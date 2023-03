Meilleur mois pour la Subaru Solterra

Subaru a vendu 3 315 unités en février

Ventes de la Outback en hausse de 4,9 p. 100 à ce jour

MISSISSAUGA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que la Subaru Solterra a signé son meilleur mois à vie. En février 2023, il s'est en effet vendu 119 unités, battant le précédent record de décembre 2022 qui s'établissait à 95 unités. Premier VUS électrique global de la marque, la Solterra offre tous les éléments auxquels les clients s'attendent de Subaru. Sécurité. Fiabilité. Capacité. Avec ses 360 kilomètres d'autonomie électrique et sa garde au sol de 210 millimètres, la Solterra est prête à sortir des sentiers battus et à offrir du plaisir pur et simple aux occupants.

Subaru a livré en février 3 315 unités. Ce total inclut 1 332 Crosstrek et 623 Outback. La Outback enregistre ainsi une hausse de 4,9 p. 100 à ce jour par rapport à la même période l'an dernier. Actualisée pour le millésime 2023, la Outback a reçu la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS. La version Premier XT de la Outback 2023 fait partie des modèles sur lesquels a été lancé le système gagnant du prix Meilleure nouvelle technologie décerné par l'AJAC, à savoir la monocaméra grand angle qui bonifie la technologie d'aide à la conduite EyeSight.

« La Subaru Solterra marque une nouvelle direction pour nous », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous sommes ravis que dans le segment des véhicules électriques figure un modèle réellement Subaru qui offre aux Canadiens tous les atouts auxquels ils s'attendent de notre marque. »

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: CONTACTS : Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected] ; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected] ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]