TORONTO, LOS ANGELES et WELLESLEY, Mass., le 5 janv. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition d'une participation majoritaire de 51 % dans la société Crescent Capital Group LP (« Crescent »), un gestionnaire d'instruments de crédit alternatifs mondiaux.

Crescent compte plus de 180 partenaires et employés, son siège social est situé à Los Angeles et elle a des bureaux à New York, à Boston et à Londres. Au 30 septembre 2020, l'actif géré de Crescent totalisait 29 milliards de dollars américains (environ 39 milliards de dollars canadiens).

Crescent fera partie de Gestion SLC, le gestionnaire de placements alternatifs de la Sun Life. L'acquisition permettra d'étendre la gamme de solutions d'instruments de crédit alternatifs proposée par Gestion SLC, ce qui avantagera les Clients existants et potentiels.

La société Crescent a été fondée en 1991 et elle est l'un des plus anciens gestionnaires d'instruments de crédit de l'industrie. Elle est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants.

La transaction prévoit que les actionnaires de Crescent conserveront une participation reportée dans des fonds existants de même que certains éléments d'actifs et leurs caractéristiques respectives. Une option d'achat-vente est aussi prévue, afin de permettre l'acquisition de la participation restante d'ici la fin de 2026.

Crescent continuera d'exercer ses activités en tant que marque à part entière, puis son équipe de direction, ses emplacements et ses Clients ne changeront pas.

Crescent est actuellement le conseiller en placements de Crescent Capital BDC, inc. (« Crescent BDC » - NASDAQ : CCAP), une société de développement des affaires. Aujourd'hui, Crescent devient une filiale en propriété majoritaire de Gestion SLC, et, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Crescent BDC, elle demeure le conseiller en placements de Crescent Capital BDC.

Les diapositives relatives à cette annonce sont accessibles ici (elles sont offertes en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux.



La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak et InfraRed Capital Partners (InfraRed) font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 264 milliards de dollars canadiens (198 milliards de dollars américains).

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.gestionslc.com.

À propos de Crescent Capital Group LP

Crescent est un gestionnaire d'instruments de crédit mondiaux ayant un actif géré d'environ 28 milliards de dollars américains. Depuis près de 30 ans, la société met l'accent sur le crédit de moindre qualité, en appliquant des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. Il peut s'agir de prêts bancaires de premier rang, d'obligations à rendement élevé ou encore de titres de créance de premier et de second rangs et de prêts hybrides (unitranche). Elle compte plus de 180 employés dans le monde, son siège social est situé à Los Angeles et elle a des bureaux à New York, à Boston et à Londres. Pour en savoir plus sur Crescent Capital Group, rendez-vous au www.crescentcap.com. Le contenu d'un tel site Web n'est pas intégré par renvoi aux présentes et ne doit pas être réputé comme étant intégré par renvoi aux présentes.

À propos de Crescent Capital BDC, inc.

Crescent BDC une société de développement des affaires qui cherche à maximiser le rendement global pour ses actionnaires en générant du revenu et une plus-value du capital. Pour ce faire, elle propose des solutions de capital à des sociétés du marché intermédiaire ayant une saine base économique et de solides perspectives de croissance. La société s'appuie sur la vaste expérience, les capacités en conception de titres et l'approche disciplinée de Crescent. Elle est gérée à l'externe par Crescent Cap Advisors, LLC, qui est une filiale de Crescent. Crescent BDC a choisi d'être régie en tant que société de développement des affaires aux termes de la Investment Company Act of 1940. Pour en savoir plus sur Crescent BDC, rendez-vous au www.crescentbdc.com. Le contenu d'un tel site Web n'est pas intégré par renvoi aux présentes et ne doit pas être réputé comme étant intégré par renvoi aux présentes.

Renseignements pour les médias (Sun Life) Renseignements pour les investisseurs (Sun Life) Jacynthe Alain Leigh Chalmers Directrice des communications Vice-présidente principale Marketing et communications Chef des relations avec les investisseurs et

de la gestion du capital Tél. : 514-866-6474, poste 335-6474 Tél. : 647-256-8201 [email protected] [email protected]



Renseignements pour les médias (Crescent

Capital) Renseignements pour les investisseurs (Crescent

BDC) Bill Mendel Daniel McMahon Propriétaire Vice-président Mendel Communications Chef des relations publiques avec les investisseurs Tél. : 212-397-1030 Tél. : 212-364-0149 [email protected] [email protected]

