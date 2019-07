La Sun Life conclut l'acquisition d'une participation majoritaire dans BentallGreenOak

TORONTO, le 2 juillet 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la «Sun Life») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition d'une participation majoritaire dans BentallGreenOak. Tirant profit de la longue histoire jalonnée de succès des deux sociétés, BentallGreenOak formera le volet Immobilier de Gestion SLC, notre nouvelle entité de gestion d'actifs institutionnels créée récemment, qui figure parmi les 100 plus importants gestionnaires d'actifs du monde1.

« Nous sommes ravis de l a conclusion de l'acquisition de BentallGreenOak, qui accroît notre présence dans le secteur des placements immobiliers à l'échelle mondiale, a déclaré Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life. Cette acquisition solidifie notre organisation. Elle élargit la portée des solutions immobilières que nous offrons, y compris pour les stratégies axées sur les titres de participation et de créance immobiliers, tout en développant les capacités de Gestion SLC, notre gestionnaire de placements alternatifs.»

«Notre priorité demeure d'offrir un service et un rendement exceptionnels aux investisseurs du marché des placements alternatifs non traditionnels. Pour aller encore plus loin, nous utilisons l'expertise développée par la Sun Life pour gérer ses propres actifs avec succès depuis plus de 150 ans, affirme Steve Peacher, président de Gestion SLC. Nous sommes convaincus que Gestion SLC est bien placée pour offrir aux investisseurs qui ont une vision semblable à la nôtre des solutions uniques, qui répondent à leurs besoins.»

Pour en savoir plus sur la transaction, veuillez consulter le communiqué de presse et le matériel connexe parus le 19 décembre 2018, en cliquant ici .

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire .

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 011 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.sunlife.com .

Les actions de la Sun Life sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC désigne l'entité responsable des activités de gestion d'actifs institutionnels de la Sun Life, formée du secteur des titres à revenu fixe de Gestion SLC et du volet Immobilier BentallGreenOak. Le secteur des titres à revenu fixe de Gestion SLC comprend les sociétés Prime Advisors, Inc. («Prime Advisors»), Ryan Labs Asset Management Inc. («Ryan Labs Asset Management») et Sun Life Capital Management (U.S.) LLC 2 aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. 3 au Canada. La marque Gestion SLC désigne également la division des placements et le fonds général de la Sun Life.

La Sun Life a l'intention de fusionner Ryan Labs Asset Management et Prime Advisors avec Sun Life Capital Management (U.S.) LLC le 31 décembre 2019 ou vers cette date. D'ici là, Sun Life Capital Management (U.S.) LLC peut nommer Ryan Labs Asset Management ou Prime Advisors comme sous-conseiller pour certaines stratégies de placement. Aux États-Unis, l'inscription comme conseiller en placement ne sous-entend aucun niveau particulier de compétences ou de formation. La Sun Life a aussi l'intention de transférer la division des placements responsable de la gestion du fonds général à Gestion SLC le 31 décembre 2019 ou vers cette date.

BentallGreenOak comprend BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership et les groupes de placements hypothécaires commerciaux et immobiliers de certaines de ses sociétés affiliées, qui constituent ensemble une équipe de spécialistes des biens immobiliers couvrant plusieurs entités juridiques.

Au 31 mars 2019, l'actif géré de l'ensemble des activités de Gestion SLC totalisait 212 milliards de dollars CA (159 milliards de dollars US).

1 Classement basé sur l'actif géré par Gestion SLC et le rapport de Willis Towers Watson de 2018 sur les plus importants gestionnaires d'actifs dans le monde. Le [18] juin 2019, la Sun Life a annoncé la création de Gestion SLC, qui remplace la marque Gestion Placements Sun Life à l'échelle mondiale. 2 Autrefois Sun Life Institutional Investments (U.S.) LLC. Le changement de nom a pris effet le 18 juin 2019. 3 Autrefois Placements institutionnels Sun Life Life (Canada) Inc. Le changement de nom a pris effet le 18 juin 2019.

