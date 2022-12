REGINA, SK, le 3 déc. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a rencontré des intervenants du secteur pendant la Canadian Western Agribition à Regina, en Saskatchewan, pour discuter de la nouvelle Stratégie pour l'Indo-Pacifique (SIP).

La ministre Bibeau a visité l'Agribition samedi et a tenu deux tables rondes, l'une avec l'Association canadienne des bovins et l'autre avec plusieurs associations agricoles. Il a entre autres été question de la SIP et de l'important jalon que constitue l'annonce du tout premier bureau d'Agriculture et Agroalimentaire Canada dans la région indopacifique.

Avec un financement de 31,8 millions de dollars , le nouveau bureau permettra au Canada de travailler avec ses intervenants, ses homologues réglementaires et les décideurs pour resserrer les partenariats avec les pays dans la région, qui favorisent les relations durables et significatives, la collaboration et le partage d'expertise.

Élargir la présence canadienne dans l'Indo-Pacifique aidera les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs canadiens à maximiser leurs possibilités et à positionner le Canada comme fournisseur privilégié sur les principaux marchés émergents. L'Indo-Pacifique englobe plus de 40 économies et est l'une des régions qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Après les États-Unis, l'Indo-Pacifique est le plus grand marché d'exportation et partenaire commercial du Canada. En 2021, les échanges bilatéraux de produits agroalimentaires et de fruits de mer se chiffraient à 26,5 milliards de dollars.

Le nouveau bureau sera bien placé pour aider le Canada à accroître les échanges commerciaux et les investissements et à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. Il s'agit là de l'un des objectifs de la nouvelle Stratégie pour l'Indo-Pacifique. Les autres objectifs : promouvoir la paix, la résilience et la sécurité, investir dans les gens et les aider à tisser des liens entre eux, bâtir un avenir durable et vert et continuer d'établir la position du Canada comme partenaire actif et engagé dans la région.

Toutes les questions qui importent aux Canadiennes et Canadiens - la sécurité nationale, la prospérité économique, les valeurs démocratiques, la santé publique, l'environnement, les droits de la personne - seront façonnées par les développements dans cette région et par les relations que le Canada entretient avec ses partenaires de l'Indo-Pacifique. Cette Stratégie est un plan d'action pour renforcer l'engagement du Canada dans l'Indo-Pacifique au cours de la prochaine décennie. Nos engagements et contributions profiteront à une panoplie de secteurs stratégiques, dont l'agriculture et l'agroalimentaire, là où la demande est forte et croissante.

Citations

« La Stratégie pour l'Indo-Pacifique est une excellente nouvelle pour le secteur agricole et agroalimentaire. Ouvrir un bureau régional dans l'Indo-Pacifique était depuis longtemps une demande prioritaire des membres de l'industrie et nous allons travailler avec nos partenaires pour profiter des possibilités qu'apporte cette initiative. L'Agribition est un endroit tout désigné pour commencer ces discussions, puisque l'événement accueille plus de 1 250 invités venant de 86 pays. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes impatients d'élargir les possibilités d'exportation de notre bœuf canadien de renom mondial dans la région indopacifique. Nous sommes fiers de notre rôle dans la production durable d'une source de protéine nutritive pour les gens d'ici et à l'étranger. »

- Ryan Beierbach, directeur de l'Association canadienne des bovins

« Grâce à la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, les exportations agricoles pourront pénétrer de nouveaux marchés, permettant au Canada de solidifier son rôle comme fournisseur alimentaire mondial pendant une période d'insécurité alimentaire. Un bureau régional dans l'Indo-Pacifique est primordial pour faire des progrès dans les marchés du monde; elle assure la présence stratégique de l'agriculture canadienne dans un marché concurrentiel. »

- Todd Lewis, 2e vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture

Faits en bref

La région compte 40 économies, dont six des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada (Inde, Japon, République populaire de Chine, République populaire démocratique de Corée, Taïwan et Vietnam ). Ces 40 économies comptaient pour 24 % des exportations de produits agroalimentaires et de fruits de mer en 2021.

). Ces 40 économies comptaient pour 24 % des exportations de produits agroalimentaires et de fruits de mer en 2021. Aujourd'hui, l'Indo-Pacifique génère plus d'un tiers de l'activité économique mondiale et représente 65 % de la population mondiale. D'ici 2030, deux tiers de la classe moyenne mondiale habiteront dans la région.

L'Indo-Pacifique joue un rôle important pour que le gouvernement du Canada puisse atteindre son objectif de 95 milliards de dollars en exportations agricoles d'ici 2028 .

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]