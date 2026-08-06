La Sun Life annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Le bénéfice net sous-jacent 2) s'est établi à 1 123 M$, en hausse de 108 M$, ou 11 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

s'est établi à 1 123 M$, en hausse de 108 M$, ou 11 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le bénéfice net déclaré 3) s'est chiffré à 1 008 M$, en hausse de 292 M$, ou 41 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

s'est chiffré à 1 008 M$, en hausse de 292 M$, ou 41 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le bénéfice par action sous-jacent 2), 4) s'est chiffré à 2,02 $, en hausse de 13 % par rapport au deuxième trimestre de 2025; le bénéfice par action déclaré 4) s'est établi à 1,81 $, en hausse de 44 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

s'est chiffré à 2,02 $, en hausse de 13 % par rapport au deuxième trimestre de 2025; le bénéfice par action déclaré s'est établi à 1,81 $, en hausse de 44 % par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le rendement des capitaux propres sous-jacent 2) s'est établi à 19,1 %; le rendement des capitaux propres déclaré 2) s'est établi à 17,2 %.

s'est établi à 19,1 %; le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 17,2 %. L'actif géré 2) s'est chiffré à 1 696 G$, en hausse de 155 G$, ou 10 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

s'est chiffré à 1 696 G$, en hausse de 155 G$, ou 10 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le ratio du TSAV de la FSL inc. s'est établi à 145 %5).

« La Sun Life a affiché de solides résultats au deuxième trimestre, reflétant la résilience de nos activités diversifiées et notre exécution rigoureuse, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. Nous avons connu une forte croissance de nos activités en santé et en assurance individuelle, grâce à une hausse de 27 % des souscriptions d'assurance collective et de 16 % des souscriptions d'assurance individuelle. En gestion d'actifs et en gestion de patrimoine, nous avons poursuivi notre élan relativement aux placements alternatifs, au crédit privé et à l'innovation, en enregistrant des entrées nettes et des souscriptions de produits de gestion de patrimoine de 2,1 G$ durant le trimestre. Ces résultats nous ont permis d'afficher une croissance de plus de 10 % du bénéfice net sous-jacent et un rendement des capitaux propres sous-jacent de 19,1 % pour ce trimestre. Grâce à notre solidité sur le plan du capital et à notre investissement constant dans l'innovation, nous sommes bien placés pour offrir une valeur durable à nos Clients et Clientes, ainsi qu'à nos actionnaires. »

« Nous avons fait également des progrès importants dans les domaines du numérique et de l'IA. Notre participation comme membre fondateur du Consortium d'IA et le lancement de notre plateforme d'IA agentive exclusive pour nos équipes d'architecture technologique sont des exemples de la façon dont nous déployons l'IA de manière responsable dans l'entreprise, en renforçant notre façon de travailler et en créant plus de capacité pour que nos gens puissent se concentrer sur la croissance, l'innovation et la mise en œuvre de notre raison d'être. »

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T2 26 T2 25 2026 2025

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)2) 1 123 1 015 2 173 2 060

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 1 008 716 1 473 1 644

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)2), 4) 2,02 1,79 3,90 3,62

Bénéfice par action déclaré (en dollars)4) 1,81 1,26 2,64 2,89

Rendement des capitaux propres sous-jacent2) 19,1 % 17,6 % 18,7 % 17,7 %

Rendement des capitaux propres déclaré2) 17,2 % 12,4 % 12,7 % 14,1 % Croissance T2 26 T2 25 2026 2025

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)2), 6) 82 655 53 436 145 020 115 657

Flux nets de gestion d'actifs et souscriptions nettes de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)2), 6) 2 105 (14 190) (16 346) (20 459)

Souscriptions d'assurance collective (en millions de dollars)2), 7) 680 535 1 232 1 115

Souscriptions d'assurance individuelle (en millions de dollars)2), 8) 1 002 863 2 155 1 737

Actif géré (en milliards de dollars)2), 6) 1 696 1 541 1 696 1 541

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)2) 400 435 829 841 Solidité financière T2 26 T2 25





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)5)









Financière Sun Life inc. 145 % 151 %





Sun Life du Canada9) 133 % 141 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)2), 10) 23,8 % 20,4 %





Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T2 2026 et le T2 2025)

(en millions de dollars) T2 26

Sun Life Gestion d'actifs

Sun Life Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Bénéfice net sous-jacent2) 1 123 364 427 227 222 (117) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 1 008 337 443 170 202 (144) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 11 % 5 % 23 % 16 % 18 % n.s.11) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) 41 % 13 % 47 % 65 % 153 % n.s.11) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine2) 82 655 74 168 7 374 -- 1 113 -- Souscriptions d'assurance collective2) 680 -- 203 448 29 -- Souscriptions d'assurance individuelle2) 1 002 -- 140 -- 862 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de produits de gestion de patrimoine

(en % d'un exercice à l'autre) 55 % 55 % 60 % -- 22 % -- Variation des souscriptions d'assurance collective (en % d'un exercice à l'autre) 27 % -- 1 % 43 % 38 % -- Variation des souscriptions d'assurance individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 16 % -- 3 % -- 19 % --

Le bénéfice net sous-jacent12) s'est chiffré à 1 123 M$, en hausse de 108 M$, ou 11 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Rendement solide au Canada, reflétant la croissance des affaires et les résultats favorables enregistrés au chapitre de l'assurance; en Asie, en raison de la croissance des affaires à Hong Kong; et aux États-Unis, en raison de la croissance des produits pour l'assurance-maladie en excédent de pertes et des résultats favorables à la Gestion des affaires en vigueur. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

Hausse des charges reflétant la croissance du chiffre d'affaires et les coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 1 008 M$, en hausse de 292 M$, ou 41 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

L'incidence favorable des marchés des actions publics, l'amélioration d'autres incidences liées aux marchés principalement en Asie et au Canada, et l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers 13) .

. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

Une perte de valeur à l'exercice précédent de 61 M$ pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis14).

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 2 M$ du bénéfice net sous-jacent et n'a pas eu d'incidence significative sur la variation du bénéfice net déclaré.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 19,1 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 17,2 % (deuxième trimestre de 2025 - 17,6 % et 12,4 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 145 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs Sun Life : Leader mondial en gestion d'actifs

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 262 M$ US, en hausse de 11 M$ US, ou 4 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS 15) en hausse de 3 M$ US, reflétant l'augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif net moyen, en grande partie contrebalancée par l'augmentation des charges d'exploitation et la diminution des produits nets tirés des placements. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 2) s'est améliorée et est passée à 35,7 % au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 35,1 % à l'exercice précédent, en raison de la hausse de l'actif net moyen.

en hausse de 3 M$ US, reflétant l'augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif net moyen, en grande partie contrebalancée par l'augmentation des charges d'exploitation et la diminution des produits nets tirés des placements. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est améliorée et est passée à 35,7 % au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 35,1 % à l'exercice précédent, en raison de la hausse de l'actif net moyen. Gestion SLC en hausse de 10 M$ US, reflétant l'augmentation des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires 2) est demeuré stable par rapport à l'exercice précédent. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires 2) s'est chiffrée à 26,3 % au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 25,5 % à l'exercice précédent.

en hausse de 10 M$ US, reflétant l'augmentation des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires est demeuré stable par rapport à l'exercice précédent. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires s'est chiffrée à 26,3 % au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 25,5 % à l'exercice précédent. Solutions et autres en baisse de 2 M$ US, soit à un niveau stable par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 243 M$ US, en hausse de 29 M$ US, ou 14 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

L'incidence favorable des marchés.

Un profit tiré de la vente de fonds à capital fixe à la MFS 16) .

. La hausse du bénéfice net sous-jacent. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

Des charges de rémunération fondée sur des actions à la MFS en raison de l'acquisition accélérée des droits de participants des régimes admissibles au départ à la retraite.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et n'a pas eu d'incidence significative sur la variation du bénéfice net déclaré.

Les flux bruts de Gestion d'actifs Sun Life2) ont augmenté de 19,0 G$ US, ou 55 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant un important mandat de titres à revenu fixe d'émissions publiques financé à ABSLAMC17). L'augmentation des flux bruts à Gestion SLC a été contrebalancée par la diminution des flux bruts à la MFS.

