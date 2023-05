TORONTO, le 12 mai 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé que les 12 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 17 mars 2023 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires à Toronto, sont indiqués ci-dessous.

Candidat Nombre de voix

favorables Pourcentage des

voix favorables Abstentions Pourcentage

d'abstentions Deepak Chopra 312 405 280 99,3 % 2 296 950 0,7 % Stephanie L. Coyles 310 141 079 98,6 % 4 561 151 1,4 % Ashok K. Gupta 313 509 621 99,6 % 1 192 609 0,4 % M. Marianne Harris 310 956 907 98,8 % 3 745 323 1,2 % David H. Y. Ho 313 446 400 99,6 % 1 255 830 0,4 % Laurie G. Hylton 313 201 489 99,5 % 1 500 741 0,5 % Helen M. Mallovy Hicks 313 203 912 99,5 % 1 498 318 0,5 % Marie-Lucie Morin 313 614 443 99,7 % 1 087 787 0,3 % Joseph M. Natale 313 945 805 99,8 % 756 425 0,2 % Scott F. Powers 308 556 823 98,0 % 6 145 407 2,0 % Kevin D. Strain 314 026 559 99,8 % 675 671 0,2 % Barbara G. Stymiest 307 712 811 97,8 % 6 989 419 2,2 %



Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires seront accessibles au www.sunlife.com et par l'intermédiaire des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

