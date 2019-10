La Subaru Impreza 2020 bonifie son rapport qualité-prix

De concert avec la légendaire traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et la transmission à variation continue (CVT) Lineartronic, SI-Drive permet au conducteur de passer entre les modes Sport et Intelligent en fonction de son humeur ou de son style de conduite.

Subaru a aussi bonifié la sécurité par l'ajout à l'équipement de série de quelques nouveautés comme le rappel de vérification des sièges arrière et le déverrouillage automatique des portes lors d'une collision, ainsi que les Services connectés SUBARU STARLINK sur la plupart des Impreza.

Relié au réseau cellulaire national 4G LTE, et totalement indépendant du cellulaire du client, SUBARU STARLINK permet au client de rester connecté au véhicule tout en lui permettant de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

Les clients qui utilisent ces services pourront recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, auront accès à distance à certaines fonctions de la voiture, pourront fixer des rendez-vous d'entretien et pourront recevoir des informations de navigation vers des points d'intérêts, entre autres.

Parmi les autres fonctions, mentionnons le démarrage à distance (y compris l'activation du système de climatisation et des sièges chauffants), le déverrouillage et le verrouillage à distance, la localisation du véhicule ainsi que certaines alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), tous ces paramètres pouvant être contrôlés à partir du cellulaire du client.

L'équipement de série des berlines et 5 portes Subaru Impreza inclut le système d'infodivertissement avec écran tactile de 6 ½ pouces avec CarPlay d'Apple et Android Auto, le régulateur de vitesse, la climatisation, le verrouillage et déverrouillage automatique des portes, les glaces à commande électrique, la banquette arrière rabattable 60-40 et les rétroviseurs extérieurs à commande électrique.

La version Touring s'enrichit de nouvelles caractéristiques comme les Services connectés SUBARU STARLINK, les roues de 16 pouces en alliage, l'écran couleur multifonctionnel de 6,3 pouces, les antibrouillards à DEL et la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

L'Impreza Touring comprend aussi les sièges avant chauffants, le tissu de catégorie supérieure, les phares automatiques, le volant gainé de cuir et le cache-bagages sur les modèles 5 portes.

La version Sport comprend les phares directionnels à DEL, les roues de 17 pouces en alliage, le toit ouvrant à commande électrique, le siège du conducteur à réglage électrique, le pédalier en aluminium, le système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces et le tissu de catégorie supérieure et offre une sécurité accrue par l'intermédiaire du système Subaru de détection de véhicules en approche (SRVD) et de surveillance d'angle mort ainsi que l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

Tout équipée, la version Sport-tech au sommet de la gamme se distingue par des roues de 18 pouces en alliage, des sièges en cuir, un volant chauffant, la climatisation automatique bizone, le système audio à 8 haut-parleurs harman kardon de catégorie supérieure et le système d'infodivertissement à écran de 8 pouces avec navigation GPS.

L'Impreza se caractérise aussi par son niveau de sécurité inégalée grâce à la technologie EyeSight qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision et l'alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi que l'aide au suivi de voie, entre autres; cette technologie est livrable sur toutes les versions équipées de la CVT Lineartronic.

Modèle Transmission PDSF (berline / 5 portes) Convenience TM5 19 995 $ / 20 995 $ Convenience avec EyeSight CVT 21 995 $ / 22 995 $ Touring TM5 22 695 $ / 23 595 $ Touring avec EyeSight CVT 24 695 $ / 25 595 $ Sport TM5 25 295 $ / 26 195 $ Sport avec EyeSight CVT 27 895 $ / 28 795 $ Sport-tech avec EyeSight CVT 30 795 $ / 31 695 $

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

