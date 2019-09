La Sun Life annonce un changement à la direction en Asie

Léo Grépin succédera à Claude Accum au poste de président, Sun Life Asie

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que Léo Grépin prendra la relève au poste de président de la Sun Life Asie après le départ à la retraite de Claude Accum, le 31 décembre 2019.

Le président de la Sun Life Asie est responsable du pilier d'affaires de la Sun Life affichant la croissance la plus rapide dans les secteurs de l'assurance-vie, l'assurance-santé et la gestion de patrimoine dans sept marchés d'Asie : Philippines, Hong Kong, Chine, Indonésie, Vietnam, Malaisie et Inde. Ses responsabilités s'étendent également aux solutions destinées à la clientèle fortunée à l'échelle internationale.

«Pendant ses 36 ans de carrière à la Sun Life, Claude Accum a contribué durablement à la croissance et au succès de la Sun Life, précise Dean Connor. Sous la direction de Claude, la Sun Life Asie a gagné des parts de marché et a amélioré l'expérience Client. Au nom de l'équipe de direction et du conseil d'administration, je remercie Claude pour tout ce qu'il a accompli tout au long de sa carrière à la Sun Life. Nous lui souhaitons une heureuse retraite.»

Léo Grépin a été nommé président, ANASE en avril 2019. À ce poste, M. Grépin est responsable de quatre marchés de la Sun Life en Asie - Philippines, Indonésie, Vietnam et Malaisie - ainsi que de la distribution et du marketing dans cette région. Auparavant, Léo Grépin a occupé le poste de vice-président principal, assurance individuelle et gestion de patrimoine pour la Sun Life Canada. Il a été responsable de la création et de la distribution des produits et des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine pour les particuliers.

M. Grépin compte 20 ans d'expérience, dont 15 ans en tant qu'associé à la société McKinsey & Compagnie. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université McGill et d'une maîtrise en aéronautique et en astronautique du Massachusetts Institute of Technology.

«L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la solidité de notre équipe de direction, ajoute Dean Connor. Léo a joué un rôle déterminant dans la modernisation de nos activités pour les particuliers au Canada. Je suis convaincu qu'il a l'expérience, la connaissance et la passion pour le client nécessaires pour diriger et faire croître nos affaires sur les marchés dynamiques de l'Asie.»

