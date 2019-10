La Subaru Crosstrek 2020 au gabarit urbain combine compétences et valeurs sûres

Affichant un prix de départ de 23 795 $, seulement 100 $ de plus que le modèle 2019, la Crosstrek ajoute des caractéristiques à son équipement de série, notamment la commande automatique de la température et le nouveau rappel de vérification des sièges arrière, ainsi que le système de gestion du moteur Subaru SI-DRIVE à sélection manuelle sur les versions équipées de la technologie EyeSight.

Pour 2020, le système d'aide à la conduite primé Subaru EyeSight, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au suivi de voie, entre autres, est désormais de série sur toutes les Crosstrek équipées de la transmission à variation continue (CVT) Lineartronic.

Construite sur la plateforme globale Subaru, la Crosstrek incarne les performances, la fiabilité et la sécurité qui ont fait la renommée de la marque, alors que sa polyvalence lui permet d'exceller en conduite urbaine et hors route, un autre incontournable Subaru.

La Crosstrek est équipée du moteur 4 cylindres SUBARU BOXER de 2 L couplé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou à la CVT Lineartronic, du légendaire système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et d'un système de suspension évolué, tous réunis pour fournir confiance et confort suprêmes, peu importe la chaussée et les conditions. Pour bonifier les compétences hors route, les Crosstrek équipées de la CVT reçoivent aussi le Subaru X-Mode qui gère la puissance du moteur, la répartition du couple et le freinage afin d'aider le conducteur à manœuvrer dans des conditions difficiles hors des sentiers battus.

Toutes les Crosstrek reçoivent en équipement de série le système d'infodivertissement à écran tactile de 6 ½ pouces avec CarPlay d'Apple et Android Auto, le régulateur de vitesse, la commande automatique de la température, les glaces à commande électrique avec commande monotouche à l'ouverture et à la fermeture côtés conducteur et passager avant, les sièges arrière 60-40 à dossiers rabattables, le verrouillage électrique des portes et les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.

À cette liste s'ajoutent le capot en aluminium, le becquet en prolongement de la ligne de toit avec feu de freinage intégré, l'affichage multifonctionnel avec données sur la consommation, la colonne de direction inclinable et télescopique, le système d'orientation du couple, les roues de 17 pouces en alliage, les longerons de toit intégrés, les tapis protecteurs en moquette et les glaces incognito sur les portes arrière.

Le verrouillage automatique des portes, le déverrouillage automatique des portes lors d'une collision et les feux arrière modernisés figurent aussi en nouveauté sur la liste d'équipement de série. La palette de couleurs s'est quant à elle enrichie du gris magnétite métallisé et du rouge pur.

La version Touring reçoit de nouvelles caractéristiques comme les Services connectés SUBARU STARLINK, les antibrouillards à DEL et la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

La Crosstrek Touring comprend aussi les sièges avant chauffants, le tissu de catégorie supérieure, les phares automatiques, le volant gainé de cuir et le cache-bagages.

La version Sport comprend les phares directionnels à DEL, le toit ouvrant à commande électrique, le siège du conducteur à réglage électrique, le pédalier en aluminium, le tissu sport de catégorie supérieure et le système d'infodivertissement à écran de 8 pouces, et offre une sécurité accrue par l'intermédiaire du système Subaru de détection de véhicules en approche (SRVD) et de surveillance d'angle mort ainsi que l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

Tout équipée, la version Limited au sommet de la gamme se distingue par ses roues de 18 pouces en alliage, ses sièges en cuir, son volant chauffant, sa climatisation automatique bizone, son système audio à 8 haut-parleurs harman kardon de catégorie supérieure et son système d'infodivertissement à écran de 8 pouces avec navigation GPS.

La Crosstrek se caractérise aussi par son niveau de sécurité inégalée grâce à la technologie EyeSight qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision et l'alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi que l'aide au suivi de voie, entre autres; cette technologie est livrable sur toutes les versions équipées de la CVT Lineartronic.

Modèle Transmission PDSF Convenience TM6 23 795 $ Convenience avec EyeSight CVT 25 795 $ Touring TM6 26 095 $ Touring avec EyeSight CVT 28 095 $ Sport TM6 28 695 $ Sport avec EyeSight CVT 31 295 $ Limited avec EyeSight CVT 33 895 $

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