Le total de l'actif géré2) de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 917,7 G$ US au deuxième trimestre de 2026 (deuxième trimestre de 2025 - 856,0 G$ US), et il se composait de ce qui suit :

MFS : 644,7 G$ US (deuxième trimestre de 2025 - 635,4 G$ US).

Gestion SLC : 193,6 G$ US (deuxième trimestre de 2025 - 183,4 G$ US).

Solutions et autres : 79,4 G$ US (deuxième trimestre de 2025 - 37,2 G$ US).

Le total des actifs gérés2) de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 1 034,9 G$ US au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 71,8 G$ US, ou 7 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Les entrées nettes totales2) de 1,5 G$ US de Gestion d'actifs Sun Life au deuxième trimestre de 2026 (deuxième trimestre de 2025 - sorties nettes de 10,9 G$ US) reflètent ce qui suit :

Les sorties nettes de 22,9 G$ US de la MFS (deuxième trimestre de 2025 - sorties nettes de 14,3 G$ US) attribuables aux sorties nettes des produits individuels de 13,7 G$ US (deuxième trimestre de 2025 - sorties nettes de 5,9 G$ US) reflétant les sorties de capitaux soutenues sur les marchés américains des actions par les investisseurs individuels, et aux sorties nettes institutionnelles de 9,2 G$ US (deuxième trimestre de 2025 - sorties nettes de 8,4 G$ US) reflétant un rééquilibrage du portefeuille, plus que contrebalancées par :

Les entrées nettes de 19,7 G$ US des Solutions et autres (deuxième trimestre de 2025 - entrées nettes de 0,4 G$ US) attribuables à un important mandat de titres à revenu fixe d'émissions publiques financé à ABSLAMC.

Les entrées nettes de 4,6 G$ US de Gestion SLC (deuxième trimestre de 2025 - entrées nettes de 3,0 G$ US) en raison de la mobilisation de capitaux.

Les fonds négociés en bourse (« FNB ») à gestion active de la MFS ont continué de gagner du terrain, générant des entrées nettes de 640 M$ US au deuxième trimestre de 2026, soit plus du triple qu'à l'exercice précédent. La croissance résulte des stratégies axées sur les actions internationales, sur les titres à revenu fixe de base plus et sur les actions de valeur à grande capitalisation, reflétant l'essor important que connaît ces FNB. La distribution s'est aussi élargie, les FNB sont maintenant offerts sur 25 plateformes, et l'actif géré a atteint près de 3 G$ US au deuxième trimestre de 2026, soit plus du double de celui enregistré au début de l'exercice.

Le 2 juillet 2026, nous avons conclu l'acquisition de Bell Partners Inc. (« Bell Partners »), un gestionnaire de placements immobiliers de premier plan aux États-Unis spécialisé dans le logement collectif et une entreprise verticalement intégrée de gestion immobilière. Bell Partners est notre plateforme opérationnelle pour les investissements dans le secteur résidentiel multifamilial aux États-Unis, sous la conduite BentallGreenOak (« BGO »). Cette acquisition élargit nos capacités de gestion d'actifs dans l'un des secteurs les plus importants et les plus résilients du marché immobilier américain.

Crescent Capital Group LP (« Crescent ») a terminé la mobilisation de capitaux pour son quatrième fonds de prêts directs aux États-Unis au deuxième trimestre de 2026. Il s'agit du fonds le plus important de l'histoire de la société, qui a mobilisé 10,8 G$ US. Ce fonds a dépassé largement la taille du fonds qui l'a précédé et met en évidence les occasions intéressantes d'octroyer des prêts de premier rang à des sociétés américaines soutenues par du capital-investissement, particulièrement sur le marché intermédiaire inférieur. Par ailleurs, Crescent et Pantheon18) ont aussi terminé la mobilisation de capitaux pour le septième fonds de la série Credit Solutions de Crescent au premier semestre de l'exercice. Il s'agit d'un instrument de continuation de crédit privé de 3,2 G$ US, et de l'opération sur portefeuille à fonds unique la plus importante du marché secondaire du crédit privé à ce jour. L'instrument acquiert un portefeuille diversifié de prêts et de titres performants soutenus par du capital-investissement, fournissant aux investisseurs des options de liquidité accrue.

