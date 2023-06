La Suède deviendra officiellement en 2023, un pays sans tabac

Et si le Québec apprenait du modèle Suédois ?

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Alors que la Suède s'apprête à devenir le premier pays officiellement sans tabac (moins de 5 % de taux de tabagisme), la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) invite le gouvernement de la CAQ à regarder de très près le modèle suédois qui a notamment donné une place prépondérante au vapotage dans sa stratégie de lutte antitabac. Avec le projet du gouvernement du Québec d'abolir les saveurs dans le vapotage, le gouvernement va à l'encontre des meilleures pratiques mondiales et n'est pas sérieux dans sa volonté de combattre le tabagisme.

Parmi les éléments clé de ce succès (voir le site : https://smokefreesweden.org ) la Suède a mis sur pied une vaste stratégie afin de promouvoir les alternatives au tabac auprès des fumeurs avec son concept des 3A, soit : accessible, acceptable et abordable. Le but de cette opération était de s'assurer de faciliter et de promouvoir l'accès à des produits autre que le tabac pour les fumeurs afin de les aider véritablement dans leur processus de cessation tabagique.

Le vapotage parmi les conditions gagnantes

Parmi les éléments clé de succès, la Suède mentionne l'arrivée du vapotage en 2015. Avec la mise en place et la promotion de ces alternatives au tabac, le taux de tabagisme en Suède a chuté de 53 % au cours 10 dernières années alors que les autres pays de l'union européenne affichent un taux de tabagisme 5 fois supérieurs à celui de la Suède. Parmi les raisons justifiant cet écart important, il y a le fait que les autres pays européens, comme le Québec malheureusement, ne font pas la promotion des alternatives à la cigarette comme le vapotage et condamne même ces moyens. « Le Québec qui aime souvent prendre la Suède en exemple, devrait cette fois-ci regarder attentivement ce qu'elle fait pour s'attaquer au tabagisme. La Suède a clairement utilisé le vapotage dans sa stratégie de lutte au tabac avec le succès que l'on connait. Pendant ce temps, le gouvernement du Québec s'apprête à abolir les saveurs dans le vapotage qui selon l'avis des plusieurs experts en santé publique, va rediriger les Québécois vers la cigarette » a déclaré Valerie Gallant, porte-parole de la CVDQ.

Enfin, la CDVQ déplore le fait que les foinctionnaires à la santé publique ne se fient pas à la science et agissent plutôt avec émotion, alimentés, entre autres, par des intégristes comme Flory Doucas de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT). « Le gouvernement et Mme Doucas, devraient regarder attentivement ce qui se fait en Suède. Il est paradoxal qu'un organisme qui lutte contre le tabac condamne du même coup le vapotage, un outil reconnu et efficace de cessation tabagique. J'aimerais bien que le gouvernement et la CQCT nous présentent leur stratégie pour atteindre un taux de tabagisme aussi bas que celui de la Suède » de conclure Mme Gallant.

Nous vous invitons à regarder une vidéo du cas de la Suède : https://www.youtube.com/watch?v=HubeW7QobV8

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

