La Sun Life devient le fournisseur de l'un des plus importants régimes de retraite au Québec,

en collaboration avec Normandin Beaudry

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - En ce début d'année scolaire, la Sun Life et l'Université McGill font partie des bons élèves et joignent leurs forces pour aider à garantir une retraite confortable à des milliers de participants. La Sun Life a été choisie pour fournir des services administratifs concernant le Régime de retraite de l'Université McGill (RRUM) - l'un des cinq plus importants régimes de retraite au Québec - en collaboration avec Normandin Beaudry.

Couvrant environ 10 000 participants, le RRUM est le plus important régime de retraite pour lequel la Sun Life offre des services administratifs au Québec. C'est le second régime de retraite de l'Université McGill dont la Sun Life s'occupe. On lui a en effet confié le régime de l'Union des employés de service en 1996. La Sun Life est l'un des principaux fournisseurs de régimes de retraite pour les établissements d'enseignement au Canada. D'un océan à l'autre, la Sun Life couvre des dizaines de milliers de participants dans plus d'une centaine de ces établissements.

« Nous sommes ravis de renforcer notre lien avec l'Université McGill et d'utiliser notre expertise pour procurer un meilleur revenu de retraite à ses employés. Maintenant, plus que jamais, nous comprenons le besoin d'être préparé pour l'avenir et de pouvoir gérer l'imprévu, a indiqué Jean-Michel Lavoie, vice-président régional, développement des affaires, Régimes collectifs de retraite, Sun Life. Notre approche et nos solutions novatrices nous distinguent et nous aident à façonner le marché du Québec, ce qui est tout à l'avantage de nos Clients. »

La Sun Life a commencé à gérer le RRUM, ainsi que les programmes volontaires d'épargne et l'option de prestation variable de l'Université McGill, le 1er septembre 2020. La Sun Life et Normandin Beaudry offrent une solution globale qui tient compte de la structure unique du RRUM.

De meilleurs résultats grâce à l'innovation numérique

Résolue à investir dans la technologie, la Sun Life contribue à promouvoir et à moderniser les services des Régimes collectifs de retraite ainsi qu'à procurer un meilleur revenu de retraite aux Clients. L'appli mobile ma Sun Life est un moyen pratique d'épargner. Par quelques touches, les participants peuvent voir leurs soldes, verser des cotisations et gérer leurs placements. Les participants disposeront d'outils et de ressources en placement qui les aideront à prendre leurs décisions d'épargne avec plus de confiance. Les employés de l'Université McGill peuvent notamment consulter Ella, le coach numérique de la Sun Life. Grâce à cette technologie axée sur l'intelligence artificielle, les Clients reçoivent des conseils, des ressources et des rappels personnalisés qui leur permettent de tirer le meilleur parti de leurs placements.

À propos de la Sun Life au Québec

La Sun Life est née au Québec il y a plus de 150 ans et est vouée à bâtir un avenir durable pour les collectivités. Nos quelque 2 800 employés et conseillers s'affairent tous les jours à faire vivre la raison d'être qui nous anime, soit d'aider nos 1,5 million de Clients québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous misons sur une culture de haute performance, axée sur la collaboration, l'innovation et la diversité.

Guidée par son objectif de créer une valeur à long terme pour ses Clients, la Sun Life investit au Québec dans des projets d'infrastructure, des obligations à long terme et en immobilier. Elle investit aussi dans des projets qui favorisent la diversité et une économie à faibles émissions de carbone. De plus, elle offre des produits de placement durables à ses Clients institutionnels et individuels. Elle détient notamment le célèbre Édifice Sun Life et le 1250 René-Lévesque à Montréal, tous deux primés pour leur excellence en matière de performance énergétique.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