BGO a conclu un partenariat avec Visitt, une plateforme de gestion des activités immobilières propulsée par l'IA, afin d'intégrer des solutions d'IA à plus de 300 immeubles de BGO au Canada. L'intégration de l'IA aux activités immobilières de BGO créera de nouvelles efficacités en simplifiant les flux opérationnels complexes, assurera l'uniformité des actifs et améliorera l'expérience des occupants.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est établi à 427 M$, en hausse de 80 M$, ou 23 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

La croissance des affaires reflétant la hausse des primes à la Sun Life Santé, les résultats favorables au chapitre de la morbidité et de la mortalité et la hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif géré et administré 19) à la Gestion de patrimoine - Groupe 20) . Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

à la Gestion de patrimoine - Groupe . Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : La baisse du bénéfice relatif au surplus reflétant la baisse des soldes et des taux des actifs excédentaires.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 443 M$, en hausse de 141 M$, ou 47 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

la hausse du bénéfice net sous-jacent; et

l'incidence favorable des marchés des actions publics, ainsi que l'amélioration d'autres incidences liées aux marchés et des résultats liés aux placements immobiliers13).

Souscriptions au Canada21) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 7 G$, en hausse de 60 %, en raison de l'augmentation des souscriptions de régimes à cotisations déterminées importants, de l'augmentation des transferts d'actifs à la Gestion de patrimoine - Groupe 20) et de l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine - Individuelle.

et de l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine - Individuelle. Les souscriptions enregistrées à la Sun Life Santé se sont chiffrées à 203 M$, soit un niveau stable par rapport à l'exercice précédent.

Les souscriptions d'assurance individuelle se sont chiffrées à 140 M$, en hausse de 3 %, en raison de l'augmentation des souscriptions d'assurance-vie avec participation.

Nous continuons de développer notre écosystème intégré axé sur le numérique et l'IA pour aider les Clients à gérer leurs besoins globaux en santé, en gestion de patrimoine et en assurance. Durant le trimestre, nous avons perfectionné l'appli ma Sun Life mobile en y ajoutant des fonctionnalités en santé, notamment un accès aux soins virtuels, aux services de pharmacie et au soutien du mieux-être. Cette expérience personnalisée permet aux participants de trouver l'information et d'agir plus facilement; elle soutient les Clients au Canada dans leur parcours de santé.

De plus, nous avons lancé un assistant propulsé par l'IA pour les conseillers de DFSL22). L'assistant leur offre un accès plus rapide à de l'information et à du soutien pour des demandes complexes. L'outil s'ajoute aux autres ressources offertes aux conseillers, dont Un plan, simplement Sun Life et l'Assistant de prise de notes. Les conseillers peuvent ainsi consacrer plus de temps à offrir des conseils et à établir des relations avec les Clients. Cet outil montre l'évolution de notre stratégie d'appui des conseillers. Nous continuons d'ailleurs d'améliorer la plateforme et d'étendre l'accès à un réseau élargi de conseillers pour renforcer davantage leur expérience.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 164 M$ US, en hausse de 21 M$ US, ou 15 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Le bénéfice tiré de l'assurance-maladie en excédent de pertes attribuable à la croissance des produits et les résultats favorables enregistrés à la Gestion des affaires en vigueur; partiellement contrebalancés par ce qui suit :

La baisse des résultats de l'assurance collective reflétant le solide bénéfice à l'exercice précédent en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre de l'assurance.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 125 M$ US, en hausse de 51 M$ US, ou 69 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Une perte de valeur de 45 M$ US comptabilisée pour les garanties de frais dentaires 14) .

. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

D'autres incidences défavorables liées aux marchés et l'incidence défavorable des taux d'intérêt.

L'incidence du change n'a pas eu d'incidence importante sur la variation du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Les souscriptions aux États-Unis se sont chiffrées à 324 M$ US, en hausse de 43 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des facteurs suivants :

La hausse des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes reflétant les taux de clôture élevés, la discipline continue de fixation des prix soutenue par nos outils de sélection des risques et les conditions de marché favorables; partiellement contrebalancées par

La baisse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid.

