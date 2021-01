Un pas de plus pour aider les jeunes Québécoises à bouger pour prendre leur santé en main

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW/ - C'est connu, l'activité physique chez les adolescentes et les jeunes femmes favorise une saine croissance, et contribue au développement d'une meilleure estime d'elles-mêmes. Pourtant, les statistiques sont peu reluisantes : au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'activité physique. La Sun Life est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu de nouveaux partenariats avec Fillactive et avec le Centre 21.02 de hockey de haute performance Les Canadiennes (Centre 21.02) dans le but d'encourager les jeunes filles à bouger et de favoriser l'émergence d'une relève sportive féminine.

Ces ententes s'inscrivent dans la volonté de la Sun Life d'outiller les Québécois pour les aider à prendre leur santé en main. Fillactive, dont la mission est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, et les activités du Centre 21.02 cadrent parfaitement avec cet objectif. Ils sont également directement liés à son engagement mondial envers la sensibilisation, la prévention, les soins et la recherche sur le diabète. Actuellement, 1 Québécois sur 10[1] est touché par la maladie, qui représente la 5e cause de mortalité prématurée dans le monde. L'activité physique et une saine alimentation contribuent à la prévention et l'atténuation du diabète de type 2. « Je suis fier de ces nouveaux partenariats, qui misent sur des programmes de santé concrets et pratiques. Ils favoriseront l'émergence de modèles féminins inspirants dans l'entourage immédiat des jeunes filles et dans la communauté, qui laisseront une empreinte positive durable et un impact à long terme sur leur santé, a déclaré Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Aider les gens à atteindre un mode de vie sain est un élément central de notre raison d'être. En faisant bouger les jeunes filles et en encourageant la relève sportive féminine, nous sommes convaincus que nous saurons faire une différence. »

« L'engagement d'un partenaire comme la Sun Life me réjouit grandement. Ce partenariat nous permettra d'offrir un événement estival pour les mères et les filles en leur donnant l'occasion de faire une activité physique ensemble. De plus, cette association témoigne de l'intérêt de la Sun Life à se mobiliser pour faire une réelle différence dans la vie des adolescentes et à rayonner davantage auprès d'un plus grand nombre de femmes », affirme Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.

En signant une entente avec le centre de hockey de haute performance de classe mondiale pour les athlètes féminines d'élite à Montréal, la Sun Life soutient l'essor des hockeyeuses espoir d'ici. « Le Centre 21.02 représente le chaînon manquant au développement d'une hockeyeuse d'élite. C'est le premier centre de haute performance reconnu par les instances compétentes tel que Hockey Québec, membre de Hockey Canada. Accueillir Sun Life en tant qu'un des partenaires fondateurs permet de réaliser et de faire vivre ce projet longuement réfléchi mais surtout d'établir un parcours professionnel viable et également d'inspirer une nouvelle génération de filles à jouer au hockey. Je vous en serai à jamais reconnaissante », Danièle Sauvageau, présidente et chef de la direction du Centre 21.02.

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et l'offre de soins liés au diabète grâce à sa plateforme Action diabèteMC, et la santé mentale, à travers un soutien à des programmes et des organisations axés sur le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation.

Elle forme aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Pour en savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

Fillactive développe des partenariats avec les écoles afin d'offrir des activités physiques dédiées aux filles qui leur permettent de s'épanouir et de cheminer vers un mode de vie sain et actif à long terme. Avec l'aide de sa communauté de personnes inspirantes et engagées, Fillactive transforme chaque activité proposée aux filles en moments mémorables. Au cœur d'une activité Fillactive, on trouve toujours des amies, des modèles et surtout du plaisir! Grâce à cette combinaison gagnante, l'organisme a touché la vie de plus de 200 000 filles de 12 à 17 ans, depuis sa fondation en 2007. Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca

Le 21.02.02, le Canada a remporté la médaille d'or aux olympiques en hockey féminin pour la première fois. Pour des millions de filles et de femmes, c'était le début d'un plus grand rêve. Fondé en 2019 par Danièle Sauvageau, le Centre 21.02 réunit le passé et le futur, et est le seul Centre de haute performance en hockey reconnu par les autorités compétentes, soit Hockey Québec membre de Hockey Canada. Basé à l'Auditorium de Verdun à Montréal, le Centre de hockey de haute performance est un partenaire clé qui s'inscrit au cheminement du développement de l'athlète à long terme pour les joueuses d'élite qui aspirent à jouer pour leur équipe nationale et, éventuellement, les rangs professionnels.

