Subaru a vendu 5 133 unités en juillet

Meilleur mois à vie pour la Outback

Les ventes pour l'année en cours sont en hausse de 20,1 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 2 août 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) célèbre le meilleur mois à vie pour la Outback, avec la livraison de 1 829 unités en juillet. Par rapport à la même période l'an passé, il s'est vendu 1 464 unités, ou 401,1 p. 100, de plus qu'en juillet 2022. Ce mois record fait suite à un autre mois record établi en juin 2023.

En juillet 2023, Subaru Canada a vendu un total de 5 133 unités, un bond de 63,3 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier, ce qui constitue un excellent départ pour le troisième trimestre de l'année. À ce jour, Subaru Canada a vendu 30 027 véhicules, ce qui représente une augmentation de 5 017 unités, ou 20,1 p. 100, par rapport à la même période l'an dernier.

La Outback n'est pas la seule à signer de bons résultats mensuels, puisque les BRZ, Crosstrek, Impreza et Legacy ont toutes réalisé de bonnes ventes en juillet 2022.

« Jusqu'à présent, Subaru Canada connaît un été exceptionnel », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous espérons terminer l'été en beauté et poursuivre sur notre lancée à l'automne et en hiver, des saisons durant lesquelles nos véhicules se démarquent dans le climat canadien grâce à leur sécurité et leurs capacités inégalées. »

Juillet 2023 5 133 Réel pour le mois 3 143 Année précédente (même mois) 1 990 Différence 63,3 % MÀCJ c. MPAD 30 027 2023 AÀCJ 25 010 2022 AÀCJ 5 017 Différence 20,1 % AÀCJ vs. MPAD 5 133 T3 2023 3 143 T3 2022 1 990 Différence 63,3 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Contacts: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]