Aux Solutions en santé et en gestion des risques, nous avons conclu un partenariat avec Medzown, Inc., une société axée sur la médecine de précision, pour faciliter l'accès à des essais cliniques aux participants des régimes autoassurés. L'outil de navigation clinique propulsé par l'IA de Medzown sélectionne proactivement les patients ayant un diagnostic de cancer ou d'une autre maladie complexe et coûteuse pour leur proposer des essais cliniques appropriés, avant que les demandes de règlement très coûteuses n'affluent. Medzown est le dernier ajout que la Sun Life a fait à son éventail de solutions conçu afin d'améliorer les résultats de santé pour les participants et de réduire les coûts pour les employeurs. En 2025, notre éventail de solutions en santé, ainsi que nos autres efforts de maîtrise des coûts, ont permis à la Sun Life États-Unis et aux employeurs d'économiser plus de 68 M$ US.

En assurance collective, nous avons été ajouté à la plateforme numérique Centro, une société de conseil en garanties complémentaires, de gestion des communications avec les employés et de technologie qui représente plusieurs des principaux courtiers aux États-Unis. La nouvelle connexion API entre Centro et la Sun Life permet un échange transparent et en temps réel des données des demandes de soumission, ce qui élimine un certain nombre de tâches manuelles et réduit considérablement les délais de traitement. Ce processus simplifié permet aux courtiers de travailler plus vite et avec plus de précision, offrant ainsi une meilleure expérience aux Clients groupe.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est établi à 222 M$, en hausse de 34 M$, ou 18 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

L'essor solide des souscriptions et la croissance des affaires en vigueur à Hong Kong.

La diminution des charges et les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

La baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative vers la plateforme centralisée eMPF à Hong Kong.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 202 M$, en hausse de 122 M$, ou 153 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'incidence favorable des marchés des actions publics, de l'amélioration d'autres incidences liées aux marchés et de la hausse du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 5 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 4 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie21) :

Les souscriptions d'assurance individuelle se sont chiffrées à 862 M$, en hausse de 19 %, en raison des facteurs suivants : l'augmentation des souscriptions dans l'ensemble des canaux à Hong Kong, et la forte croissance en Inde, en Malaisie et en Indonésie, attribuable principalement au réseau de la bancassurance.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 1 G$, en hausse de 22 %, reflétant la hausse des souscriptions de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong, la hausse des souscriptions de fonds de régimes collectifs en Inde et la hausse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe aux Philippines.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 277 M$ au deuxième trimestre de 2026, en baisse par rapport à 299 M$ à l'exercice précédent, reflétant un environnement de plus en plus concurrentiel, surtout à Hong Kong.

Renforçant notre position de fournisseur de confiance offrant de solides résultats aux Clients, à Hong Kong, nous avons reçu le prix Diamond Choice, nouvellement créé, aux MPF Awards 2026 de MPF Ratings, qui reconnaît le programme offrant la meilleure valeur sur les 25 années d'existence des fonds de prévoyance obligatoires. De plus, dans toute l'Asie, nous continuons d'améliorer notre offre de produits pour répondre aux besoins en évolution des Clients. Aux Philippines, nous avons lancé une solution de planification successorale conçue pour aider les Clients à protéger et à transmettre leur patrimoine d'une génération à l'autre, et, en Indonésie, nous avons lancé le fonds Alpha Grow (en $ US), offrant aux Clients des possibilités supplémentaires de participer aux marchés mondiaux.

Nous continuons d'améliorer l'expérience Client et d'épauler les conseillers grâce à des solutions propulsées par l'IA. En Indonésie, notre centre de service utilisant l'IA offre des services plus vite et plus personnalisés, et il enregistre un taux plus élevé de résolution dès le premier appel. Pour les conseillers, nous avons lancé des outils alimentés par l'IA qui offrent aux conseillers un accompagnement et des renseignements en temps réel, qui permettent d'approfondir les conversations avec les Clients et d'offrir une expérience d'intégration plus fluide.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 117 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 62 M$ à l'exercice précédent, reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC, la hausse de la rémunération incitative et l'incidence favorable du calendrier des dépenses d'investissement stratégique à l'exercice précédent.

