'argent sera employé à la vaccination dans diverses collectivités, notamment auprès des aînés et des cliniques desservant des populations autochtones. Le reste aidera des organismes à répondre à la crise en santé mentale et en insécurité alimentaire.

Durant la dernière année, la Sun Life a pris des mesures concrètes pour promouvoir la sécurité et le mieux-être de ses Clients, employés, conseillers et de nos collectivités. Nous avons notamment offert des ressources pertinentes sur la COVID-19, dont plusieurs sont accessibles gratuitement sur Lumino Santé, le plus important réseau canadien de ressources en santé numérique. De plus, en partenariat avec la Credit Counselling Society, un organisme sans but lucratif, nous avons offert des services de gestion du crédit et de l'endettement à nos Clients. Enfin, la Sun Life a donné plus de 13,7 millions de dollars à des organismes communautaires dans le monde en 2020, dont plus de 4,5 millions pour la sensibilisation, la prévention et les soins liés au diabète. Cela a fait grimper à plus de 38 millions de dollars les sommes que nous avons versées à cette cause depuis 2012.

Comme le précise notre Rapport sur la durabilité 2020, les gestes que nous posons pour appuyer les efforts de lutte contre la COVID-19 s'arriment parfaitement à notre plan de durabilité et à notre raison d'être.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens

SOURCE Sun Life Financial Inc.

Renseignements: Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger, Conseillère principale, relations publiques, communications d'entreprise, Tél. : 438-341-3884, [email protected] ; Renseignements pour les investisseurs : Leigh Chalmers, Vice-présidente principale, chef des finances de l'Organisation internationale et de la gestion du capital, Tél. : 647-256-8201, [email protected]

Liens connexes

http://www.sunlife.com