Meilleur mois à vie pour la Forester

Subaru enregistre des ventes au détail de 5 499 unités en février

Les Solterra et Crosstrek signent le meilleur mois de février de leur histoire

MISSISSAUGA, ON, le 14 mars 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a conclu le mois de février avec des ventes historiques pour la Forester, qui ont totalisé 1 721 unités. Ce résultat surpasse le précédent record mensuel du modèle, réalisé en octobre 2018, avec 1 688 unités vendues. Les ventes de février ont totalisé 5 499 unités.

La toute nouvelle Forester 2025 continue à impressionner avec son habitacle redessiné, qui se distingue par une ergonomie améliorée, des technologies plus sophistiquées et des caractéristiques de sécurité perfectionnées. À l'extérieur, ce modèle fait peau neuve grâce à des lignes plus musclées et à un style plus actuel. Ayant obtenu la mention Meilleur choix sécurité de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence.

Les Crosstrek et Solterra ont pour leur part enregistré leur meilleur mois de février à vie, avec 2 242 et 285 unités vendues respectivement. À ce jour, les ventes de Solterra ont augmenté de 279,9 pour cent par rapport à la même période l'an dernier, atteignant 680 unités jusqu'à présent en 2025.

« La Forester est sans conteste une option sûre, fiable et performante pour les familles canadiennes », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous sommes honorés qu'autant de gens aient choisi nos véhicules pour les transporter en toute confiance dans leurs aventures. »





À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