La perte nette déclarée s'est établie à 144 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 66 M$ à l'exercice précédent, en raison de la variation de la perte nette sous-jacente et de l'incidence défavorable des marchés.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 4 M$ de la perte nette sous-jacente et de la perte nette déclarée, respectivement.

__________ 1) Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs Sun Life, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion pour la période close le 30 juin 2026 (le « rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 »). 3) Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. 4) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 5) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 6) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour. 7) Les « souscriptions d'assurance collective » comprennent les souscriptions à la Sun Life Santé au Canada, les souscriptions aux Garanties collectives et les souscriptions de garanties de frais dentaires aux États-Unis, et les activités d'assurance collective en Asie. 8) Les « souscriptions d'assurance individuelle » comprennent les souscriptions à l'Assurance individuelle au Canada ainsi que les souscriptions provenant des activités d'assurance individuelle à l'ANASE, à Hong Kong, des coentreprises et auprès de la clientèle fortunée en Asie. 9) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 10) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,9 G$ au 30 juin 2026 (30 juin 2025 - 10,6 G$). 11) Non significatif. 12) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 pour plus de renseignements sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. 13) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 14) Une perte de valeur relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis. 15) MFS Investment Management (la « MFS »). 16) Reflète la réorganisation de certains fonds à capital fixe de la MFS et le changement connexe du conseiller en placement au deuxième trimestre de 2026 (la « vente de fonds à capital fixe de la MFS »). 17) Aditya Birla Sun Life AMC Limited (« ABSLAMC »). 18) Pantheon, l'un des principaux investisseurs sur les marchés privés mondiaux. 19) L'actif géré et administré est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui consiste à regrouper l'actif géré et l'actif administré. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026. 20) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2026, nous présentons notre division Régimes collectifs de retraite sous « Gestion de patrimoine - Groupe ». 21) Par rapport à l'exercice précédent. 22) Distribution Financière Sun Life (« DFSL ») est notre réseau de conseillers exclusif.

Conférence téléphonique portant sur les résultats

Les résultats financiers de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2026 seront présentés lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le vendredi 7 août 2026, à 10 h, heure de l'Est. Pour accéder à la webémission ou à la conférence téléphonique, rendez-vous au www.sunlife.com/RapportsTrimestriels 10 minutes avant l'heure prévue. Nous encourageons les gens qui participent à la conférence en mode écoute seulement à se connecter à la webémission. La webémission et la présentation seront par la suite archivées sur le site Web de la Compagnie et accessibles à l'adresse www.sunlife.com jusqu'à la clôture du deuxième trimestre de 2027.

L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 30 juin 2026, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 30 juin 2026, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov . À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document pourraient être arrondis. Pour plus de renseignements sur la façon dont nous présentons nos résultats, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : [email protected] [email protected]

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com.

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle

Pour plus de détails sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action

sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T2 26 T2 25 2026 2025 Bénéfice net sous-jacent 1 123 1 015 2 173 2 060

Incidence des marchés









Incidence des marchés des actions 76 -- 23 (48)

Incidence des taux d'intérêt1) (59) (94) (179) (37)

Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement

(résultats liés aux placements immobiliers) (39) (72) (86) (103)

À ajouter : Incidence des marchés (22) (166) (242) (188)

À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction (6) 3 (2) (1)



Autres ajustements











Actions de la MFS détenues par la direction2) (25) (1) (23) 4



Acquisitions, intégrations et restructurations3), 4), 5), 6) (18) (38) (201) (92)



Amortissement des immobilisations incorporelles7) (44) (97) (87) (136)



Autres8) -- -- (145) (3)

À ajouter : Total des autres ajustements (87) (136) (456) (227) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 1 008 716 1 473 1 644 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 2,02 1,79 3,90 3,62

À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,04) (0,30) (0,44) (0,34)



Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) (0,01) 0,01 -- --



Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) (0,05) -- (0,05) 0,01



Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,03) (0,07) (0,36) (0,16)



Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,08) (0,17) (0,16) (0,24)



Autres (en dollars) -- -- (0,26) (0,01)



Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) -- -- 0,01 0,01 Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,81 1,26 2,64 2,89

