TORONTO, le 6 mai 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé que les 12 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 12 mars 2021 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires, sont indiqués ci-dessous.

Candidat Nombre de

voix pour Pourcentage

des voix

pour Abstentions Pourcentage

d'abstentions William D. Anderson 300 656 760 99,5% 1 607 826 0,5% Deepak Chopra 299 336 011 99,0% 2 928 575 1,0% Dean A. Connor 301 650 555 99,8% 614 031 0,2% Stephanie L. Coyles 280 851 926 92,9% 21 412 660 7,1% Martin J. G. Glynn 300 449 905 99,4% 1 814 681 0,6% Ashok K. Gupta 301 128 618 99,6% 1 135 968 0,4% M. Marianne Harris 299 740 025 99,2% 2 524 561 0,8% David H. Y. Ho 301 310 121 99,7% 954 465 0,3% James M. Peck 300 578 487 99,4% 1 686 099 0,6% Scott F. Powers 276 903 814 91,6% 25 360 772 8,4% Kevin D. Strain 301 051 149 99,6% 1 213 437 0,4% Barbara G. Stymiest 301 381 617 99,7% 882 969 0,3%

Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires seront publiés sur sunlife.com et sur le site des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, sedar.com et sec.gov , respectivement.

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars.Pour en savoir plus, consultez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

