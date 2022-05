Meilleur mois à vie pour la Outback; bond de 21,4 % par rapport à avril 2021

Subaru a vendu 3 455 unités en avril

MISSISSAUGA, ON, le 3 mai 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a entamé le deuxième trimestre de l'année en signant le meilleur mois à vie pour la Outback. Les ventes mensuelles de 3 455 unités s'ajoutent aux ventes du premier trimestre pour totaliser 14 159 unités en 2022.

Il s'est vendu 1 362 Outback, soit une augmentation de 240 unités ou 21,4 p. 100 par rapport à avril 2021. Lorsqu'on compare les ventes au précédent mois record du modèle, septembre 2021, il s'est vendu 25 unités de plus, ou 1,9 p. 100. La Subaru Outback 2022 a été nommée Meilleur VUS à 2 rangées dans le cadre de la remise des prix 2022 d'AutoHEBDO. La publication faisait mention de sa praticité, de ses caractéristiques conviviales pour les familles et de son caractère « prêt pour l'aventure ». La Subaru Outback est aussi récipiendaire de la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2022 décernée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Il s'agit de la 14e année de suite que ce modèle reçoit une mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ ou une mention supérieure.

« Nos concessionnaires canadiens sont unis dans notre succès », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes heureux de nos performances de vente et notre gamme primée continue de générer d'excellents résultats. À l'approche des mois d'été, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules bénéficiant d'incroyables atouts en matière de sécurité, de qualité et de fiabilité. »





Avril 2022 3 455 Réel pour le mois 5 199 Année précédente (même mois) - 1 744 Différence - 33,5 % MÀCJ c. MPAD 14 159 2022 AÀCJ 16 459 2021 AÀCJ - 2 300 Différence - 14,0 % AÀCJ vs. MPAD 3 455 T2 2022 5 199 T2 2021 - 1 744 Différence - 33,5 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