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Le deuxième trimestre de 2026 comprend des charges de rémunération fondée sur des actions à la MFS de 16 M$ en raison de l'acquisition accélérée des droits de participants des régimes admissibles au départ à la retraite. 3) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 1 M$ au deuxième trimestre de 2026 et de 1 M$ au premier semestre de 2026 (deuxième trimestre de 2025 - 15 M$; premier semestre de 2025 - 29 M$). La désactualisation est liée à Advisors Asset Management, Inc. pour les périodes de présentation de l'information financière de 2026 et à BentallGreenOak, à Crescent Capital Group LP et à Advisors Asset Management, Inc. pour les périodes de présentation de l'information financière de 2025. 4) Le premier trimestre de 2026 comprend une charge de 165 M$ découlant de l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC. Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026. 5) Le deuxième trimestre de 2026 comprend un profit de 20 M$ lié à la réorganisation de certains fonds à capital fixe de la MFS ainsi qu'au changement connexe de conseiller en placements (la « vente de fonds à capital fixe de la MFS »). 6) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 7) Comprend une perte de valeur de 61 M$ relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis au deuxième trimestre de 2025. 8) Le premier trimestre de 2026 comprend une charge de 145 M$ reflétant le règlement proposé d'un litige au Canada. Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T2 26 T2 25 2026 2025 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 123 1 015 2 173 2 060 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :









À ajouter : Incidence des marchés (42) (187) (289) (215)



Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) (7) 4 (2) (1)



Autres ajustements (105) (181) (654) (294)



Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (154) (364) (945) (510)

À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 39 65 245 94 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 1 008 716 1 473 1 644

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2026 (la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2025) présentent l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers et autres actifs gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de détails sur les actifs de tiers et autres actifs gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T2 26 T2 25 Actif géré



Actif du fonds général 243 094 220 671 Fonds distincts 182 236 155 616 Actifs de tiers et autres actifs gérés1) 1 357 330 1 214 483 Ajustements de consolidation1), 2) (86 210) (49 564) Total de l'actif géré2) 1 696 450 1 541 206

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 30 juin 2026 Au 31 décembre 2025 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en

propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 1 951 1 859 Titres de créance1) 341 537 Titres de capitaux propres2) -- -- Sous-total 2 292 2 396 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de

portefeuille en propriété exclusive) -- -- Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) 2 292 2 396

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des FNB. 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T2 26 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs

Sun Life Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 364 427 227 222 (117) 1 123 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (16) 30 (22) (16) (18) (42)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (6) 1 (2) -- (7)

Autres ajustements (avant impôt) (31) (11) (55) (7) (1) (105)

Charge (économie) d'impôt 20 3 19 5 (8) 39 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 337 443 170 202 (144) 1 008

T2 25 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 347 347 195 188 (62) 1 015 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (27) (43) 3 (116) (4) (187)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 2 -- 2 -- 4

Autres ajustements (avant impôt) (31) (8) (137) (5) -- (181)

Charge (économie) d'impôt 8 4 42 11 -- 65 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 297 302 103 80 (66) 716

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs Sun Life - en dollars américains



T2 26 T2 25 (en millions de dollars américains) MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 187 43 184 33 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- 5 -- (21)

Autres ajustements (avant impôt) -- (22) 2 (24)

Charge (économie) d'impôt (3) 3 (3) 12 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 184 29 183 --

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs Sun Life



T2 26 T2 25 (en millions de dollars) MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 259 60 255 45 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- 6 -- (29)

Autres ajustements (avant impôt) -- (31) 2 (33)

Charge (économie) d'impôt (5) 6 (3) 17 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 254 41 254 --

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt en dollars américains



T2 26 T2 25 (en millions de dollars américains) Gestion

d'actifs

Sun Life États-Unis Gestion

d'actifs

Sun Life États-Unis Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 262 164 251 143 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (11) (16) (19) --

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 1 -- --

Autres ajustements (avant impôt) (22) (38) (22) (97)

Charge (économie) d'impôt 14 14 4 28 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 243 125 214 74

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés de nature prévisionnelle, ou dont la réalisation est tributaire ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et iv) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière », et I, « Gestion du risque », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2025 de la FSL inc., et des facteurs décrits à la rubrique K, « Gestion du risque », du rapport de gestion annuel de 2025 de la FSL inc. ainsi que dans ses autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov , respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières